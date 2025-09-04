Perú Deportes

Felipe Chávez, abanderado como el nuevo rostro de la selección peruana para el próximo proceso eliminatorio

El talento de ‘Pippo’ es valorado en la Villa Deportiva Nacional, pese a los últimos roces con José Guillermo del Solar. No bien culmine el circuito clasificatorio 2026, se dará una reestructuración total con la promesa del FC Bayern a la cabeza

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Felipe Chávez se aproxima a
Felipe Chávez se aproxima a la selección peruana. - Crédito: FC Bayern

Uno de los momentos más esperados en la selección peruana es la conformación de un nuevo plantel con rostros jóvenes pertenecientes a la diáspora legionaria. Y dentro de ese apartado sobresale un Felipe Chávez, de 18 años, que está empezando a hacerse un camino en el FC Bayern.

En los últimos meses, ‘Pippo’ ha explotado todas sus condiciones con la plantilla U19 y frente a esa maravillosa eclosión se le abrieron las puertas para entrar al bloque U23 toda vez que las autoridades perfilaron un nuevo acuerdo, pensando en un pronto estreno en la Bundesliga 2025/26 bajo la disciplina de Vincent Kompany.

Felipe Chávez, talento excepcional en
Felipe Chávez, talento excepcional en Baviera. - Crédito: FC Bayern

Frente a ese escenario inevitable, también ha surgido la posibilidad para que Felipe Chávez regrese a la selección peruana, luego de un disparatado recorte por parte de José Guillermo del Solar para el Campeonato Sudamericano U2O (enero 2025). Eso sí, ya no lo haría integrando el combinado de menores, sino respondiendo a un llamamiento de la ‘bicolor’ absoluta.

Así se ha informado en la última edición del programa Hablemos de MAX de L1MAX, donde se ha dado por descontada la convocatoria del peruano, de 18 años, para los próximos amistosos de octubre contra Rusia y Chile, en Europa.

'Pippo' Chávez llegará a la selección peruana. | VIDEO: L1MAX

Solo así, conviene subrayar, podría entenderse su omisión en la nómina reciente de la Sub-18 a cargo del seleccionador Carlos Silvestri. Aunque, valgan verdades, el talento excepcional que viene desplegando ‘Pippo’ en la Regionalliga es merecedor de un escaparate más importante. La última palabra la tendrá Óscar Ibáñez, quien pese a ser el técnico interino aún se mantendrá en la banca hasta finales de año.

Por mientras, Chávez sigue cumpliendo con su papel de integración en Bayern Múnich junto a otras promesas descollantes que dieron que hablar en la pretemporada. A mayores registros, mayores opciones para hacer su aparición en la Bundesliga.

Felipe Chávez participando en los
Felipe Chávez participando en los cuartos de final de la Liga Juvenil Alemana pasada. - Crédito: IMAGO

