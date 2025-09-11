El futuro de la selección peruana: quiénes se van, los que se quedan y los cambios que se vienen en Perú. - créditos: Infobae Perú

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias 2026 luego de la derrota en condición de local contra Paraguay. Este resultado adverso hizo que la ‘bicolor’ culmine en el penúltimo lugar de la tabla, tan solo encima de Chile y a ocho puntos del repechaje. El futuro no parece alentador y en la presente nota haremos un recuento de los jugadores que no seguirán, los que se quedan y los cambios que se vienen.

Muchos de los futbolistas que lograron su pico más alto de rendimiento en el combinado patrio han alcanzado una edad donde el físico ya no es el mismo de antes. Los integrantes del ciclo exitoso de Ricardo Gareca que consiguió la clasificación al Mundial (Rusia 2018) y llegó a una final de Copa América (2019), entre otras consecuciones, va acomodándose a un lado para dar ingreso a nuevos rostros.

Paolo Guerrero, capitán y goleador histórico de la ‘blanquirroja’, sería uno de los primeros en dejar de vestir la camiseta de la selección a sus 41 años. Se esperaba que pudiera estar en los últimos duelos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, aunque problemas físicos lo impidieron.

Paolo Guerrero dejaría la selección peruana siendo el máximo goleador con 41 dianas. - créditos: Andina

Carlos Zambrano, que en varias ocasiones reiteró que ya estaba en sus últimos años como profesional, habría jugado su última Eliminatoria con 36 años para dar relevo a la nueva generación.

Luis Advíncula (35) y Miguel Trauco (33) continuarían por esa senda, considerando que han perdido explosividad por las bandas y hay jugadores de recambio en sus puestos. Además, Yoshimar Yotún, de 35 años, tampoco estaría en el siguiente proceso clasificatorio aún siendo de los jugadores con mejor visión panorámica y mejor pase de Perú.

El mediocampista analizó la dura derrota y dejó sentidas palabras sobre el futuro. (Video: Movistar Deportes)

Jugadores que seguirían en la selección peruana

Existe una larga lista de futbolistas que seguirían defendiendo a la selección peruana. El arco se mantendría bajo la custodia de Pedro Gallese (35), quien ha sido el jugador más destacado del equipo y en un puesto donde reina la experiencia.

En la defensa, Miguel Araujo (30), Luis Abram (29), Renzo Garcés (29), y Marcos López (25) serían los que tomen la posta, dejando en claro que existe recambio. Mientras que en la mitad de la cancha, todavía hay elementos para tener en cuenta: Renato Tapia (30), Pedro Aquino (30), Edison Flores (31), Christofer Gonzales (32) y André Carrillo (34).

De todos ellos, el ‘Cabezón’ podría ser el que lleve la cinta de capitán, pudiendo ejercer tanto de volante como zaguero. En el caso de la ‘Culebra’, habiendo dejado la banda, en su actual función como mediocampista tendría más labores como organizador.

André Carrillo sería el nuevo volante organizador de la selección peruana de cara al Mundial 2030. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Por su parte, en el ataque, una zona donde los jugadores no abundan en el más alto nivel, hay cinco que continuarían en la selección peruana: Gianluca Lapadula (35), Luis Ramos (25), Alex Valera (29), Kevin Quevedo (28) y Andy Polo (30).

El ‘Bambino’ sigue haciendo carrera en Italia y buscará recobrar la confianza que perdió el último tiempo a causa de las lesiones, siendo el único que está en Europa. Por su parte, el ‘Cholo’ ha sido el goleador de Universitario de Deportes, pero diversas cuestiones lo dejaron fuera del elenco nacional.

Los nuevos rostros de la selección peruana

Óscar Ibáñez, a lo largo de este año, ha llamado a varios jugadores que formarán parte del recambio generacional en la selección peruana. Diego Enríquez (23), Erick Noriega (23), Oliver Sonne (24), César Inga (23), Matías Lazo (22), Alessandro Burlamaqui (23), Piero Cari (18), Joao Grimaldo (22), Kenji Cabrera (22), Jairo Concha (26) y Jesús Pretell (26) son los nombres que han tenidoo presencia en las convocatorias del exarquero.

Salvo Enríquez, Lazo, Burlamaqui y Pretell, el resto ha tenido minutos y se espera que sus presencias aumenten considerablemente para las Eliminatorias 2030. A ellos se le suma Felipe Chávez, volante de 18 años de Bayern Munich, que también se incorporaría para darle aire fresco a una ‘bicolor’ que necesita de cambios para volver a soñar con la clasificación al Mundial.

El volante peruano de 18 años tuvo su debut con el primer equipo 'bávaro' en amistoso contra Grasshopper de Suiza. (Video: César Fútbol Total)