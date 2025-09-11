¿Fabián Bustos y Néstor Gorosito candidatos a ser el próximo DT de Perú? El perfil que busca la FPF tras salida de Óscar Ibáñez

La selección peruana se quedó sin entrenador tras anunciar la salida de Óscar Ibáñez. (L1 Max)

El miércoles 10 de setiembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la salida de Óscar Ibáñez, quien se venía desempeñando como técnico interino de la selección nacional tras la destitución de Jorge Fossati. Los dos últimos derrotas ante Uruguay y Paraguay aceleraron su partida y no le permitieron dirigir los amistosos de octubre y noviembre.

Ahora, la FPF -con Jean Ferrari a la cabeza- saldrá en búsqueda de su nuevo entrenador para las próximas Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2030. El director general de fútbol comenzará a viajar para reunirse con estrategas y armar su terna que finalmente le facilite elegir a su mejor alternativa.

“Han tenido reuniones y posiblemente viaje en los próximos días que él normalmente las hacía cuando buscaba técnico en la ‘U’, iba personalmente a buscar a los candidatos, creo que eso lo va a hacer, se encontrará una terna de tres y la definición final”, informó Gustavo Peralta, periodista de L1 Max.

Ferrari elegirá al nuevo técnico de Perú para las próximas clasificatorias, pero los amistosos de octubre y noviembre serían dirigidos por un DT interino, la opción que suena más fuerte es Carlos Silvestri, actual responsable de la selección peruana Sub 20.

¿Fabián Bustos y Néstor Gorosito son alternativas?

Peralta, asimismo, dio detalles de los nombres que vienen sonando en La Videna. El periodista peruano señaló que Fabián Bustos, extécnico de Universitario de Deportes, no es la primera alternativa de Jean Ferrari, a pesar de su buena relación y pasado exitoso en el cuadro ‘crema’.

A la par, el reportero manifestó que la Federación Peruana de Fútbol está en búsqueda de un entrenador con gran trayectoria, sobre todo con pasado a nivel de selecciones y que haya competido en las clasificatorias a la Copa del Mundo.

“Fabián Bustos no es la primera opción, la Federación apunta a tener un técnico fuerte, no digo que Bustos no sea un técnico fuerte, pero la Federación quiere un técnico con experiencia en Eliminatorias”, señaló.

En cuanto a Néstor Gorosito, Gustavo Peralta aseguró que el actual entrenador de Alianza Lima no está negociando con la FPF para tomar las riendas de la selección nacional. Y es que el popular ‘Pipo’ se quedaría en La Victoria después de esta temporada.

“Gorosito no está dentro de los nombres, Gorosito es un técnico que seguramente es interesante, pero no se está negociando con él, no es un candidato, he escuchado muchas versiones, aparte está en Alianza”, añadió.

Gustavo Quinteros, un técnico que le gusta a Jean Ferrari

Por otro lado, en la mesa del programa L1 Radio, lanzaron el nombre de Gustavo Quinteros, técnico que se encuentra sin club actualmente y tiene pasado en las selecciones de Bolivia y Ecuador. Gustavo Peralta destacó el gusto de Jean Ferrari por el estratega argentino.

“Gustavo Quinteros es un técnico que siempre le gustó a Ferrari, es más en la última etapa cuando se va Bustos, antes que regrese Fossati, la ‘U’ al primer técnico que va a buscar es a Quinteros, solo que Quinteros dijo que no quería dirigir hasta diciembre y enero porque quería descansar”, reveló.

Si bien Quinteros no logró clasificar con los bolivianos y ecuatorianos al Mundial, el ‘gaucho’ tiene un palmarés de consideración, ganando más de 10 títulos en diferentes ligas. El último fue con Vélez Sarsfield en la Primera División de Argentina.