La fuerte advertencia de Roberto Mosquera a Alianza Universidad en Liga 1 2025: “Quien no pueda jugar con presión, mejor que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera exhorta a su grupo a que aprenda a convivir con la presión que demanda jugar la Liga 1 2025. - Crédito: Alianza Universidad

A Roberto Mosquera se le ha encomendado solo una función como entrenador del Alianza Universidad de Huánuco: levantar el nivel del club para zafar de las últimas plazas de la Liga 1 2025 que garantizan un descenso asegurado. Sin embargo, con el avance de las fechas, ha quedado demostrado que la tarea se complica demasiado.

En las últimas cuatro fechas del Torneo Clausura 2025, la UDH ha sufrido constantes caídas que han ubicado al técnico nacional en el foco de la polémica. La situación se ha agravado, conviene subrayar, luego de la reciente goleada (5-1) sufrida a manos de Sport Huancayo.

Roberto Mosquera vive días difíciles en Alianza Universidad. - Crédito: Difusión

Mosquera ha reconocido que la espiral de malos resultados es asunto suyo, responsabilizándose por lo sucedido en el último mes. No obstante, se ha desmarcado de un aspecto puntual que, básicamente, ha influido en el reciente descalabro en Huancayo: las expulsiones que afectan y alteran el trabajo de la semana.

“Yo me tengo que hacer cargo de todo lo que sucede, pero de lo que no me puedo responsabilizar son de las expulsiones. No sabemos qué hubiera pasado si terminábamos con 11 jugadores porque siempre con 10 todo se complica mucho más. Tenemos que concientizarnos de que esto lo sacamos adelante todos, pero hay que evitar regalar ventajas como hoy", sostuvo.

En su mismo descargo, el profesional peruano de Alianza Universidad ha exhortado a su grupo a que se acostumbre a disputar cada una de las presentaciones finales con la presión encima, porque de lo contrario los invita a practicar otro deporte que implique mayor serenidad.

“El equipo está bien preparado, pero acá tenemos que acostumbrarnos a jugar con presión. Yo jugué al fútbol y me acostumbré a hacerlo, y el que no puede, mejor que se dedique a otros deportes como el ajedrez. Ya estoy acostumbrado a estos momentos y haremos todo lo posible por salir adelante. No es fácil, pero vamos a seguir trabajando para revertir esta situación", concluyó Mosquera.

Roberto Mosquera tiene como tarea salvar a Alianza Universidad del descenso en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

La reaparición de Mosquera

En los últimos años como entrenador, Roberto Mosquera ha vivido momentos de logros, desafíos y nuevos comienzos en el fútbol peruano. Luego de su ciclo exitoso en Sporting Cristal (2012 y 2020, además de títulos nacionales con Binacional en 2019), dirigió al club rimense entre 2020‑2023, periodo en el que cosechó 94 partidos con 60 victorias, 24 empates y 10 derrotas.

En 2024 asumió en Universidad César Vallejo, donde su gestión fue breve; al partir, dejó un equipo que, según sus declaraciones, conocía la dificultad de salir de la zona peligrosa en la tabla acumulada. Durante esa administración, se aprobó la llegada de Paolo Guerrero, aunque no pudo dirigirlo como hubiese querido por problemas de salud.

El técnico peruano ofreció una conferencia de prensa tras caer ante Sport Boys. (Tik Tok)

En julio de 2025 regresó al ruedo técnico al ser nombrado DT de Alianza Universidad de Huánuco, con la misión clara de salvar al club del descenso. Mosquera reconoció los obstáculos: la presión, los resultados adversos, las expulsiones, la necesidad de ajustar el marcador, y admitió que no llegó con una “vara mágica” sino con responsabilidad.

Además, ha sido crítico del sistema formativo del fútbol peruano, especialmente en categorías menores, insistiendo en que la preparación física y pedagógica de los entrenadores es esencial para evitar maltratos involuntarios a los jóvenes.