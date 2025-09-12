Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así se mueve durante la fecha 8 del Torneo Clausura.

La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancó este viernes 12 de setiembre luego del parón por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Esta nueva jornada de la Primera División de Perú promete muy buenos partidos y sobre todo muchos goles.

UTC abrió la jornada recibiendo a Ayacucho FC en el estadio Germán Contreras Jara, pero no supo aprovechar su localía y terminó cayendo por la mínima diferencia ante los ‘zorros’. Hideyoshi Arakaki marcó el único gol del compromiso en el inicio del segundo tiempo (53′).

Ese mismo día, Sport Huancayo hizo lo propio con Los Chankas en la ciudad incontrastable. El ‘rojo matador’ cayó ante el elenco ‘guerrero’ con tantos de José Manzaneda y Adrián Quiroz, a pesar de comenzar ganando con una anotación de Javier Sanguinetti.

Alianza Lima obligado a ganarle a Deportivo Garcilaso

El sábado 13 de setiembre, Alianza Lima chocará con Deportivo Garcilaso y contará con el apoyo de toda su gente en Matute. Los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán las bajas de Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Kevin Quevedo, pero contarán con el regreso de Paolo Guerrero y Piero Cari. Ganar es la única opción.

Además, durante el sábado, Sport Boys se medirá con Comerciantes Unidos en el Callao. Mientras que Alianza Atlético jugará ante Juan Pablo II en el calor de Sullana. Dos compromisos que moverán las colocaciones en la mitad de la tabla.

Universitario visitará a Melgar

El domingo 14 de setiembre, Universitario de Deportes y Melgar protagonizarán el partido de la fecha 8. Los ‘cremas’ son líderes y querrán vencer al ‘dominó’ en la altura. Este encuentro estará marcado por el enfrentamiento entre Juan Reynoso y su exequipo.

Universitario visitará a Melgar en Arequipa durante esta fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal choca con Cusco FC

Otro partidazo de esta jornada tendrá a Sporting Cristal enfrentándose a Cusco FC en la ciudad imperial. Ambas instituciones se encuentran peleando por el Torneo Clausura, por lo que el que pierda quedará regalado en esta pugna. Paulo Autuori y compañía ya saben lo que es ganar en altura durante esta temporada, pues lo hicieron ante Binacional en Juliaca e inclusive por goleada.

Sporting Cristal necesita vencer a Cusco FC para recuperar el liderato.

Ese mismo domingo, pero desde más temprano, Alianza Universidad y Cienciano se medirán en Huánuco. El cuadro de Roberto Mosquera va en ascenso, mientras que el ‘papá’ quedó golpeado luego de su eliminación en la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 8

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras finalizar los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura del día viernes 12.

Tabla acumulada de Liga 1 2025

Tabla acumulada de la Liga 1 2025 durante la fecha 8 del Torneo Clausura.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 12 de septiembre

UTC 0-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Sport Huancayo 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 13 de septiembre

Sport Boys vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Domingo 14 de septiembre

Alianza Universidad vs Cienciano (12:30 horas / estadio Heraclio Tapia / L1 Max, L1 Play)

Melgar vs Universitario de Deportes (15:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

Cusco FC vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Descansa: Atlético Grau y ADT