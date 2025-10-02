Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV.

La jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 comenzará este viernes 3 de octubre con el choque entre Comerciantes Unidos y UTC, y se extenderá hasta el domingo 5 del presente mes con el Universitario vs Juan Pablo II como el último compromiso.

Esta nueva jornada tendrá grandes compromisos, los cuales moverán la tabla de posiciones a falta de poco para que esta segunda etapa llegue a su fin. Uno de los partidos que genera expectativa es el Cusco FC vs Los Chankas, a realizarse en la altura de Andahuaylas.

Los ‘aurinegros’ no tienen margen de error si quieren seguir soñando con levantar el trofeo de este certamen, debido a que la ‘U’ les saca cinco puntos de distancia en las colocaciones. Este es uno de los retos más difíciles del cuadro de Miguel Rondelli en lo que le resta de la temporada.

Cusco FC tiene un fixture riguroso y su visita a Los Chankas es uno de los compromisos más duros.

Asimismo, Sporting Cristal visitará a ADT en la altura de Tarma. El conjunto de Paulo Autuori llegará motivado luego de golear 3-0 a Ayacucho FC con doblete de su flamante refuerzo Felipe Vizeu. Aunque, la escuadra local no es nada fácil, sobre todo en su estadio y con el aliento de toda su gente.

Alianza Lima, por su parte, chocará con Alianza Universidad en Huánuco. Los ‘blanquiazules’ volvieron a la senda del triunfo al remontarle el partido a Atlético Grau con goles del atacante Alan Cantero y el lateral Josué Estrada en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo de Néstor Gorosito tendrá al frente a un contrincante que se juega sus últimas balas para salvarse de la baja. Roberto Mosquera y compañía son últimos en el Acumulado, sin contar al descalificado Deportivo Binacional, con apenas 21 puntos. De caer en casa, podrían ponerse a siete de la zona de salvación.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 a los 'albos' en Matute. (Video: L1MAX)

Finalmente, Universitario de Deportes -actual líder del Torneo Clausura- recibirá a Juan Pablo II en el estadio Monumental de Ate. El coloso ‘crema’ lucirá abarrotado el día domingo después de agotarse 40 mil entradas en los primeros días de venta.

Los ‘merengues’ vencieron 2-0 a Alianza Atlético en la jornada anterior y ahora se medirán con un club al cual no le pudieron ganar en el Apertura. El combinado de Chongoyape buscará dar la sorpresa para frenar la viada de la ‘U’ hacia el tricampeonato nacional.

Universitario sigue invicto en lo que va del Torneo Clausura 2025.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos vs UTC (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

sábado 4 de octubre

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max y Liga 1 Play)

- ADT vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.