¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’

La caída en casa ante Paraguay significó el último paso de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. A su vez, fue el final de la corta etapa de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana, a la que no pudo clasificar al Mundial de Norteamérica. Por tal motivo, es una incógnita saber el nuevo entrenador, habiendo sonado Néstor Gorosito en los recientes días. En ese sentido, Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’ en Alianza Lima.

“¿Renovación de Gorosito? Va muy bien. Todos tienen sus representantes, gente que habla y los deja trabajar tranquilos. ‘Pipo’ está feliz en el club, lo ha dicho públicamente, quiere seguir en el club y nosotros también. En ese sentido, las cosas están muy bien encaminadas. Seguimos trabajando con lo de ‘Pipo’“, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

Eso sí, el director deportivo del club ‘blanquiazul’ aseguró que el DT argentino está muy molesto con la drástica sanción recibida por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF por lo sucedido en el clásico. “Ahora a ‘Pipo’ me lo hacen enojar porque resulta que lo suspenden seis fechas porque interpretan de una manera que hizo algún gesto, no sé. Hasta ahora no hay respuesta ni han explicado por qué su suspensión”, comentó.

Franco Navarro sobre posible salida de Néstor Gorosito a la selección peruana

Ahí fue cuando Franco Navarro se pronunció sobre la posibilidad de que Néstor Gorosito deje Alianza Lima para asumir la dirección técnica de la selección peruana. El dirigente remarcó que el actual entrenador argentino está comprometido con su club y pidió no adelantar especulaciones. “Gorosito tiene la camiseta de Alianza Lima. No hemos hablado de ese tema, pero dejémoslo en Alianza por favor, no me generes estrés desde ahora por favor. Estoy tranquilo”, declaró.

Respecto al futuro de ‘Pipo’, el exdelantero nacional manifestó que no puede anticipar lo que ocurrirá, pero subrayó que el vínculo con el cuadro ‘victoriano’ continúa. “No sé, no tengo la bolita, pero en Alianza va a seguir, eso está clarito”, detalló.

Y ante la insistencia por la consulta, Navarro consideró comprensible el interés de cualquier entrenador por dirigir a una selección. “A nadie se le puede quitar la ilusión, todos quieren dirigir una selección”, expresó.

Por otro lado, Franco Navarro, quien fue el artífice de la llegada de Gorosito a Alianza Lima a inicios de esta temporada, elogió el aporte del experimentado estratega para los éxitos del equipo, que ha alcanzado los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Lo dijimos clarito, nos ha sorprendido porque con esa personalidad que tiene, y lo dicen los propios jugadores, ha podido encontrar ese equilibrio y manejo que necesitaba el club. Además, los resultados hablan por sí solos. Hay que valorar todas esas cosas”, acotó.

Ahora, el rumor de que Néstor Gorosito podría ir a la ‘blanquirroja’ nació por el interés del propio DT, pero también por las recientes declaraciones de Reimond Manco, que reveló que ya ha habido contacto con la dirigencia de la FPF para asumir en el mando una vez acabe el actual curso. De hecho, Jean Ferrari tendría intención de ejercer un cambio radical y apuntar a un perfil más paternal como el de Gorosito. Y con la partida de Óscar Ibáñez, cabe la opción de que esta alternativa crezca.

Otras opciones para dirigir a la selección peruana

Entre las alternativas en el corto plazo para dirigir a la selección peruana se encuentran Carlos Silvestri y Manuel Barreto. El primero lidera al equipo nacional sub 20, mientras que el segundo tiene el cargo de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. Los amistosos de octubre y noviembre obligan a la Federación a buscar opciones inmediatas.