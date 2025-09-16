Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Cusco FC y Deportivo Garcilaso podrían tomar la punta durante esta jornada. Universitario y Alianza Lima no jugarán

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Tabla de posicones de la
Tabla de posicones de la Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 9 del Torneo Clausura.

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancará a mitad de semana, exactamente hoy, martes 16 de setiembre. Esta nueva jornada, que promete buen fútbol y muchos goles, podría tener un nuevo puntero en la tabla, debido a que Universitario de Deportes descansará.

ADT y UTC se encargarán de abrir el telón en el estadio Unión Tarma. Ambas escuadras no han tenido un buen arranque en esta segunda fase del campeonato peruano y necesitan una victoria para comenzar a salir de las últimas posiciones. El ‘gavilán del norte’ tiene mayor urgencia de los tres puntos porque se encuentra en zona de descenso.

Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético

El miércoles 17 de setiembre seguirán los cotejos. Sporting Cristal buscará lavarse la cara luego de caer 3-2 ante Cusco FC cuando reciba a Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo situado en el distrito de San Martín de Porres. Los dirigidos por Paulo Autuori no pueden dejar de sumar en condición de local si quieren seguir peleando por el Torneo Clausura.

Goles y resumen del triunfo del cuadro 'dorado' ante los 'celestes' por la fecha 8 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Ese mismo día, Comerciantes Unidos se medirá ante Sport Huancayo, en un cotejo que podría mover la parte del medio de la tabla de este certamen. Mientras que Cienciano, que viene de golear, chocará con Sport Boys, el cual tropezó el último fin de semana.

Cusco FC y Deportivo Garcilaso van por el liderato

Durante el jueves 18, Cusco FC -el principal candidato a tomar la punta del campeonato durante esta jornada- venció a Sporting Cristal y si repite este resultado ante Ayacucho FC de visita, desplazará a Universitario de Deportes del primer puesto de las colocaciones.

Otro club que jugará ese día y se encuentra en la pugna por el Clausura es Deportivo Garcilaso, que recibirá a Melgar en la altura de Cusco. El ‘pedacito de cielo’ dio un golpe sobre la mesa al vencer a Alianza Lima anotándole cuatro goles en un solo tiempo en Matute la jornada pasada.

Finalmente, Atlético Grau jugará ante Alianza Universidad en el insoportable calor de Sullana. Los ‘albos’ descansaron en la fecha 8 y ahora se enfrentarán al cuadro huanuqueño, el cual tropezó aparatosamente en condición de local ante Cienciano (3-0).

Deportivo Garcilaso y Cusco FC
Deportivo Garcilaso y Cusco FC podrían tomar el liderato del Torneo Clausura durante la fecha 9.

Alianza Lima y Universitario no jugarán esta fecha

Alianza Lima decidió postergar su compromiso ante Los Chankas, debido a que afrontará su choque de vuelta ante Universidad de Chile por el boleto a semifinales de la Copa Sudamericana. Universitario, por su parte, no tendrá acción, producto de la descalificación de Deportivo Binacional.

Alianza Lima recibe a U.
Alianza Lima recibe a U. de Chile en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Prensa clubes

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura antes de que inicie la fecha 9.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Tabla acumulada de la Liga
Tabla acumulada de la Liga 1 2025 previo a la fecha 9 del Torneo Clausura.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT vs UTC (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Descansan: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Los Chankas y Juan Pablo II.

Temas Relacionados

Liga 1Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalMelgarCusco FCperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo imperdibles: Real Madrid iniciará su camino en la Champions League, Fluminense arrancará la definición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y mucho más

Partidos de hoy, martes 16

Óscar Ibáñez explicó por qué eligió Luis Advíncula por encima de Oliver Sonne en la selección peruana: “Son gustos”

El extécnico de la ‘blanquirroja’ rompió su silencio y confesó qué jugador joven lo sorprendió. También precisó con qué se encontrará el próximo DT para la próxima Eliminatoria rumbo al Mundial 2030

Óscar Ibáñez explicó por qué

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

12 equipos buscarán levantar el trofeo del máximo certamen de voleibol, que será defendido por Alianza Lima, actual bicampeón

Fecha confirmada del inicio de

Óscar Ibáñez contó detalles de las diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF, y respondió si se sintió traicionado

El exarquero rompió su silencio luego de su abrupta salida como técnico de la selección peruana, a pesar que el presidente de la Federación le pidió que se quede

Óscar Ibáñez contó detalles de

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

El futbolista ítalo peruano expresó un cariño enorme por “haber representado a la patria de mi madre”. Así las cosas, se prevé que el bloque nacional se ha hecho de un nuevo efectivo

Francesco Andrealli quedó maravillado por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Magistrado del TC defiende a

Magistrado del TC defiende a Juan José Santiváñez y asegura que acciones del Ministerio Público contra el ministro representarían ‘acoso’

PJ levanta todas las restricciones contra Keiko Fujimori por ley que Fuerza Popular respaldó

Defensoría presenta ante el TC demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía pese a que la apoyó

Denunciarán a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato luego del pedido de ‘cargarse’ a Gustavo Gorriti

Abogado de Juan José Santiváñez no niega autenticidad de los audios del ministro de Justicia, pero afirma que el material no fue peritado

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo confirmó ‘affaire’ de

Gustavo Salcedo confirmó ‘affaire’ de Maju Mantilla con George Slebi: “Él buscó una conversación con este actor y entendió”

María Pía Copello se despide de ‘MQM’ tras un año al aire: “Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín”

Christian Cueva habría llamado a Pamela López en medio de supuesto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

Gustavo Salcedo buscó hasta tres programas antes del escándalo con Maju Mantilla: “Quería limpiar su imagen y mostró los chats”

Jefferson Farfán se reencontró con su hija y Darinka Ramírez aún espera el departamento prometido: “Vamos a tenerle fe”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 16

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Óscar Ibáñez explicó por qué eligió Luis Advíncula por encima de Oliver Sonne en la selección peruana: “Son gustos”

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

Óscar Ibáñez contó detalles de las diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF, y respondió si se sintió traicionado

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”