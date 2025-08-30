Los detalles del contrato de Piero Quispe con Sydney FC: el tiempo que estará en Australia y su renovación con Pumas.

El futuro profesional de Piero Quispe experimentó un giro relevante. El mediocampista peruano se vio forzado a cambiar de aires ante la necesidad de su equipo Pumas UNAM de reforzarse con un delantero y no contar con cupos de extranjero para hacerlo. Así fue como salió al mercado, junto a su representante, para analizar opciones.

Después de recibir varias ofertas y estar en la agenda de clubes argentinos, como es el caso de Rosario Central y Newell’s Old Boys, el exjugador de Universitario de Deportes tomó una decisión: marcharse a una liga en ascenso, como es la de Australia, aceptando la propuesta de Sydney FC.

Esta operación incluye un préstamo hasta mayo de 2026 e incluye una extensión contractual con Pumas por dos temporadas adicionales, determinación que respalda la confianza que el conjunto mexicano mantiene en el desarrollo y proyección a largo plazo del volante nacional.

Según detalló Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, en su cuenta de X, Quispe vestirá la camiseta del cuadro ‘celeste’ durante nueve meses. El acuerdo contempla que, antes de integrarse al club de Oceanía, el jugador suscriba una renovación con el conjunto ‘universitario’, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2028. Originalmente, el contrato concluía a finales de 2026, lo que implica que Pumas consolida un resguardo patrimonial ante cualquier eventual desempeño destacado en territorio australiano.

“¡Cerrado y oficial! Piero Quispe jugará en el Sydney FC de Australia. Documentos firmados. El volante peruano va a préstamo durante 9 meses por parte de Pumas de México, club con el que extenderá su vínculo por dos años más como parte de la operación”, se puede leer en la red social del comunicador.

Piero Quispe irá a préstamo a Sydney FC y renovará con Pumas UNAM.

Lo que sabe del Sydney FC, nuevo club de Quispe

Sydney FC surgió en 2004 y compite ininterrumpidamente en la A-League, máxima categoría del fútbol australiano. El club, conocido como ‘The Sky Blues’, ostenta cinco títulos nacionales conquistados en 2006, 2010, 2017, 2019 y 2020, lo que le sitúa como la institución más exitosa del país oceánico. Además, ha figurado de manera regular en torneos continentales y cuenta con una estructura directiva consolidada.

El conjunto ‘celeste’ disputa sus partidos como local en el Sydney Football Stadium, recinto inaugurado en 1988 y rehabilitado para albergar hasta 45.000 espectadores. Este estadio ha sido sede de encuentros de fútbol y rugby, así como eventos internacionales de gran dimensión. La llegada en 2009 del empresario ruso David Traktovenko como principal accionista impulsó el crecimiento institucional y la proyección mediática del elenco australiano.

La política del Sydney FC ha incluido apuestas por fichajes relevantes en el mercado internacional. En 2012, el club concretó la llegada del italiano Alessandro Del Piero, entonces procedente de la Juventus. Su incorporación se tradujo en un auge de visibilidad para la liga australiana y marcó un antecedente sobre el atractivo de la entidad para figuras reconocidas globalmente.

La plantilla actual del cuadro australiano cuenta con la presencia de futbolistas sudamericanos, entre quienes destacan el mediocampista brasileño Leo Sena y el extremo Douglas Costa. Este último ha integrado selecciones nacionales y clubes de prestigio en Europa como Bayern Munich y Juventus, así como la selección de Brasil. La diversidad de perfiles evidencia la apuesta del club por la multiculturalidad y la competitividad internacional.