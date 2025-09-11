Perú Deportes

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Jean Ferrari comenzará a viajar para entrevistar a entrenadores y definir al próximo responsable del banquillo de la selección peruana tras destitución de Óscar Ibáñez

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

La FPF tiene un plazo para contratar a su próximo estratega. (L1 Max)

La selección peruana, finalmente, decidió culminar con el proceso de Óscar Ibáñez luego de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Si bien el exarquero estaba como técnico interino, de acuerdo a sus palabras, contaba con un acuerdo para dirigir hasta final del presente año.

De esta manera, Jean Ferrari -director general de la FPF- comenzará con la busqueda del nuevo estratega para el próximo proceso clasificatorio del Mundial 2030 y ya tiene el perfil definido: un profesional con experiencia a nivel de selecciones y sobretodo en Eliminatorias.

Todavía no hay un nombre como principal candidato, el directivo de la Federación comenzará a viajar para reunirse con diferentes entrenadores y posteriormente establecer una terna que le permita tomar la mejor decisión para el fútbol del balompié nacional.

La fecha pactada para la llegada del nuevo técnico de Perú tras salida de Óscar Ibáñez.

Fecha para la llegada de nuevo DT de Perú

Lo cierto es que hay una fecha establecida para que el nuevo técnico de la selección peruana llegue al país y comience con los trabajos. Todo hace indicar que se incorporará a la ‘bicolor’ a inicios del próximo año, debido a que las principales opciones cuentan con contrato vigente.

El nuevo técnico va a comenzar sus funciones en enero del 2026, puede ser contratado en una semana, dos meses o en quincena de diciembre, pero va a empezar en enero porque entiendo que una de las principales opciones o las principales opciones tienen vínculo y la Federación no va a pagar cláusula de salida, va a esperar hasta enero del 2026”, reveló el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta.

La FPF no está en condiciones de pagar una cláusula de salida, debido a los desembolsos de dinero que hizo durante este 2025. No solo le tuvo que pagar a Juan Reynoso a inicios de año, sino también se vio obligada a darle un importante monto ecónomico a Jorge Fossati para que se vaya de la ‘blanquirroja’.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

No dirigirá los amistosos

Este factor haría que el nuevo DT de Perú no esté en los amistosos de los próximos meses, y la FPF opte por un entrenador interino. La principal opción para asumir ese cargo de Carlos Silvestri, actual responsable de la sub 20.

La selección nacional chocará con Chile en condición de visitante durante octubre, mientras que viajará a Rusia para medirse de nuevo con la ‘roja’ y el combinado ruso en noviembre. Estos serán sus últimos encuentros del año.

Los amistosos de Perú ante Rusia y Chile en noviembre.

¿Gorosito y Bustos son opciones?

Gustavo Peralta ofreció información sobre los nombres que suenan en La Videna. El periodista indicó que Fabián Bustos, exentrenador de Universitario de Deportes, no figura como primera opción para Jean Ferrari, a pesar de la buena relación que mantienen y los logros obtenidos en el club ‘crema’.

Fabián Bustos no es la primera opción, la Federación apunta a tener un técnico fuerte, no digo que Bustos no sea un técnico fuerte, pero la Federación quiere un técnico con experiencia en Eliminatorias”, comentó.

Respecto a Néstor Gorosito, Peralta sostuvo que el actual técnico de Alianza Lima no está en conversaciones con la FPF para asumir el cargo de entrenador de la selección peruana, ya que el ‘Pipo’ continuaría en La Victoria al término de la temporada.

Gorosito no está dentro de los nombres, Gorosito es un técnico que seguramente es interesante, pero no se está negociando con él, no es un candidato, he escuchado muchas versiones, aparte está en Alianza”, agregó.

<br>

