Perú Deportes

¿Fabián Bustos y Néstor Gorosito candidatos a ser el próximo DT de Perú? El perfil que busca la FPF tras salida de Óscar Ibáñez

Jean Ferrari elegirá al nuevo entrenador de la selección peruana de cara a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
La selección peruana se quedó sin entrenador tras anunciar la salida de Óscar Ibáñez. (L1 Max)

El miércoles 10 de setiembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la salida de Óscar Ibáñez, quien se venía desempeñando como técnico interino de la selección nacional tras la destitución de Jorge Fossati. Los dos últimos derrotas ante Uruguay y Paraguay aceleraron su partida y no le permitieron dirigir los amistosos de octubre y noviembre.

Ahora, la FPF -con Jean Ferrari a la cabeza- saldrá en búsqueda de su nuevo entrenador para las próximas Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2030. El director general de fútbol comenzará a viajar para reunirse con estrategas y armar su terna que finalmente le facilite elegir a su mejor alternativa.

“Han tenido reuniones y posiblemente viaje en los próximos días que él normalmente las hacía cuando buscaba técnico en la ‘U’, iba personalmente a buscar a los candidatos, creo que eso lo va a hacer, se encontrará una terna de tres y la definición final”, informó Gustavo Peralta, periodista de L1 Max.

Ferrari elegirá al nuevo técnico de Perú para las próximas clasificatorias, pero los amistosos de octubre y noviembre serían dirigidos por un DT interino, la opción que suena más fuerte es Carlos Silvestri, actual responsable de la selección peruana Sub 20.

Comunicado de la FPF con
Comunicado de la FPF con la salida del técnico Óscar Ibáñez. - créditos: FPF

¿Fabián Bustos y Néstor Gorosito son alternativas?

Peralta, asimismo, dio detalles de los nombres que vienen sonando en La Videna. El periodista peruano señaló que Fabián Bustos, extécnico de Universitario de Deportes, no es la primera alternativa de Jean Ferrari, a pesar de su buena relación y pasado exitoso en el cuadro ‘crema’.

A la par, el reportero manifestó que la Federación Peruana de Fútbol está en búsqueda de un entrenador con gran trayectoria, sobre todo con pasado a nivel de selecciones y que haya competido en las clasificatorias a la Copa del Mundo.

Fabián Bustos no es la primera opción, la Federación apunta a tener un técnico fuerte, no digo que Bustos no sea un técnico fuerte, pero la Federación quiere un técnico con experiencia en Eliminatorias”, señaló.

En cuanto a Néstor Gorosito, Gustavo Peralta aseguró que el actual entrenador de Alianza Lima no está negociando con la FPF para tomar las riendas de la selección nacional. Y es que el popular ‘Pipo’ se quedaría en La Victoria después de esta temporada.

Gorosito no está dentro de los nombres, Gorosito es un técnico que seguramente es interesante, pero no se está negociando con él, no es un candidato, he escuchado muchas versiones, aparte está en Alianza”, añadió.

¿Néstor Gorosito y Fabián Bustos
¿Néstor Gorosito y Fabián Bustos son candidatos a ser el próximo DT de Perú tras salida de Óscar Ibáñez?

Gustavo Quinteros, un técnico que le gusta a Jean Ferrari

Por otro lado, en la mesa del programa L1 Radio, lanzaron el nombre de Gustavo Quinteros, técnico que se encuentra sin club actualmente y tiene pasado en las selecciones de Bolivia y Ecuador. Gustavo Peralta destacó el gusto de Jean Ferrari por el estratega argentino.

Gustavo Quinteros es un técnico que siempre le gustó a Ferrari, es más en la última etapa cuando se va Bustos, antes que regrese Fossati, la ‘U’ al primer técnico que va a buscar es a Quinteros, solo que Quinteros dijo que no quería dirigir hasta diciembre y enero porque quería descansar”, reveló.

Si bien Quinteros no logró clasificar con los bolivianos y ecuatorianos al Mundial, el ‘gaucho’ tiene un palmarés de consideración, ganando más de 10 títulos en diferentes ligas. El último fue con Vélez Sarsfield en la Primera División de Argentina.

Temas Relacionados

Selección peruanaFabián BustosNéstor GorositoÓscar IbáñezFPFJean FerrariAgustín Lozanoperu-deportes

Más Noticias

Pedro García reveló detalles del acercamiento entre la FPF y Néstor Gorosito para la selección peruana: “Quieren que presente un plan de trabajo”

Con la salida de Óscar Ibáñez, desde la Federación ya buscan al nuevo DT y el de Alianza Lima es un nombre bien considerado, según el periodista deportivo

Pedro García reveló detalles del

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Jean Ferrari comenzará a viajar para entrevistar a entrenadores y definir al próximo responsable del banquillo de la selección peruana tras destitución de Óscar Ibáñez

Se reveló la fecha de

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

El exFiorentina le increpó al exdelantero por querer abandonar el campo del clásico entre exfiguras de Universitario de Deportes y Alianza Lima

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

El comentarista deportivo puntualizó contundente motivo por lo que se debería jugar contra Argentina y Brasil en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero dejó en claro que los otros encuentros deberá ser en Lima

Diego Rebagliati filtró que los

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’

El director deportivo del club ‘blanquiazul’ se pronunció por primera vez ante la posibilidad de que el DT argentino asuma la conducción de la ‘bicolor’ rumbo al Mundial 2030

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Oficializan ley para que congresistas

Oficializan ley para que congresistas puedan hacer campaña sin que se considere violación a la neutralidad

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Congresistas aseguran que el sicariato “convierte la vida humana en mercancía” y hablan de la pena de muerte

Keiko Fujimori en las elecciones 2026: “Es la candidata natural”, asegura Martha Moyano

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

ENTRETENIMIENTO

Filtran nuevo video íntimo de

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

¿Conflictos en Magaly TV La Firme? Voz oficial de los ampays renunció al programa: “El ambiente no era saludable”

Maju Mantilla tomó radical decisión tras exponerse infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de Arriba mi Gente

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

DEPORTES

Pedro García reveló detalles del

Pedro García reveló detalles del acercamiento entre la FPF y Néstor Gorosito para la selección peruana: “Quieren que presente un plan de trabajo”

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’