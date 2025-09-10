Perú Deportes

Se reveló quién dirigirá a la selección peruana en amistosos por fecha FIFA tras salida de Óscar Ibáñez

El técnico nacional dirigirá su último encuentro en Perú vs Paraguay, y la ‘blanquirroja’ se quedará sin DT para los duelos con Chile y Rusia en octubre y noviembre

Grace Nole Alcántara

Óscar Ibáñez dejará el puesto de entrenador de la selección peruana tras el encuentro frente a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Esa noticia sorprendió a todos porque se había adelantado de que el técnico nacional se quedaría hasta fin de año, sin embargo cerrará su ciclo al frente del combinado mayor de manera anticipada.

El DT se despedirá ante los ‘guaraníes’ dejando un ambiente de incertidumbre por el futuro de la ‘blanquirroja’. Como se sabe, el combinado nacional afrontará encuentros amistosos por la fecha FIFA en octubre y noviembre, y la Federación Peruana de Fútbol tendrá que resolver quién será el reemplazo del exarquero.

Se reveló que Agustín Lozano estaría pensando en nombrar a un estratega de manera interina para dirigir los próximos duelos de preparación, mientras se busca al elegido oficial para la siguiente Clasificatoria. Dentro de las especulaciones, se mencionó a Manuel Barreto como posible técnico, pero la principal opción sería Carlos Silvestri según L1 Max.

“Se habla mucho de que Manuel Barreto sea una posibilidad, que asuma ese interino para los partidos con Chile en octubre, y también con Chile y Rusia en noviembre. Sí es una posibilidad que sea Manuel Barreto, pero no diría que la principal. Me parece que tiene muchas chances de ser interino Carlos Silvestri para esos partidos porque está en la Sub 20; le ha dicho a Universitario -que lo tenía como posibilidad en la jefatura de Unidad Técnica de menores- que se queda hasta fin de año en la Federación. Y dentro de la Federación consideran que a Barreto se lo llevó para que sea el jefe de la Unidad Técnica de Menores, no para que dirija un partido de interino", apuntó Gustavo Peralta en el programa ‘Hablando de Max’.

Además, el periodista deportivo confesó que Silvestri iba ser el técnico para la última fecha doble de la etapa eliminatoria, pero no pudo concretarse por el Sudamericano Sub 20: "Silvestri estuvo cerca de ser el técnico para estos partidos de Eliminatorias si no había Sudamericano, y finalmente eligieron a Óscar Ibáñez”.

¿Néstor Gorosito será el nuevo técnico de Perú?

Tras la confirmación de la salida de Óscar Ibáñez, se ha mencionado varios nombres como posibles técnicos de la selección peruana para el próximo año. Ricardo Gareca, Néstor Gorosito y Fabián Bustos fueron los mencionados como opciones; sin embargo se informó cuál serían sus chances de llegar a la Videna.

Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, aseguró que no hay ninguna opción para que se dé el regreso esperado del ‘Tigre’ al mando de la ‘blanquirroja’. El argentino no es considerado por la Federación Peruana de Fútbol por el momento.

La contundente respuesta de Néstor Gorosito sobre la posibilidad de ser técnico de Perú

En el caso del ‘Pipo’, quien sonó más fuerte, también se descartó su llegada a la ‘bicolor’ a pesar de que se mencionó de un posible acercamiento con Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.

“Es un técnico importante, es un técnico que gusta, pero hoy nadie habló en Videna de él (Gorosito). Puede ser más adelante, no lo sé. Me dijeron que no porque la idea es ir por otro lado. No porque Gorosito no les parezca un buen técnico, sino que la idea es que están apuntando a las opciones que se están manejando y no está Gorosito”, precisó el comunicador.

Y por último, mencionó que el tema de Bustos sería de la siguiente manera: “Puede ser una opción, pero no la principal. Hay otras posibilidades que creo que hoy están por encima”.

