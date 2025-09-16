Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posicones de la Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 9 del Torneo Clausura.

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancará a mitad de semana, exactamente hoy, martes 16 de setiembre. Esta nueva jornada, que promete buen fútbol y muchos goles, podría tener un nuevo puntero en la tabla, debido a que Universitario de Deportes descansará.

ADT y UTC se encargarán de abrir el telón en el estadio Unión Tarma. Ambas escuadras no han tenido un buen arranque en esta segunda fase del campeonato peruano y necesitan una victoria para comenzar a salir de las últimas posiciones. El ‘gavilán del norte’ tiene mayor urgencia de los tres puntos porque se encuentra en zona de descenso.

Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético

El miércoles 17 de setiembre seguirán los cotejos. Sporting Cristal buscará lavarse la cara luego de caer 3-2 ante Cusco FC cuando reciba a Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo situado en el distrito de San Martín de Porres. Los dirigidos por Paulo Autuori no pueden dejar de sumar en condición de local si quieren seguir peleando por el Torneo Clausura.

Goles y resumen del triunfo del cuadro 'dorado' ante los 'celestes' por la fecha 8 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Ese mismo día, Comerciantes Unidos se medirá ante Sport Huancayo, en un cotejo que podría mover la parte del medio de la tabla de este certamen. Mientras que Cienciano, que viene de golear, chocará con Sport Boys, el cual tropezó el último fin de semana.

Cusco FC y Deportivo Garcilaso van por el liderato

Durante el jueves 18, Cusco FC -el principal candidato a tomar la punta del campeonato durante esta jornada- venció a Sporting Cristal y si repite este resultado ante Ayacucho FC de visita, desplazará a Universitario de Deportes del primer puesto de las colocaciones.

Otro club que jugará ese día y se encuentra en la pugna por el Clausura es Deportivo Garcilaso, que recibirá a Melgar en la altura de Cusco. El ‘pedacito de cielo’ dio un golpe sobre la mesa al vencer a Alianza Lima anotándole cuatro goles en un solo tiempo en Matute la jornada pasada.

Finalmente, Atlético Grau jugará ante Alianza Universidad en el insoportable calor de Sullana. Los ‘albos’ descansaron en la fecha 8 y ahora se enfrentarán al cuadro huanuqueño, el cual tropezó aparatosamente en condición de local ante Cienciano (3-0).

Deportivo Garcilaso y Cusco FC podrían tomar el liderato del Torneo Clausura durante la fecha 9.

Alianza Lima y Universitario no jugarán esta fecha

Alianza Lima decidió postergar su compromiso ante Los Chankas, debido a que afrontará su choque de vuelta ante Universidad de Chile por el boleto a semifinales de la Copa Sudamericana. Universitario, por su parte, no tendrá acción, producto de la descalificación de Deportivo Binacional.

Alianza Lima recibe a U. de Chile en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Prensa clubes

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Torneo Clausura antes de que inicie la fecha 9.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Tabla acumulada de la Liga 1 2025 previo a la fecha 9 del Torneo Clausura.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT vs UTC (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Descansan: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Los Chankas y Juan Pablo II.