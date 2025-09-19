FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez.

Después de varios días de rumores, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial la designación de Manuel Barreto como nuevo técnico interino de la selección nacional para los amistosos de la fecha FIFA de octubre y noviembre tras la destitución de Óscar Ibáñez del cargo.

La FPF publicó un comunicado el viernes 19 de setiembre mediante sus redes sociales oficiales, en el cual dio a conocer la noticia. Además, señaló que confía en la capacidad del estratega nacional para dirigir estos tres últimos duelos de la ‘bicolor’ del 2026.

“El profesor Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la FPF, ha sido designado de manera temporal, como director técnico de la Selección Absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la ‘bicolor’ programados para lo que resta del presente año”, se puede leer en el primer párrafo.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que, la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, añadió.

“La FPF respalda plenamente al profesor Barreto y su equipo de trabajo, con el convencimiento de que su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano”, cerró.

Comunicado de la FPF anunciando a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana.

La última experiencia de Barreto como DT

Manuel Barreto es un exfutbolista que después del retiro decidió emprender su carrera como técnico. Sus primeros pasos se dieron en las menores de Sporting Cristal hasta que alcanzó el equipo principal de forma interina en las temporadas 2019-2020. Después de ello, estuvo en Deportivo Coopsol en Segunda División.

En diciembre de 2021, Universitario de Deportes anunció a Barreto como jefe de la Unidad Técnica de Menores. Desde esa posición, el exdelantero coordinó el desarrollo de talentos juveniles e implementó nuevos procesos de captación en la institución. Pocos meses después, asumió como director deportivo del club ‘crema’, quedando a cargo de los fichajes y estrategias de armado del plantel profesional.

Durante su gestión en la ‘U’, debió enfrentar situaciones excepcionales. La salida de técnicos como Gregorio Pérez en 2022 llevó a la designación temporal de Barreto como director técnico interino para cubrir la transición. En 2025 vivió una segunda etapa puntual al frente del primer equipo tras la desvinculación de Fabián Bustos, quien emigró a Olimpia.

La ‘Muñeca’ alcanzó dos triunfos destacados. Uno fue la victoria por 3-1 sobre Deportivo Binacional en Juliaca, sumando puntos en la altura, y el otro, el 1-0 contra Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores en Ecuador. Ese resultado aseguró para Universitario su avance a octavos de final del torneo continental por primera vez en diez años.

Universitario de Deportes venció 1-0 a Barcelona SC por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

Los amistosos de Perú que dirigirá Barreto

Luego de la derrota ante Paraguay, la selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde quedó fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva. Sin embargo, todavía tiene compromisos en este año.

En la primera fecha FIFA de octubre, de acuerdo a declaraciones de Jean Ferrari (director general de la FPF), la ‘bicolor’ jugará un amistoso ante Chile en condición de visitante, específicamente en la ciudad de Concepción. Ese sería el único durante ese mes.

Después, en la segunda jornada programada para noviembre, el ‘equipo de todos’ ya tiene confirmado dos encuentros de preparación: ante Rusia y Chile en territorio ruso. Las fechas serían el 12 y 18, correspondientemente.