Felipe Chávez cuenta con carta de reserva de la selección peruana para disputar amistoso contra Chile

'Pippo' Chávez llegará a la selección peruana. | VIDEO: L1MAX

Despierta la opción Felipe Chávez en la selección peruana luego del fracaso clasificatorio al Mundial 2026. La Federación Peruana de Fútbol centra sus esfuerzos en ejercer un plan de renovación con jóvenes talentos del exterior, siendo ‘Pippo’, de 18 años, el rostro más representativo y el elegido para liderar la nueva camada.

En los fueros internos de la FPF saben que el trabajo para captar al descollante mediocentro del FC Bayern II está en su etapa inicial, pero para subsanar el error cometido por José Guillermo del Solar, al no incluirlo en la lista final para el Campeonato Sudamericano U20, se ha realizado un paso adecuado: enviar una carta de reserva al club muniqués de cara al partido preparatorio contra Chile, en octubre próximo.

Felipe Chávez ha defendido la camiseta de Perú en categorías menores. - Crédito: FPF

Así ha dado cuenta Radio Programas del Perú en una información que demuestra la intención de una renovación dentro de la ‘bicolor’. Seguramente, hay varios nombres anotados para dar inicio a la reestructura que tanto anhela la Federación Peruana de Fútbol, pero es innegable que el de Felipe Chávez cobra más fuerza.

Y no es para menos, porque cumple con muy buena parte de los requisitos de la política que impulsa la FPF: juventud y destreza asomándose a la élite de Europa como es la Bundesliga. A ello hay que agregar que, en esta temporada, es uno de los pocos puntuales que tiene opciones concretas para hacer su aparición dentro del plantel principal del Bayern Múnich.

Felipe Chávez anot gol olímpico en su debut en UEFA Youth League

Ya durante la pretemporada fuimos testigos de cómo el entrenador Vincent Kompany echó mano de ‘Pippo’ en el cierre de los amistosos previo al arranque del campeonato alemán. Su aparición contra el Grasshopper, en Suiza, dio que hablar, sobre todo por su conducción a campo abierto y clarividencia para ofrecer servicios de cualquier modo ante una presión alta constante.

Así las cosas, un posible llamamiento para Felipe Chávez no supondría ningún problema, considerando que su rendimiento es sostenido a un nivel altísimo. Eso sí, conviene subrayar, el hecho que haya sido advertido con una documentación de reserva, no significa que será convocado de plano. La palabra final la tiene Manuel Barreto, el nuevo interino de Perú.

Felipe Chávez hizo su debut profesional con Bayern Múnich a los 18 años.

Nuevo camino

Felipe Chávez nació en la ciudad de Augsburgo y posee raíces peruanas a través de su padre. Su carrera futbolística comenzó con una destacada actuación en las divisiones menores del FC Augsburg, lo que le permitió integrar la categoría U15 de Alemania gracias a su notable potencial.

Posteriormente, ‘Pippo’ decidió aceptar la convocatoria de la U17 de Perú, cambiando de representación nacional y abriéndose paso hasta llegar a la U20 del país. Su proceso de internacionalización, no obstante, se vio amenazado tras una discrepancia con el entrenador Chemo del Solar, quien no lo incluyó en la lista para el Sudamericano U20 2025.

Tras distanciarse de las actividades vinculadas a la selección de Perú, Felipe Chávez concentró sus esfuerzos en el FC Bayern II. En el club alemán, se ha destacado lo suficiente para ser visto como un potencial mediocentro del primer equipo.