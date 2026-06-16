Arequipa recibe el único hospital oftalmológico volador del mundo: realizará cirugías y capacitará a médicos durante 15 días Composición: Infobae

La llegada de una aeronave equipada como centro médico especializado convertirá a Arequipa en el punto de encuentro de profesionales de la salud de distintos países durante las próximas semanas. La iniciativa forma parte de un esfuerzo internacional orientado a ampliar el acceso a tratamientos oftalmológicos complejos y reforzar la formación de especialistas mediante actividades académicas y prácticas clínicas.

La región recibirá a un equipo multidisciplinario que trabajará de manera coordinada con personal local. El programa contempla intervenciones quirúrgicas, capacitación técnica y espacios de intercambio profesional, con el propósito de fortalecer los servicios vinculados a la salud visual.

La misión está encabezada por Orbis, organización internacional dedicada a la prevención y tratamiento de enfermedades oculares. Su principal herramienta es el Flying Eye Hospital, una aeronave adaptada como hospital docente oftalmológico acreditado, considerada la única de su tipo en el mundo.

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Arequipa recibe una misión médica internacional especializada

El Hospital Ocular Volador de Orbis arribó el 15 de junio al Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. La aeronave fue recibida por el gerente regional de Salud, Walther Sebastián Oporto Pérez, en representación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez.

Según informó el Gobierno Regional de Arequipa, la misión permanecerá 15 días en la región. El equipo está conformado por 14 especialistas en oftalmología procedentes de Perú, México y Estados Unidos, quienes desarrollarán actividades asistenciales y académicas junto a profesionales arequipeños.

La presencia de la organización internacional responde a una coordinación entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Arequipa y Orbis, entidades que impulsan esta intervención enfocada en la atención especializada y el fortalecimiento de capacidades médicas.

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Cirugías para pacientes con enfermedades oculares complejas

Se realizarán cirugías oftalmológicas complejas para pacientes con cataratas, glaucoma y estrabismo. Difusión

Durante su estancia en Arequipa, el hospital aéreo efectuará procedimientos quirúrgicos dirigidos a pacientes con cataratas, glaucoma y estrabismo. Estas patologías constituyen algunas de las principales causas de discapacidad visual y requieren atención especializada.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones se realizarán con el apoyo conjunto de expertos internacionales y profesionales locales. La finalidad consiste en ampliar las oportunidades de tratamiento para personas que necesitan procedimientos de mayor complejidad.

Las autoridades regionales señalaron que estas acciones buscan contribuir a la reducción de las brechas existentes en el acceso a servicios oftalmológicos especializados dentro de la región.

Capacitación para médicos, enfermeras e ingenieros biomédicos

Uno de los componentes centrales de la misión será la transferencia de conocimientos. El programa incluye actividades dirigidas a oftalmólogos, personal de enfermería e ingenieros biomédicos de los establecimientos de salud de Arequipa.

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Las jornadas académicas permitirán el intercambio de experiencias entre especialistas nacionales e internacionales. Además de la formación clínica, los participantes podrán conocer el funcionamiento de equipos y tecnologías utilizadas en procedimientos oftalmológicos avanzados.

Según el Gobierno Regional de Arequipa, este componente busca fortalecer las capacidades técnicas del personal sanitario y contribuir a la mejora de los estándares de atención en los servicios relacionados con la salud visual.

Un hospital instalado dentro de una aeronave

El Flying Eye Hospital cuenta con infraestructura diseñada para combinar asistencia médica y enseñanza especializada. La aeronave dispone de salas de operaciones, áreas de formación clínica y un centro para tratamientos con láser.

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La plataforma permite que los especialistas desarrollen procedimientos médicos mientras comparten conocimientos con profesionales en proceso de capacitación. Este modelo forma parte de la estrategia educativa impulsada por Orbis en distintos países.

La organización destaca que el hospital aéreo integra tecnología especializada y espacios docentes en un mismo entorno, característica que lo diferencia de otros programas internacionales de cooperación médica.

El programa incluye capacitación médica para oftalmólogos, enfermeras e ingenieros biomédicos arequipeños. Difuión

Ceremonia oficial reunirá a autoridades y representantes internacionales

La agenda oficial contempla una ceremonia de inauguración el 16 de junio en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. El programa establece el inicio de actividades a las 10:00 de la mañana con palabras de bienvenida y la presentación de invitados.

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Entre los participantes figuran el representante del Ministerio de Salud, Percy Alberto Herrera Añazco; el director del programa de Orbis Perú, Ángel Allauca; la presidenta y directora ejecutiva de Orbis, Kathleen Sherwin; el director del aeropuerto, Tito Luque; representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de FedEx, además del gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez.

La programación incluye presentaciones de danza tradicional, entrega de reconocimientos, recorridos guiados dentro de la aeronave y el corte de lazo inaugural previsto para las 11:20 de la mañana.

En declaraciones difundidas por el Gobierno Regional de Arequipa, el gobernador Rohel Sánchez destacó el alcance de la iniciativa. “Esta misión internacional representa una gran oportunidad para nuestros pacientes y para nuestros profesionales de la salud, quienes accederán a capacitación de primer nivel y a tecnología especializada que contribuirá a fortalecer la atención oftalmológica en Arequipa”, señaló.

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La actividad forma parte de una agenda que se extenderá durante dos semanas y que combinará atención médica especializada, formación profesional e intercambio técnico entre expertos nacionales e internacionales.