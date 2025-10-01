Perú Deportes

Con Felipe Chávez y Alfonso Barco, las novedades en convocatoria de Perú para duelo con Chile por amistoso: ¿Manuel Barreto llamará a Renato Tapia?

Se filtró algunos nombres que tendrá la primera lista del técnico interino para duelo con la ‘roja’ de visita el próximo viernes 10 de octubre

La selección peruana está a punto de empezar una nueva etapa tras su decepcionante participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Manuel Barreto fue nombrado técnico interino y su proceso arrancará frente Chile, duelo que afrontará la ‘blanquirroja’ por la fecha FIFA.

El ‘Clásico del Pacífico’ está programado para llevarse a cabo el próximo viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, Chile. La preparación de la ‘bicolor’ está a punto de empezar y hay mucha expectativa por conocer la lista de convocados para el amistoso.

Y todo aumentó tras las especulaciones de una reestructuración en el ‘equipo de todos’, donde la ‘Muñeca’ buscará iniciar un recambio generacional. Se han venido especulando varios nombres como la inclusión de Felipe Chávez, Alfonso Barco, entre otros. Se filtró las novedades que tendrá la nómina de Barreto en su debut como el DT de Perú.

“En un inicio, la planificación estaba para que la lista salga este jueves 2 o viernes 3 de octubre; lo más probable es que sea viernes que pueda salir la convocatoria. Dentro de nombres con los que se ha dialogado y se ha enviado carta, el primero es Felipe Chávez, futbolista del Bayern Múnich. Sé que además hubo un diálogo con Diego Romero, arquero de Banfield. Puedo agregar que se ha enviado una carta de reserva a Marco Saravia, defensor central de Defensor Sporting de Uruguay. Se ha enviado una carta a Emelec por Alfonso Barco, en esta postura o idea de buscar otros nombres, otras alternativas en octubre y noviembre. Sé que también hay otros nombres, pero los que puedo confirmar son esos”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

El periodista Eduardo Combe informó de los pormenores del clásico del Pacífico, donde debutará Manuel Barreto como DT de la 'bicolor'. (Video: Hablemos de MAX)

Además, el periodista deportivo marcó un punto importante que consideró Manuel para llamar a jugadores que militan en el extranjero y que no han sido considerados durante las Clasificatorias.

“Lo que sucede es que, en el caso de Saravia, que no está teniendo mucha continuidad, la decisión se basa en que se está buscando llamar a futbolistas que hayan tenido un proceso formativo juvenil en Sub 20, Sub 23, Sub 17; me parece que va por ahí”, añadió.

¿Manuel Barreto convocará a Renato Tapia?

Tras la polémica publicación de Renato Tapia luego de la designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana, hay mucha expectativa por conocer si será considerado en la lista de convocados. Kevin Pacheco resolvió la duda y aseguró que algunos referentes serán considerdos en la nómina.

“Yo entiendo que por Renato Tapia sí se ha enviado un documento de reserva; por Luis Advíncula no lo tengo confirmado. Creería que Renato tiene mayores posibilidades de estar que Advíncula. Pedro Gallese estará, Marcos López también“, apuntó el comunicador.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional de Lima, Lima, Peru - September 9, 2025 Peru's Renato Tapia in action with Paraguay's Antonio Sanabria REUTERS/Sebastian Castaneda

Otros jugadores juveniles que estarían en la convocatoria de Perú

Manuel Barreto ha enviado cartas de reserva a varios futbolistas con potencial para integrarse a la selección peruana. Entre los nombres considerados figuran Fabio Gruber, defensor de 23 años con nacionalidad peruano-alemana que pertenece al FC Núremberg de la Segunda División de Alemania, y Alexander Robertson, mediocampista de 22 años que actualmente juega en el Cardiff City FC de la Tercera División inglesa. Ambos podrían sumarse por primera vez al equipo nacional, siguiendo el camino de Gianluca Lapadula.

Alexander Robertson, actualmente, integra el
Alexander Robertson, actualmente, integra el plantel del Cardiff City. - Crédito: AFP

