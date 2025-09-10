Perú Deportes

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mediante un comunicado en sus redes sociales, desde la Federación anunciaron la salida del exarquero al mando de la ‘bicolor’ y avisaron sobre el nuevo proyecto para el Mundial 2030

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
FPF despidió a Óscar Ibáñez
FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje. - créditos: FPF

La selección peruana perdió en condición de local contra Paraguay en el marco de la jornada 18 de las Eliminatorias 2026. Pese a que la ‘bicolor’ ya estaba eliminada, no pudo conseguir un resultado positivo ante su hinchada y cerró un proceso clasificatorio para el olvido. Sin embargo, un tema que quedaba pendiente era si Óscar Ibáñez iba a seguir al mando del elenco nacional para la siguiente ciclo o hasta los amistosos de noviembre. En ese sentido, la FPF anunció la salida del exarquero con un contundente mensaje.

A través de una publicación en sus redes sociales, el máximo ente del balompié nacional, divulgó un comunicado donde le agradeció al DT de 58 años por su tiempo prestado en los encuentros que dirigió este año.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la selección peruana absoluta. Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la selección absoluta, durante las últimas seis fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se menciona en primera instancia.

De la misma manera, la Federación destacó que empieza una nueva etapa con cambios drásticos con miras a buscar la clasificación a la cita mundialista de 2030.

Con el cierre de esta etapa, la selección peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro. En este marco, la FPF, a través de su plan de reestructuración institucional, emprende un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas, con una proyección integral y sostenible hacia el 2030. Este nuevo rumbo, representa el cambio necesario para consolidar un fútbol más competitivo, moderno y preparado para los grandes retos internacionales”, precisó.

Óscar Ibáñez no logró reconducir
Óscar Ibáñez no logró reconducir a la selección peruana y fue eliminada en la penúltima fecha del proceso clasificatorio 2026. - créditos: FPF

FPF sobre el nuevo técnico de la selección peruana

En otra parte del comunicado, la FPF hizo hincapié en que la búsqueda del nuevo entrenador de la ‘blanquirroja’ se dará acorde a los parámetros que han establecido y que la idea es replicar el trabajo en todas las selecciones nacionales de menores. “Bajo este objetivo, la elección del nuevo comando técnico de la selección absoluta, será el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF, con el firme compromiso de construir un futuro sólido de todas nuestras selecciones nacionales”, acotó.

Por último, el organismo dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas por el constante apoyo a la selección peruana a lo largo de las Eliminatorias 2026. “Finalmente, la FPF expresa su profundo reconocimiento a la hinchada peruana por su apoyo incondicional, que constituye nuestra mayor inspiración en este proceso de renovación y crecimiento del fútbol en el Perú”, concluyó.

Comunicado de la FPF con
Comunicado de la FPF con la salida del técnico Óscar Ibáñez. - créditos: FPF

De esta forma, Óscar Ibáñez deja a la selección peruana y no será el encargado de dirigirla en los amistosos de octubre y noviembre, como en un principio se pensó. El saldo general del combinado patrio fue negativo en las Eliminatorias 2026 (tres derrotas, dos empates y un triunfo), pese a que el equipo recuperó gran parte de la confianza y el juego de posesión que tantos éxitos le dio en el pasado.

¿Quién será el nuevo técnico de la selección peruana?

Más allá de lo que se indicó en el comunicado, el periodista Pedro García dio una información sobre lo criterios que utilizarán en la FPF para la elección del próximo entrenador de la selección peruana.

“Tengo entendido que dentro de Videna los criterios son tres para la elección del nuevo técnico. Uno: cerrado que sea extranjero; dos: de primer nivel; tres: Ricardo Gareca, no. Esos son los tres; están en la ventana de la oficina de la Videna; eso es el inicio. Si me preguntas a mí de dónde debe ser el técnico, yo te diría argentino porque son mejores a nivel continental", contó en el programa ‘Vamos Al VAR’ de RPP.

Temas Relacionados

Óscar IbáñezSelección peruanaFederación Peruana de FútbolEliminatorias 2026peru-deportes

Más Noticias

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

El exfutbolista brasileño se pronunció sobre la determinación tomada por el director general de fútbol de la FPF respecto a la elección del próximo DT con miras al Mundial 2030

Reimond Manco reveló el técnico

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Tigre’ sea opción para reemplazar a Óscar Ibáñez en la ‘bicolor’

Mr Peet rechazó el posible

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

El lateral izquierdo dio fuertes declaraciones por el final de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias 2026 tras la derrota con Paraguay en Lima. También habló sobre Luis Ramos y Óscar Ibáñez

Marcos López confesó charla con

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

El mediocampista peruano rompió su silencio luego de perder ante Paraguay y cerrar de mala forma las Eliminatorias 2026

Sergio Peña se defendió de

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030

Pedro García aseguró que Ricardo Gareca no es opción para la Federación en la búsqueda del próximo técnico de la ‘blanquirroja’

Se reveló los tres criterios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Vladimir Cerrón se burla del ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

Ministro Carlos Malaver hace mea culpa tras decir que extraña a ‘nuestros’ delincuentes: “Quizá no fue la más adecuada”

ENTRETENIMIENTO

Israel Dreyfus arremete contra nueva

Israel Dreyfus arremete contra nueva era de actores peruanos: “Todos actúan igualito”

Influencer venezolano asegura que Isabella Ladera quiso involucrar a Hugo García en el escándalo mediático junto a Beéle

Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

DEPORTES

Reimond Manco reveló el técnico

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030