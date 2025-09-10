Perú Deportes

Óscar Ibáñez insiste en su continuidad con Perú pese a descalabro en Eliminatorias 2026 y planifica reestructuración con jóvenes

El técnico interino de la selección peruana no se ve fuera del banquillo pese a que la FPF busca un nuevo profesional para empezar un proceso distinto. “Hay que tener paciencia”, aseveró

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Óscar Ibáñez quiere quedarse al
Óscar Ibáñez quiere quedarse al mando de la selección peruana. - Crédito: EFE

Óscar Ibáñez se mantiene firme en lo que respecta a su continuidad en la selección peruana. A pesar de ser el último eslabón en el descalabro en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el técnico interino quiere continuar liderando el bloque nacional, aunque en las últimas horas se conoció que desde la Federación Peruana de Fútbol iban a darle un adiós para empezar con la búsqueda de un nuevo comando.

Ya en las tres conferencias respondí lo mismo, voy a responder lo mismo así que discúlpenme en ese sentido”, dijo escuetamente Ibáñez, quien anteriormente se había mostrado con toda la fuerza y predisposición para convertirse en el entrenador principal con miras a las próximas Clasificatorias Sudamericanas.

Óscar Ibáñez cerró las Eliminatorias
Óscar Ibáñez cerró las Eliminatorias 2026 como entrenador interino de Perú. - Crédito: Composición Infobae

Incluso ya tiene lista una planificación para los amistosos venideros. “Hay que hacer un mix [de jugadores de experiencia y jóvenes]. Nosotros estamos desde las 7:30 de la mañana viendo todo. Estamos todos los días en la VIDENA, viendo desde Liga 3 hasta el torneo peruano, además de los que están en el exterior”, subrayó.

Centrándose en la caída contra Paraguay, la primera en toda la historia jugando en Lima por los puntos, Óscar Ibáñez indicó que “nos tocó un momento complicado, sabíamos que esto podía pasar. Hoy la idea era terminar ganando por todo lo que mostraron los jugadores en este tiempo que estuvimos, por los chicos que aparecieron y porque se lo merecían”.

La 'bicolor' cayó 1-0 en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Movistar Deportes)

Con respecto al ingreso de una nueva camada durante su fugaz interinato no dudó en ponderar su dirección: “En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco. Es una muestra de que hay material para competir. Nadie les regaló nada, están aquí porque pueden jugar. Tienen que aprovechar el tiempo de los jugadores de experiencia que ya recorrieron el camino que ellos quieren transitar”.

Finalmente, Óscar Ibáñez ofreció palabras de buen tenor para el presidente de la FPF por asignarle una responsabilidad a nivel nación. “Estoy agradecido con el presidente Lozano que me invitó a ser parte de esto en febrero. Los jugadores nos exigieron al máximo y nos hicieron mejores entrenadores. Ahora todos vuelven a sus clubes y deben demostrar que son futbolistas de selección”, cerró.

La desolación de Perú tras
La desolación de Perú tras caer ante Paraguay, en Lima. - Crédito: REUTERS

Final de espanto

Perú perdió 0-1 como local ante Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, rompiendo una racha positiva frente a ese rival que se mantenía por varias décadas. El combinado nacional finalizó en la novena posición de la tabla, acumulando 12 puntos y quedando únicamente por encima de Chile, que terminó con 11 unidades.

La campaña de la selección peruana se caracterizó por un bajo rendimiento ofensivo y defensivo, ya que marcó solo 6 goles y recibió 21 a lo largo de los 18 partidos disputados. Este balance dejó a Perú fuera de la zona de clasificación y evidenció las dificultades enfrentadas durante todo el proceso eliminatorio, tanto en casa como fuera.

Concluido el proceso más vergonzoso de la historia, la ‘bicolor’ deberá afrontar amistosos internacionales a finales de año: primero con Rusia, en Europa, y luego con Chile.

Óscar IbáñezSelección peruanaEliminatorias 2026peru-deportes

