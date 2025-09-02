Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Quispe llega al club más ganador de la historia de la A-League bajo la fórmula de cesión procedente de Pumas UNAM. - Créditos: Sydney FC

Piero Quispe acaba de unirse a Sydney FC, el club más laureado de la A-League. Se ha oficializado su incorporación, primero, con una extensa nota de prensa publicada en la website de la institución. Posteriormente, se ha elevado la noticia en los canales sociales oficiales (Facebook, X e Instagram).

El Sydney FC llegó a un acuerdo con Pumas UNAM, luego de unas conversaciones rápidas que se transformaron en negociaciones oficiales, para firmar el traslado del futbolista peruano en calidad de cedido por una temporada, aunque fuentes conocedoras de la operación explicaron que la permanencia será por nueve meses. No ha trascendido las fórmulas de pago del salario.

Piero Quispe dejó Pumas UNAM para desplazarse a Sydney FC. - Crédito. Difusión

Según ha especificado el equipo símbolo de la A-League, existe "una opción para hacer la transferencia permanente una vez que se complete el préstamo", aunque esa medida podrá ejecutarse siempre y cuando Piero Quispe destaque entre sus compañeros toda vez que cumpla objetivos personales establecidos en su vínculo.

La llegada del volante peruano, de 23 años, ha puesto más que contentos a los simpatizantes ‘sky blues’, porque es “el sexto nuevo fichaje de cara a la próxima campaña de la A-League tras las llegadas de Marcel Tisserand, Rhys Youlley, Al-Hassan Toure, Paul Okon Jr y Akol Akon.

Es el segundo tanto del volante peruano en el campeonato mexicano. (Video: TUDN)

Con ello, el campeonato australiano ha sumado una pieza capital internacional que ya ilusiona por su pasado reciente en Perú: “Aportó experiencia en la Copa América y en las eliminatorias de la Copa del Mundo”.

Una vez confirmado el arribo de Piero Quispe a la ciudad más cosmopolita de Australia, el Sydney FC ha subido una producción audiovisual en sus redes auspiciando su flamante fichaje con la bandera del Perú, la montaña de siete colores y Machu Picchu. En las próximas horas, el hábil mediocentro deberá unirse a su primera entrenamiento bajo las órdenes del técnico Ufuk Talay.

Piero Quispe, transferencia confirmada a Sydney FC. - Crédito: A-League

Motivación especial

Con todos los papeles firmados y videos publicados en distintos canales, Piero Quispe ofreció una breve entrevista con el área de prensa de Sydney FC para abordar el significado de su desplazamiento a Australia. Su misión es crecer y trascender en esta etapa que espera sea exitosa.

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos“, sostuvo el peruano.

El volante peruano anotó una diana agónica para el triunfo de su equipo en el torneo 'azteca'. (Video: ViX)

Por otro lado, el estratega Ufuk Talay quedó más que satisfecho por la incorporación de un puntual que considera destacado para la estructura de su planificación. Valoró, además, su polifuncionalidad en el mediocampo y destreza para eludir a rivales.

“Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados”, subrayó.

Piero Quispe se mantuvo una temporada y media con Pumas UNAM. - Crédito: Difusión

Despedida temporal

La noticia sobre la salida de Piero Quispe de Pumas UNAM sorprendió al entorno futbolístico. El mediocampista peruano, quien llegó a la institución para el torneo Clausura 2024, se despide del equipo luego de registrar 5 goles en 71 partidos disputados en todas las competencias.

El club hizo oficial su separación, agradeciendo al jugador su entrega y profesionalismo durante su paso por la escuadra universitaria. Quispe se incorporó a Pumas en el inicio de 2024 y rápidamente logró sumar minutos como titular, aunque su rendimiento varió a lo largo de las temporadas, contribuyendo también con asistencias y participación activa en la circulación del balón.