Josué Estrada habría pedido su salida de Alianza Lima para el Torneo Clausura: busca ser cedido por falta de minutos

La comunicación llegó desde su entorno y plantea dejar el plantel en el segundo semestre para tener continuidad en la Liga 1, mientras la institución analiza el escenario ante su baja participación (Alianza Lima)

Alianza Lima recibió una comunicación desde el entorno de Josué Estrada con una postura definida: el futbolista busca dejar el plantel en el segundo semestre de 2026 para competir con mayor frecuencia. La salida, de concretarse, se realizaría en condición de préstamo, de acuerdo con lo señalado en programas vinculados a la actualidad blanquiazul.

La situación se explica por la escasa participación del lateral en lo que va del año. En ese marco, el jugador ya revisa opciones dentro del campeonato local con el objetivo de encontrar un equipo que le ofrezca protagonismo inmediato, mientras en Matute evalúan cómo cubrir una eventual baja en un puesto específico.

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El pedido de salida y la opción del préstamo para el Clausura

Josué Estrada busca un nuevo destino para el segundo semestre de 2026. El lateral pidió salir de Alianza Lima a préstamo con el objetivo de sumar continuidad y recuperar protagonismo. (Alianza Lima)

La información fue expuesta por el periodista José Varela, quien afirmó que la posibilidad de que Estrada deje el club para el Torneo Clausura es elevada y que el movimiento se originó desde el propio futbolista. “Hay un futbolista de Alianza Lima que tiene altas posibilidades de salir para el Torneo Clausura. Desde el entorno del jugador se han comunicado con el club para que pueda salir en busca de minutos. Me refiero a Josué Estrada”, sostuvo en el programa ‘Modo Fútbol’.

Varela añadió que el futbolista ya gestiona alternativas para competir en la Liga 1 durante lo que resta del año. “Entendemos que el futbolista ya está buscando opciones para que pueda jugar lo que resta del año”, señaló en el mismo espacio.

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En paralelo, personas cercanas al jugador reforzaron que el cambio de equipo está sobre la mesa. “Sí, vamos a nuevo club”, indicaron al ser consultadas por el futuro del lateral. Sobre el tipo de operación, respondieron: “Préstamo seguro”. También precisaron que el mercado todavía está abierto para ellos: “Aún se están escuchando ofertas”.

De acuerdo con lo reportado, Estrada tiene contrato con Alianza Lima hasta fines del año próximo, por lo que una cesión temporal aparece como el mecanismo más directo para facilitar su salida sin romper el vínculo contractual.

Los minutos de Estrada en 2026 y el contexto dentro del plantel

Con solo minutos testimoniales en cancha durante 2026, Josué Estrada considera que necesita un cambio para relanzar su carrera y encontrar mayores oportunidades de juego. (Alianza Lima)

El trasfondo del pedido se relaciona con su participación en la temporada. En 2026, Estrada apenas intervino en dos compromisos con Alianza Lima, con una cantidad reducida de tiempo en cancha.

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En las referencias difundidas sobre su utilización, se consignó que jugó 1 minuto frente a ADT y 1 minuto contra UTC, cifras que sostienen la lectura de un futbolista sin continuidad y con pocas oportunidades en el corto plazo.

En el entorno del club se instaló la idea de que varios integrantes del plantel evalúan su situación para el segundo semestre, en especial quienes no lograron consolidarse en la rotación. En ese escenario, la decisión de Estrada se enmarca en una búsqueda de mayor presencia competitiva en el Clausura.

Las menciones periodísticas también apuntaron a que el jugador considera que sus opciones de sumar minutos serían limitadas en el esquema del técnico Pablo Guede, un factor que aceleró la intención de explorar un cambio dentro del mismo torneo local.

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Los posibles reemplazantes

Mientras se analiza la cesión del defensor, en Matute observan opciones para cubrir una eventual vacante. Por ahora, los futbolistas mencionados siguen siendo versiones de mercado. (Selección de Palestina)

La posibilidad de una salida abre un frente para Alianza Lima: cubrir el puesto en la banda derecha en caso la cesión se concrete. Consultado sobre si el club ya mira alternativas, Varela respondió que sí existe la intención de buscar un relevo, aunque aclaró que los nombres que circularon todavía no cuentan con confirmación oficial.

“Sí, claro que sí. De hecho, se han informado, se han trascendido algunos nombres de laterales derecho peruanos en la liga local, como por ejemplo el nombre de Emilio Salda. Sin embargo, desde Alianza Lima aún no me han confirmado que este jugador está en el radar o que realmente interesa”, explicó.

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En una versión posterior de la misma línea informativa, el propio periodista agregó que no detectó avances concretos por uno de los futbolistas mencionados como eventual alternativa. “Han trascendidos algunos nombres como el de Emilio Saba. Me acerqué a Melgar y sé que no hay ningún contacto con Alianza”, afirmó.

Por ahora, el caso se mantiene en un punto intermedio: por un lado, la intención de Estrada de salir para jugar con más regularidad; por otro, la falta de anuncios formales sobre negociaciones cerradas, tanto para su préstamo como para la llegada de un reemplazo en el plantel blanquiazul.

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