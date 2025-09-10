Perú Deportes

Pedro Gallese mandó fuerte mensaje a los jugadores de Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Si no se preparan, va a ser muy difícil”

El arquero nacional le pidió a sus compañeros entrenar mejor para poder pelear la clasificación al próximo Mundial. Además, respondió si dará un paso al costado de la selección

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El arquero de la selección peruana levantó su voz luego de perder ante la 'albirroja'. (L1 Max)

La selección peruana se despidió de este proceso clasificatorio con una derrota 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Los dirigidos por Óscar Ibáñez dominaron en el compromiso, pero una vez más no fueron contundentes de cara a portería y sufrieron un gol de la ‘albirroja’ cerca del cierre de los 90 minutos.

Pedro Gallese, arquero y uno de los referentes de la ‘bicolor’, tomó la palabra en zona mixta y dejó un duro mensaje para sus compañeros de cara a la próxima edición de las Eliminatorias Sudamericanas. El ‘1′ pidió mayor preparación a los futbolistas peruanos para poder competir y volver a un Mundial.

“El cambio comenzará si el jugador, si los compañeros, todos no nos damos cuenta que tenemos que preparar desde nuestros clubes para la selección y no solamente cuando uno es convocado, si no se preparan va a ser muy difícil, va a pasar lo que nos ha pasado, y qué te puedo decir, una Eliminatoria que nos deja mucha tristeza”, acotó.

Pedro Gallese le mandó fuerte mensaje a jugadores de Perú tras terrible campaña en Eliminatorias 2026.

Asimismo, Gallese señaló los principales errores de Perú que desencadenó en quedar fuera de la Copa del Mundo a falta de una fecha para el final del certamen de Conmebol. “Hubo muchas ideas, muchos cambios de juego, nos afectó porque no nos acomodamos mucho, eso creo que nos pasó”.

El arquero nacional añadió que se encuentra “triste porque sabemos que habían más cupos, más oportunidades de clasificar a un Mundial, duele porque no se logró el objetivo”, ante la consulta de no clasificar a la máxima cita en una de las ediciones más accesibles de las clasificatorias.

En contraste, el guardameta de Orlando City señaló que “tenemos que ser optimistas, como tiene que ser, he visto chicos muy bien, ahora he compartido más con ellos, creo que si se trabaja, se puede competir en las Eliminatorias”.

Finalmente, Gallese dejó en claro que este no será última participación oficial con el combinado patrio. “Yo estoy fuerte, me preparo mucho, me cuido físicamente para estar por mi selección y cuando sea requerido voy a estar”.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

Lo que viene para la selección peruana

La derrota ante Paraguay fue el último cotejo oficial de Perú en este 2025. Ahora, la selección nacional deberá enfocarse en los siguientes partidos amistosos por las fechas FIFA. El primero será ante Chile en condición de visitante el próximo mes de octubre.

Después, la escuadra ‘incaica’ viajará a Rusia para medirse una vez más con la ‘roja’ y con el combinado ruso. Estos dos compromisos están pactados para el mes de noviembre. Con esto cerrará un nefasto proceso.

Lo cierto es que todavía no se conoce al técnico que dirigirá estos tres amistosos. Si bien Óscar Ibáñez ha dejado en claro que conversó con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y permanecerá el puesto hasta el final de este año, hay versiones que señalan lo contrario.

“Estoy agradecido con el presidente Lozano que me invitó a ser parte de esto en febrero. Los jugadores nos exigieron al máximo y nos hicieron mejores entrenadores. Ahora todos vuelven a sus clubes y deben demostrar que son futbolistas de selección”, expresó.

La decisión no solo dependerá de Lozano, sino también de Jean Ferrari, director general de la Federación, quien fue contratado para elegir al próximo entrenador de la selección peruana. Se vienen muchas reuniones y horas claves en la Videna.

