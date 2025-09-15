Alianza Lima vs U. de Chile: fecha, hora y canal TV del duelo de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima recibe a U. de Chile en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Prensa clubes

Los recuerdos pesan, y en Matute lo saben bien. Han pasado 15 años desde aquel cruce cargado de polémica entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Libertadores 2010, cuando un empate en Santiago acabó con las ilusiones ‘blanquiazules’. Hoy, el destino vuelve a enfrentar a ambos clubes, pero esta vez en un contexto distinto: los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Aquí te contaremos todos los detalles del partido de ida en La Victoria.

El estadio Alejandro Villanueva será el escenario del primer cruce en una serie que promete emociones fuertes. El equipo peruano llega golpeado tras una dura derrota local ante Deportivo Garcilaso (4-3) el último fin de semana. Sin embargo, el elenco dirigido por Néstor Gorosito buscará lavarse la cara en el plano internacional y tomar ventaja en casa.

El aliento de su gente será fundamental en un momento donde el margen de error es mínimo. Alianza Lima ha logrado avanzar con autoridad hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando atrás a rivales de peso como Universidad Católica de Ecuador y Gremio de Brasil. Ahora, el desafío se eleva aún más con la llegada de Universidad de Chile, que promete no dejarle las cosas sencillas.

Los ‘íntimos’ tienen claro que necesitan una versión sólida en el primer cruce en Matute, especialmente a nivel defensivo, para contener a un rival que llega en estado de gracia. El conjunto chileno llegará a La Victoria con la motivación a tope tras haber conquistado recientemente la Supercopa 2025 con una contundente goleada sobre su clásico rival Colo Colo (3-0).

Llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Conmebol

Cabe destacar que U. de Chile accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en medio de una situación atípica. Su serie ante Independiente de Avellaneda no llegó a completarse, ya que el partido de vuelta en Argentina fue suspendido debido a graves incidentes en las tribunas. Tras un estudio de lo sucedido, la Conmebol resolvió otorgarle la clasificación al ‘romántico viajero’.

Alianza Lima vs U. de Chile: fecha y horario del partido de ida en Matute

El duelo de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 está previsto para desarrollarse este jueves 18 de septiembre desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Chile. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, donde el equipo ‘blanquiazul’ ejerce localía y espera dar el primer golpe.

Alianza Lima vs U. de Chile: canal TV del partido de ida

La transmisión oficial del primer cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile estará a cargo de ESPN, señal internacional que emitirá el encuentro en Perú y el resto de Sudamérica. Además, los fanáticos podrán seguir el partido en línea a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible desde cualquier dispositivo móvil o computadora, mediante suscripción. Por otro lado, en Infobae Perú realizaremos una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias, análisis y reacciones de este vibrante choque.

Alianza Lima buscará seguir avanzando en la Copa Sudamericana 2025. Crédito. Prensa AL

Una revancha importante para Alianza Lima

Para Alianza Lima, esta serie ante Universidad de Chile representa mucho más que una llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es también una oportunidad de revancha, de saldar una cuenta pendiente que sigue latente en la memoria del hincha blanquiazul.

En 2010, ambos equipos se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Libertadores, y el desenlace dejó una herida abierta: tras un empate 2-2 en el partido de vuelta en Santiago —marcado por la polémica—, el conjunto peruano quedó eliminado por el global. Quince años después, el destino los vuelve a cruzar en otro torneo continental, con Matute como punto de partida. Una victoria en casa sería el primer paso para cambiar la historia y encaminarse hacia una clasificación soñada a semifinales.