Gianluca Lapadula se entrena por su cuenta en un club de cuarta división de Italia mientras se allana su llegada a Universitario

Gianluca Lapadula lideró el ataque del Spezia en dos temporadas, aunque sin el éxito deseado. - Crédito: Cittá Della Spezia

Gianluca Lapadula no pierde el tiempo. Sabedor de que su destino dará un vuelco de 180° grados, una vez que se oficialice su arribo a Universitario de Deportes en lo que supondrá un movimiento histórico para ambas partes involucradas, se prepara por su cuenta para mantener un estado físico óptimo con miras a su siguiente desafío.

La puesta a punto de ‘Il Peruviano’ no se está dando precisamente con el Spezia. A pocos días de la finalización de su vínculo con las ‘águilas’, ha preferido alejarse de la institución y entrenarse por su lado en un club de la Serie D (cuarta división), que generosamente le abrió las puertas para que pueda ejercitarse con comodidad.

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Gianluca Lapadula entrenándose en el U.S. Città di Fasano. - Crédito: @gianluca_lapadula_official

Mediante su Instagram oficial, Lapadula ha compartido una historia en la que se le aprecia recorriendo un campo de fútbol al tiempo que compartió un mensaje que contextualiza la escena: “Estar de vacaciones y poder entrenar en el campo. Gracias U.S. Città di Fasano por la disponibilidad”.

Aunque Gianluca remarca que se encuentra en un periodo de descanso, lo cierto es que esa para será puntual y temporal, porque en los próximos días deberá cerrarse su acuerdo para que sea flamante incorporación de Universitario, entidad que busca recuperarse tras un decadente Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes ha presentado una oferta formal por Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura 2026. La propuesta incluye facilidades para la adaptación de su familia en Perú.

Destino inminente

A Universitario le fue mal en todos los sentidos durante el primer semestre de la campaña. La mala conformación del plantel, con refuerzos lejos del nivel esperado, ocasionaron una erosión institucional reflejada en un derrape clarísimo en el Apertura 2026, que acabó en manos del rival Alianza Lima, y en una sonrojante eliminación en Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

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Comprendiendo el desastre actual, el área deportiva de la ‘U’ se ha metido de lleno en la reestructuración del elenco. La llegada del técnico Héctor Cúper ha sido la primera piedra, pero lo mejor vendrá cuando se oficialice la contratación de Gianluca Lapadula, en una operación que podría definirse como sorpresiva.

Gianluca Lapadula rumbo a Universitario de Deportes. - Crédito: Composición Infobae

Hecha la salida del lastimero Sekou Gassama, quien dejó más insatisfacciones que alegrías en su periodo fugaz en Ate, se perfiló una operación hermética y relámpago por el veterano delantero de la selección peruana, quien el 1 de julio quedará con carta libre en mano tras una era con luces y sombras en Spezia.

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Aunque no se han detallado números alrededor de la negociación, sí se ha conocido que ‘Il Peruviano’ tendrá un vínculo de un año y medio con el tricampeón del fútbol peruano. Su idea, además, es hacerse de un puesto inamovible y comenzar una historia goleadora en el país que representa.

El delantero de la selección peruana aportó cuota goleadora en aplastante triunfo contra FC Südtirol. | VIDEO: X

Adiós definitivo

Gianluca Lapadula se prepara para cerrar una etapa en el fútbol italiano, donde transitó con brillantez desde la Serie C hasta la Serie A.

Uno de sus momentos más destacados fue el fichaje por el AC Milan hace una década, después de consagrarse como goleador del ascenso con el Pescara. Aunque su paso por los ‘rossoneros’ fue fugaz, llegó a ocupar el puesto de ‘9’ en el equipo.

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Gianluca Lapadula anotó 8 goles e hizo 3 asistencias en 29 partidos con AC Milán en la temporada 2016/2017. - Crédito: AFP

Luego de su experiencia en el AC Milan, Lapadula vistió otras camisetas en la élite del fútbol italiano, manteniéndose presente en la máxima categoría.

El último cénit de su carrera se dio en la Lega B con el Cagliari, donde anotó 25 goles y logró el ascenso al Calcio. Su experiencia final fue en el Spezia, con el que descendió a la Serie C.