Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, jueves 4 de septiembre, hay una agenda demasiado cargada de partidos correspondientes a la recta final de las Eliminatorias 2026. Todas las confederaciones afiliadas a la FIFA tendrá una importante acción. Eso sí, la mayor atención recaerá en lo que se haga en las Clasificatorias CONMEBOL.
Aunque existen algunos elencos que dan por descontado su acceso a la próxima cita mundialista, como es el caso que representa Argentina por su brillante ubicación, hay un puñado de equipos que está luchando por hacerse con el boleto del repechaje. Los casos más representativos son Venezuela y Bolivia, por su ubicación en zona noble.
Sin embargo, Perú no quiere darse por vencido para meterse a ese pelotón pese a que las matemáticas se le resisten y necesita de un milagro para conseguir la heroica. En cualquier caso, la ‘bicolor’ se dedicará a hacer lo suyo en la fecha 17° de las Eliminatorias CONMEBOL, esperando que sus rivales cercanos sufran sendos reveses.
“No tengo dudas de que será un encuentro muy exigente, porque enfrentaremos a una selección con jugadores de gran nivel. Uruguay es un seleccionado importante, con nombres fuertes, que juega de forma muy vertical y exige mucho al rival“, declaró el entrenador Óscar Ibáñez.
Partidos de Eliminatorias Sudamericanas
- Argentina vs Venezuela (18:30 horas / GOLPERU)
- Colombia vs Bolivia (18:30 horas / Movistar Eventos 1)
- Paraguay vs Ecuador (18:30 horas / El Canal del Fútbol)
- Uruguay vs Perú (18:30 horas / Movistar Deportes, América Televisión, ATV)
- Brasil vs Chile (19:30 horas / Latina TV)
Partidos de Eliminatorias UEFA
- Kazajistán vs Gales (09:00 horas / Disney +)
- Georgia vs Turquía (11:00 horas / ESPN2)
- Lituania vs Malta (11:00 horas / Disney +)
- Países Bajos vs Polonia (13:45 horas / Disney +)
- Luxemburgo vs Irlanda del Norte (13:45 horas / Disney +)
- Liechtenstein vs Bélgica (13:45 horas / Disney +)
- Eslovaquia vs Alemania (13:45 horas / ESPN)
- Bulgaria vs España (13:45 horas / Disney +)
Partidos de Eliminatorias AFC
- Chad vs Ghana (08:00 horas / FIFA +)
- Madagascar vs República Centroafricana (11:00 horas / FIFA +)
- Santo Tomé y Príncipe vs Guinea Ecuatorial (11:00 horas / FIFA +)
- Mauricio vs Islas Cabo Verde (11:00 horas / FIFA +)
- Angola vs Libia (11:00 horas / FIFA +)
- Guinea-Bissau vs Sierra Leona (11:00 horas / FIFA +)
- Malí vs Comoras (14:00 horas / FIFA +)
- Túnez vs Liberia (14:00 horas / FIFA +)
- Argelia vs Botsuana (14:00 horas / FIFA +)
- Camerún vs Eswatini (14:00 horas / FIFA +)
Partidos de Eliminatorias CONCACAF
- Surinam vs Panamá (16:30 horas / CONCACAF GO)
- Guatemala vs El Salvador (21:00 horas / Canal 4)
Partidos amistosos
- Malasia vs Singapur (08:00 horas / AstroGO)
- Arabia Saudí vs Macedonia del Norte (10:00 horas / DAZN)
- Gibraltar vs Albania (11:00 horas / Disney +)
- Noruega vs Finlandia (11:00 horas / Disney +)
- Emiratos Árabes Unidos vs Siria (11:30 horas / Abu Dhabi Sports 1)
- Rusia vs Jordania (12:00 horas / MATCH TV)