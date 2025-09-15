Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV.

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 ofrecerá una programación dinámica, teniendo en cuenta que se jugará a mitad de semana y contará con siete duelos confirmados, mientras que dos clubes tendrán descanso.

La fecha comenzará el martes 16 de setiembre con el choque entre ADT y UTC. El equipo de Tarma buscará aprovechar su localía frente a un combinado cajamarquino que no ha ganado en lo que va del segundo certmanen.

El miércoles 17 está programada una triple cartelera. Sporting Cristal recibirá a Alianza Atlético con la consigna de ganar para no perder de vista a los primeros lugares, considerando que cayó en la fecha pasada en su visita a Cusco FC.

Más tarde, Comerciantes Unidos jugará en casa ante Sport Huancayo, compromiso relevante para las aspiraciones de escalada en la clasificación de ambos cuadros. Por la noche, Cienciano será local frente a Sport Boys en Cusco, una contienda que suele presentar alta intensidad y donde los ‘rosados’ buscarán obrar el milagro para salir de la parte baja de la tabla.

El jueves 18 de setiembre continuarán las acciones con tres partidos. Ayacucho FC enfrentará en casa a Cusco FC, que tratará de imponerse para conquistar el liderato del Torneo Clausura, sabiendo que está a solo dos puntos de Universitario de Deportes. Después, Atlético Grau recibirá a Alianza Universidad, en un encuentro que clave para el conjunto huanuqueño que quiere salir de la zona de descenso. Para cerrar la jornada de este día, Deportivo Garcilaso será anfitrión de Melgar en Cusco, partido que podría incidir directamente en la lucha por ingresar a competencias continentales.

Por confirmar, quedó el partido entre Los Chankas y Alianza Lima. El motivo de la postergación es la presencia de los ‘blanquiazules’ en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde medirán fuerzas con la Universidad de Chile el 18 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva. Esta decisión afecta la programación ordinaria de la Liga 1 y demanda ajustes en las agendas de ambos equipos. El nuevo día y hora del partido serán dados a conocer en los próximos días por la organización del campeonato.

En esta fecha, dos equipos no verán actividad oficial. Universitario de Deportes y Juan Pablo II tendrán descanso y aprovecharán la jornada para preparar sus próximos compromisos de cara a la jornada 10 que se disputará el fin de semana que viene.

Cabe mencionar, que la transmisión de todos los partidos de la fecha estará a cargo de la señal de L1 MAX, permitiendo que los hinchas sigan cada encuentro desde diversas plataformas y dispositivos. La cobertura integral asegura acceso en todo el país a la programación de la Liga 1, incluyendo los partidos pendientes de reprogramación de los equipos que estén afiliados a esta casa televisora.

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT vs UTC (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Por confirmar:

- Los Chankas vs Alianza Lima

Descansan: Universitario de Deportes y Juan Pablo II

