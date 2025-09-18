Perú Deportes

Ayacucho vs Cusco FC 0-1: resumen del triunfazo ‘dorado’ para tomar la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Miguel Rondelli está en lo más alto del segundo certamen del año y le sacó un punto a Universitario de Deportes, pese a aún contar con un encuentro menos

Por José Manuel Quintana

Cusco FC derrotó a Ayacucho
Cusco FC derrotó a Ayacucho FC en condición de visita por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Crédito: Cusco FC.

Cusco FC se impuso por 1-0 en su visita a Ayacucho FC en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, los dirigidos por Miguel Rondelli regresan a ser líderes del campeonato y ratifican su candidatura al título. Además, el conjunto ‘dorado’ llegó a la notable cifra de 17 encuentros sin conocer de derrotas. El tanto del vital triunfo estuvo a cargo de Lucas Colitto a los diez minutos de la primera mitad.

La última vez que el equipo de la ‘Ciudad Imperial’ cayó se remonta al 28 de abril del 2025 cuando cayeron por 2-1 en su visita a ADT en Tarma. Desde entonces, ha salido airoso en 13 compromisos y repartió unidades solo en tres. Esta solidez y regularidad lo ha vuelto a colocar en la punta del segundo certamen del año. Dependen de sí mismos para alcanzar los ‘play-offs’ de la edición actual de la Liga 1.

Esta tarde, en Huamanga, los ‘guerreros dorados’ se adelantaron prematuramente en el encuentro a través de un tanto de Lucas Colitto. El argentino de 31 años aprovechó un rebote tras una chalaca fallida de Facundo Callejo, se perfiló y definió con un remate colocado imposible para el portero de los ‘zorros’, Juan David Valencia.

A propósito de guardametas, en el arco visitante del estadio Las Américas, Pedro Díaz firmó un notable rendimiento en Huamanga. El golero salvó a los suyos hasta en tres oportunidades con destacadas intervenciones. El compromiso significó su sexta valla invicta en los ocho encuentros de este Clausura.

Cusco FC se impuso por
Cusco FC se impuso por 1-0 sobre Ayacucho FC en Huamanga.

El cancerbero de 27 años fue elegido la figura del cotejo por la transmisión oficial del torneo. En la entrevista a pie de cancha, sostuvo que el equipo está fortalecido y con la firme convicción de que pueden llevarse el título. “Este equipo está para grandes cosas”, concedió a las cámaras de L1 MAX.

Dependíamos de nosotros mismos, hicimos el gol y nos cerramos bien. Tuve que salvar al equipo, pero para eso estoy. Es parte de mi trabajo salvar los goles. Este año está siendo bueno para el equipo y para mí”, agregó Díaz.

Próximo partido

Cusco FC buscará hacer prevalecer su localía este lunes 22 de septiembre a las 19:15 horas de Perú. Los ‘dorados’ recibirán a ADT, precisamente el último club que lo venció esta temporada. El cotejo tendrá lugar sobre el gramado del estadio Garcilaso de la Vega.

La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal de L1 MAX. Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este primer encuentro. La previa y el minuto a minuto con las declaraciones, goles, incidencias, detalles y más en su página web. No te lo puedes perder.

Facundo Callejo celebrando su gol
Facundo Callejo celebrando su gol ante Universitario con Cusco FC.

¿Qué necesita Cusco FC para jugar los play-offs?

A diferencia de ediciones anteriores, la Liga 1 2025 tendrá semifinales sí o sí, siempre y cuando un equipo no campeone el Torneo Apertura y Clausura. La ecuación es simple y sencilla. Universitario se alzó con el primer certamen del año. Por lo tanto, la única salida para forzar ‘play-offs’ es que los ‘cremas’ no se coronen en el segundo torneo.

Por ahora, Cusco FC evita el tricampeonato directo del equipo de Jorge Fossati. Los ‘dorados’ lideran el Clausura y son segundos en el Acumulado. Los otros dos semifinalistas, hasta el momento, son Alianza Lima y Sporting Cristal.

No se debe perder de vista la potencial inhabilitación a Ayacucho FC. Los ‘zorros’ pueden correr con la misma suerte de Binacional y los equipos que jugaron contra ellos y ganaron podrían perder los puntos: el caso de Cusco FC.

En ese sentido, el juego del próximo sábado 27 de septiembre entre Cusco y Universitario en el estadio Monumental será de extrema importancia, puesto que marcaría una victoria sustancial para el que se haga con los tres puntos.

