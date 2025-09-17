Perú Deportes

Sydney FC se despide de su principal figura: Douglas Costa no será más compañero de Piero Quispe en el club australiano

El nuevo equipo del futbolista peruano anunció que el jugador brasileño deja el club por mutuo acuerdo tras un año de su llegada

Por José Manuel Quintana

Douglas Costa deja el Sidney
Douglas Costa deja el Sidney FC luego de una temporada. Crédito: Sidney FC.

Antes de su debut oficial con el Sydney FC, Piero Quispe ha perdido a uno de sus potenciales mejores socios en el equipo. El brasileño Douglas Costa no continuará en la institución australiana. En el comunicado oficial del club, aseguran que el fin del vínculo se hizo efectivo por mutuo acuerdo y debido a problemas personales del atacante de 35 años.

“A pesar de que se le concedió más de dos meses de gracia para resolver esos problemas, Costa informó al Sydney FC que no hay un final a la vista”, sostiene el anuncio oficial. El conjunto oceánico agradeció al ex Bayern Múnich y Juventus el tiempo en el equipo. Además, expresó que su salida abre un cupo más de extranjero, que puede ser cubierto en enero, si es necesario.

El deportista sudamericano deja el Sydney FC luego de su primera temporada. Durante su estancia en Australia, se despachó con seis tantos y ocho asistencias en 25 partidos de la A-League. En la Champions asiática, registró dos dianas y brindó tres pases gol.

Douglas Costa llegó al Sidney
Douglas Costa llegó al Sidney FC en agosto del 2024 tras un paso por Fluminense .Crédito: Sidney FC

“Quiero agradecer al Sydney FC por darme la oportunidad de jugar en Australia. Fue un año increíble como Sky Blue”, dijo Costa. “Lamento mucho no poder regresar en este momento debido a los asuntos que debo resolver en casa, pero siempre recordaré con cariño mi tiempo en Sydney”, sumó.

De esta forma, el adiestrador turco, Ufuk Talay, se queda sin su futbolista de mayor renombre y experiencia en el fútbol de alto rendimiento europeo. “Douglas nos dio algunas actuaciones entretenidas durante su temporada aquí, y quiero agradecerle por el esfuerzo y la calidad que aportó al equipo”, expresó Talay.

“Lo hemos apoyado durante los últimos meses para intentar resolver sus problemas, sin embargo, hemos acordado que este es el mejor camino a seguir para el equipo mientras nos preparamos para la próxima temporada”, agregó.

En esa línea, el club precisó que la intención es continuar reforzándose de cara al inicio de la temporada —pactado para el 17 de octubre—. Con la contratación de Piero Quispe, los ‘sky blues’ se han hecho con los servicios futbolísticos del español Víctor Campuzano y el inglés Abel Walatee.

Piero Quispe, llamado a trascender
Piero Quispe, llamado a trascender en la A League. - Crédito: Sydney FC

Detalles del contrato de Piero Quispe

El internacional peruano dejó Pumas UNAM —en condición de préstamo— para probar nuevos aires en el continente oceánico. El ex Universitario de Deportes dejó el club de la capital mexicano para vestir la camiseta de los ‘sky blueshasta, al menos, mayo del 2026. Además, la operación sostiene una extensión contractual con Pumas por dos temporadas adicionales.

Quispe vestirá la camiseta del cuadro ‘celeste’ durante nueve meses. El acuerdo contempla que, antes de integrarse al club de Oceanía, el jugador suscriba una renovación con el conjunto universitario, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2028. Originalmente, el contrato concluía a finales de 2026, lo que implica que Pumas consolida un resguardo patrimonial ante cualquier eventual desempeño destacado en territorio australiano.

Quispe llega al club más ganador de la historia de la A-League bajo la fórmula de cesión procedente de Pumas UNAM. - Créditos: Sydney FC

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos”, afirmó el futbolista peruano de 24 años.

Quispe buscará mejorar notablemente su producción goleadora y asistidora. Hasta ahora, su mejor temporada en cifras es la 2023 con Universitario que lo catapultó al fútbol internacional: seis goles y dos asistencias. Al año siguiente, ya instalado en el balompié ‘azteca’ se despachó con tres tantos y dos asistencias. En la mitad de la temporada 2025, aportó con dos dianas y dos pases gol.

