La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

El jugador de Universitario fue consultado por su regreso a la ‘bicolor’ y tuvo inesperada respuesta sobre la primera lista de Manuel Barreto

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El 'Orejas' dio una sarcástica respuesta sobre su llamado a la 'bicolor' por parte de Manuel Barreto. (L1 Max)

Edison Flores se refirió al momento que atraviesa tras el triunfo de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético y a las posibilidades de regresar a la selección peruana en la próxima convocatoria, que se anunciará por el técnico interino Manuel Barreto para el amistoso contra Chile en la fecha FIFA de octubre.

El jugador expresó su incertidumbre frente a los criterios empleados para conformar la lista, en medio de versiones que apuntan a que la mayoría de convocados tendrá menos de 30 años. “Hay una nueva convocatoria, no sé si estaré, se especula que es de menores de 30 años y yo tengo 31, no sé, esperemos que sea de la mejor manera”, declaró.

Flores manifestó que su vínculo previo de trabajo con Barreto durante su paso por Universitario no necesariamente resulta determinante al momento de una posible convocatoria. El atacante remarcó que su enfoque actual permanece en el rendimiento con su club: “Manuel me conoce, pero ellos ya tendrán la lista, yo me preocupo por el día domingo y hacerlo de la mejor manera”, subrayó.

El experimentado futbolista valoró el impulso que representa la renovación en la selección de Perú, donde la opción de ver nuevos nombres motiva expectativas tanto entre la hinchada como en la prensa. “Ustedes (prensa) siempre piden el recambio, la gente también pide recambio y está bien, creo que ver nuevos jugadores para la selección y para lo que viene, creo que es una buena manera de poder empezar este recambio”.

Pese a referirse al proceso de transición generacional, el ‘Orejas’ se mostró abierto a una posible vuelta a la Videna dependiendo de su nivel competitivo. “Dependerá de mí, de mi nivel, siempre estaré con opción y si estoy bien, seguramente voy a poder estar en la selección”, afirmó.

Edison Flores hizo revelación al ser consultado sobre la próxima convocatoria de la selección peruana.

Su ilusión por el tricampeonato

Luego del encuentro ante Alianza Atlético, Edison Flores resaltó la dificultad de obtener los tres puntos como visitante y la importancia de continuar la campaña con aspiraciones firmes hacia el tricampeonato nacional. “Es importantísimo sumar tres puntos aquí en una plaza muy difícil, el campo está complicado y un rival complicado que sabe lo que juega”, expuso.

Flores expresó el deseo de conquistar el tercer título consecutivo, sin llegar a instancias adicionales: “Ilusiona porque jugamos como si fuera una final cada partido y esperemos que sigamos así. Mis compañeros están bien y el día domingo tenemos otra final”.

El retorno del delantero al equipo titular fue uno de los puntos destacados tras ausencias en compromisos anteriores, situación que el propio jugador explicó señalando: “Me sentí bien, no pude estar en los anteriores partidos, pero uno siempre trata de dar lo mejor y siempre subir el nivel cada partido que le toque”.

Sobre el siguiente desafío para Universitario, el atacante evaluó la dificultad del encuentro frente a Juan Pablo II, rival que logró imponerse en el Torneo Apertura. “Soy un hincha más, me ilusiono con el equipo ganando, quiero que el equipo gane el domingo, pero para eso tenemos que luchar con un equipo super difícil que es Juan Pablo, que nos ganó en el Apertura, trabajamos para poder contrarrestar sus virtudes y a la hora de que nos toque definir, poder definir”.

El cuadro 'crema' superó 2-0 a los 'churres' en Trujillo. (Video: L1MAX)

Próximo partido de Universitario

El calendario de la Liga 1 2025 marca como próximo compromiso el encuentro entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II, programado para el domingo 5 de octubre a las 18:00 horas (local) en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión se emitirá en exclusiva a través de GOLPERU. La ‘U’ se posiciona en el liderato del Torneo Clausura, mientras mantiene su objetivo de asegurar el tricampeonato nacional de manera directa.

Edison FloresSelección peruanaUniversitario de DeportesLiga 1Manuel Barretoperu-deportes

