Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso, Universitario visitará a Melgar y Cristal hará lo propio con Cusco FC

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así se mueve durante la fecha 8 del Torneo Clausura.

La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancó este viernes 12 de setiembre luego del parón por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Esta nueva jornada de la Primera División de Perú promete muy buenos partidos y sobre todo muchos goles.

UTC abrió la jornada recibiendo a Ayacucho FC en el estadio Germán Contreras Jara, pero no supo aprovechar su localía y terminó cayendo por la mínima diferencia ante los ‘zorros’. Hideyoshi Arakaki marcó el único gol del compromiso en el inicio del segundo tiempo (53′).

Ese mismo día, Sport Huancayo hizo lo propio con Los Chankas en la ciudad incontrastable. El ‘rojo matador’ cayó ante el elenco ‘guerrero’ con tantos de José Manzaneda y Adrián Quiroz, a pesar de comenzar ganando con una anotación de Javier Sanguinetti.

Alianza Lima obligado a ganarle a Deportivo Garcilaso

El sábado 13 de setiembre, Alianza Lima chocará con Deportivo Garcilaso y contará con el apoyo de toda su gente en Matute. Los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán las bajas de Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Kevin Quevedo, pero contarán con el regreso de Paolo Guerrero y Piero Cari. Ganar es la única opción.

Además, durante el sábado, Sport Boys se medirá con Comerciantes Unidos en el Callao. Mientras que Alianza Atlético jugará ante Juan Pablo II en el calor de Sullana. Dos compromisos que moverán las colocaciones en la mitad de la tabla.

Universitario visitará a Melgar

El domingo 14 de setiembre, Universitario de Deportes y Melgar protagonizarán el partido de la fecha 8. Los ‘cremas’ son líderes y querrán vencer al ‘dominó’ en la altura. Este encuentro estará marcado por el enfrentamiento entre Juan Reynoso y su exequipo.

Universitario visitará a Melgar en
Universitario visitará a Melgar en Arequipa durante esta fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal choca con Cusco FC

Otro partidazo de esta jornada tendrá a Sporting Cristal enfrentándose a Cusco FC en la ciudad imperial. Ambas instituciones se encuentran peleando por el Torneo Clausura, por lo que el que pierda quedará regalado en esta pugna. Paulo Autuori y compañía ya saben lo que es ganar en altura durante esta temporada, pues lo hicieron ante Binacional en Juliaca e inclusive por goleada.

Sporting Cristal necesita vencer a
Sporting Cristal necesita vencer a Cusco FC para recuperar el liderato.

Ese mismo domingo, pero desde más temprano, Alianza Universidad y Cienciano se medirán en Huánuco. El cuadro de Roberto Mosquera va en ascenso, mientras que el ‘papá’ quedó golpeado luego de su eliminación en la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 8

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 tras finalizar los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura del día viernes 12.

Tabla acumulada de Liga 1 2025

Tabla acumulada de la Liga
Tabla acumulada de la Liga 1 2025 durante la fecha 8 del Torneo Clausura.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 12 de septiembre

  • UTC 0-1 Ayacucho FC (Finalizado)
  • Sport Huancayo 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 13 de septiembre

  • Sport Boys vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)
  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)
  • Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Domingo 14 de septiembre

  • Alianza Universidad vs Cienciano (12:30 horas / estadio Heraclio Tapia / L1 Max, L1 Play)
  • Melgar vs Universitario de Deportes (15:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)
  • Cusco FC vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Descansa: Atlético Grau y ADT

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalCusco FCMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Gonzalo Bueno se enfrenta a Nuno Borges en el estadio Hermanos Buse. Sigue todas las incidencias

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: se juega el día 1 con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Bueno se encuentra enfrentando a Nuno Borges en lo que significa el primer cotejo de esta llave. Sigue cómo le va al team peruano en el estadio Hermanos Buse

Resultados del Perú vs Portugal

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con el regreso de Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ reciben al ‘pedacito de cielo’ en un encuentro donde están obligados a sumar de a tres para seguir entre los primeros lugares de la tabla

A qué hora juega Alianza

Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”

El tenista peruano que hoy debutará en la Copa Davis comentó que está atento al concurso de Ibai Llanos y que le encanta el pan con chicharrón con su tamalito. “Es perfecto”, dijo

Ignacio Buse vive la locura

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

El combinado nacional se alista para empezar su desafío en el campeonato que se jugará en Lima, la misión es asegurar un boleto al próximo Mundial de la categoría. Conoce todos los detalles

Programación de Perú en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueces supremos podrían condenar a

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

¿Censura en camino? Congreso debate permanencia de Carlos Malaver tras interpelación

Congreso: proponen declarar el 15 de marzo de cada año como el ‘Día Nacional del Héroe de la Pandemia del Covid-19′

Martín Vizcarra se defiende ante la Subcomisión y luego guarda silencio: “No voy a responder ninguna pregunta”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

Juan Víctor responde a Andrea San Martín luego de denuncia por maltrato animal: “No hagan perder el tiempo al Poder Judicial”

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Magaly Medina se pronuncia sobre enemistad entre sus reporteros y minimiza renuncia: “La única imprescindible soy yo”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: se juega el día 1 con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental