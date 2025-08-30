Perú Deportes

Los detalles del contrato de Piero Quispe con Sydney FC: el tiempo que estará en Australia y su renovación con Pumas

El exjugador de Universitario de Deportes continuará su carrera en Oceanía, donde buscará conquistar su primer título en el extranjero

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Los detalles del contrato de
Los detalles del contrato de Piero Quispe con Sydney FC: el tiempo que estará en Australia y su renovación con Pumas.

El futuro profesional de Piero Quispe experimentó un giro relevante. El mediocampista peruano se vio forzado a cambiar de aires ante la necesidad de su equipo Pumas UNAM de reforzarse con un delantero y no contar con cupos de extranjero para hacerlo. Así fue como salió al mercado, junto a su representante, para analizar opciones.

Después de recibir varias ofertas y estar en la agenda de clubes argentinos, como es el caso de Rosario Central y Newell’s Old Boys, el exjugador de Universitario de Deportes tomó una decisión: marcharse a una liga en ascenso, como es la de Australia, aceptando la propuesta de Sydney FC.

Esta operación incluye un préstamo hasta mayo de 2026 e incluye una extensión contractual con Pumas por dos temporadas adicionales, determinación que respalda la confianza que el conjunto mexicano mantiene en el desarrollo y proyección a largo plazo del volante nacional.

Según detalló Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, en su cuenta de X, Quispe vestirá la camiseta del cuadro ‘celeste’ durante nueve meses. El acuerdo contempla que, antes de integrarse al club de Oceanía, el jugador suscriba una renovación con el conjunto ‘universitario’, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2028. Originalmente, el contrato concluía a finales de 2026, lo que implica que Pumas consolida un resguardo patrimonial ante cualquier eventual desempeño destacado en territorio australiano.

“¡Cerrado y oficial! Piero Quispe jugará en el Sydney FC de Australia. Documentos firmados. El volante peruano va a préstamo durante 9 meses por parte de Pumas de México, club con el que extenderá su vínculo por dos años más como parte de la operación”, se puede leer en la red social del comunicador.

Piero Quispe irá a préstamo
Piero Quispe irá a préstamo a Sydney FC y renovará con Pumas UNAM.

Lo que sabe del Sydney FC, nuevo club de Quispe

Sydney FC surgió en 2004 y compite ininterrumpidamente en la A-League, máxima categoría del fútbol australiano. El club, conocido como ‘The Sky Blues’, ostenta cinco títulos nacionales conquistados en 2006, 2010, 2017, 2019 y 2020, lo que le sitúa como la institución más exitosa del país oceánico. Además, ha figurado de manera regular en torneos continentales y cuenta con una estructura directiva consolidada.

El conjunto ‘celeste’ disputa sus partidos como local en el Sydney Football Stadium, recinto inaugurado en 1988 y rehabilitado para albergar hasta 45.000 espectadores. Este estadio ha sido sede de encuentros de fútbol y rugby, así como eventos internacionales de gran dimensión. La llegada en 2009 del empresario ruso David Traktovenko como principal accionista impulsó el crecimiento institucional y la proyección mediática del elenco australiano.

La política del Sydney FC ha incluido apuestas por fichajes relevantes en el mercado internacional. En 2012, el club concretó la llegada del italiano Alessandro Del Piero, entonces procedente de la Juventus. Su incorporación se tradujo en un auge de visibilidad para la liga australiana y marcó un antecedente sobre el atractivo de la entidad para figuras reconocidas globalmente.

La plantilla actual del cuadro australiano cuenta con la presencia de futbolistas sudamericanos, entre quienes destacan el mediocampista brasileño Leo Sena y el extremo Douglas Costa. Este último ha integrado selecciones nacionales y clubes de prestigio en Europa como Bayern Munich y Juventus, así como la selección de Brasil. La diversidad de perfiles evidencia la apuesta del club por la multiculturalidad y la competitividad internacional.

Temas Relacionados

Piero QuispeSydney FCPumas UNAMperu-deportes

Más Noticias

Fixture confirmado la fase de liga de la Champions League 2025/2026: fechas, horarios y canales tv de todos los partidos en Perú

La UEFA dio a conocer el calendario completo de la primera etapa de la competición europea. Conoce los detalles de los vibrantes duelos

Fixture confirmado la fase de

Diego Rebagliati opinó del fichaje de Piero Quispe a Australia: “Es un paso cortito para ir a Arabia y asegurarse económicamente”

El comentarista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano a Sydney FC, uno de los equipos más galardonados de Oceanía

Diego Rebagliati opinó del fichaje

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en su debut de Premier League ante Manchester United: lo llamó francés

El peruano ingresó en la derrota de Burnley en el mítico Old Trafford y fue víctima de una inesperada confusión en plena transmisión. Este error provocó diversos comentarios en redes sociales

Comentarista de ESPN le cambió

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ y las rimenses se verán las caras en el estadio Alberto Gallardo con la misión de quedarse con el Torneo Clausura. Conoce todos los detalles del partidazo

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Se reveló fecha de las reapariciones de Miguel Araujo, Gustavo Cazonatti y Jhilmar Lora en Sporting Cristal

Gustavo Zevallos, gerente deportivo, contó el motivo por el que Cristian Benavente todavía no debutó con los ‘cerveceros’. Además, respaldó a Paulo Autuori por declaraciones contra la Liga 1

Se reveló fecha de las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ rechaza pedido de Fiscalía

PJ rechaza pedido de Fiscalía para apartar al juez Checkley de los casos contra Juan José Santiváñez

Juan José Santiváñez podría ser allanado por caso Ícaro: “Puede ocurrir si existe un hecho imputado”

Juan José Santiváñez y Morgan Quero: los ministros de Dina Boluarte que podrían llegar al Congreso bicameral en 2026

Andrés Hurtado envía carta al TC desde prisión: “Puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”

“Que Santa Rosa la ilumine en sus decisiones”: el pedido para Dina Boluarte al cargar el anda de la santa limeña

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán habría puesto en

Jefferson Farfán habría puesto en venta su mansión de La Planicie por más de 2,6 millones de dólares

Magaly destroza videoclip de Marisol con Yahaira y le da la razón a Leslie Shaw: “Misio, me gasto más en las flores de mi casa”

María Pía Copello sale a las calles a pedir votos para el pan con chicharrón y ganar el ‘Mundial de desayunos’: “Voten por Perú”

De Bellas Artes a Televisa, la historia detrás de Pietro Vannucci, el actor peruano que triunfa en México

Magaly se burla del comunicado de Josimar y duda de versión sobre la “prima”: “¿Cuál difamación, qué tuvieron intimidad o que está embarazada?”

DEPORTES

Fixture confirmado la fase de

Fixture confirmado la fase de liga de la Champions League 2025/2026: fechas, horarios y canales tv de todos los partidos en Perú

Diego Rebagliati opinó del fichaje de Piero Quispe a Australia: “Es un paso cortito para ir a Arabia y asegurarse económicamente”

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en su debut de Premier League ante Manchester United: lo llamó francés

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Se reveló fecha de las reapariciones de Miguel Araujo, Gustavo Cazonatti y Jhilmar Lora en Sporting Cristal