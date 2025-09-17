Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

El defensor se lució con sensacional anotación de larga distancia. (Video: L1 MAX)

El fútbol, en ocasiones, regala momentos que van más allá del resultado. Así ocurrió en el Estadio Unión Tarma, donde se vivió una acción memorable. Gustavo Dulanto, defensor central de ADT, fue el protagonista de uno de los goles más espectaculares de la temporada —y, posiblemente, el más impresionante de su carrera— en la victoria por 3-1 sobre UTC, en duelo correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Todo sucedió cuando apenas se jugaban tres minutos del primer tiempo. El balón estaba en posesión del conjunto tarmeño y Fernando Bersano, lateral argentino del equipo, le cedió el esférico a Dulanto en campo propio, cerca de la banda izquierda. Lo que parecía un simple pase largo para buscar a los delanteros, se transformó en una obra de arte inesperada del defensor.

Con una mezcla de potencia y visión, ‘Pochito’ vio adelantado al arquero Diego Campos y no dudó en probar suerte. Desde antes de cruzar la línea central, el zaguero sacó un potente remate que tomó vuelo y, como si tuviera dirección teledirigida, se coló en el ángulo superior derecho del arco rival. Un verdadero golazo que dejó sin reacción al portero del cuadro cajamarquino y desató la locura en las tribunas.

El gol fue tan impactante que incluso los narradores de la transmisión oficial de L1 MAX se mostraron asombrados por la precisión y fuerza del disparo. No es común ver a un defensor marcar desde semejante distancia, por lo que incluso se llegó a dudar si realmente Dulanto había intentado patear al arco o si se trataba de un pase largo que terminó en gol. Sin embargo, el propio jugador despejó cualquier duda: “El que ve los partidos sabe que tengo buena patada. (Hernán) Rengifo siempre me dice que patee”, bromeó tras el encuentro.

Gustavo Dulanto se lució con sensacional golazo ante UTC en Liga 1. Crédito: Liga 1

Con esta especial conquista, ADT se puso arriba en el marcador desde muy temprano, encaminándose hacia el triunfo. Más adelante, Joao Rojas y Mauro Da Luz ampliaron la diferencia a favor del conjunto tarmeño, mientras que Jarlín Quintero descontó para UTC. El partido terminó 3-1 a favor del elenco local, que volvió a la senda del triunfo tras tres fechas sin ganar en el Torneo Clausura.

Un golazo con dedicatoria especial

La emoción de Gustavo Dulanto tras anotar su golazo desde mitad de cancha fue inmediata y genuina. Corrió hacia un costado del campo, visiblemente conmovido, se arrodilló y alzó los brazos al cielo entre lágrimas. No era para menos: la anotación llevaba una profunda carga emocional. El defensor dedicó el tanto a su bisabuela, quien falleció apenas unos días antes del encuentro.

En la entrevista posterior con L1 MAX, el experimentado defensor reveló el trasfondo del emotivo gesto que tuvo en su celebración. “Fue una semana difícil, falleció mi bisabuela de 99 años. Hoy me regaló un golazo, va para ella y toda la familia”, expresó con evidente emoción.

Pero la historia no termina ahí. El tanto también llegó en un momento muy especial de su trayectoria profesional. No solo fue clave para abrir el marcador y encaminar la victoria de ADT, sino que coincidió con su partido número 200 como futbolista profesional. Un logro que, según confesó, llegó luego de superar una dura lesión de rodilla. “Era algo que veía difícil cuando me lesioné, pero era un objetivo que me había trazado”, señaló con orgullo.

Cabe mencionar que con esta victoria, ADT logró sumar tres puntos clave en casa y alcanza los 10 puntos en la tabla del Clausura, colocándose en la novena posición y aún con opciones de escalar. El objetivo de los tarmeños es llegar a zona de clasificación a un torneo internacional, por lo que este triunfo ante UTC representa un impulso importante.