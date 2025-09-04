Perú Deportes

Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú estará atento a lo que hagan Bolivia y Venezuela, potenciales candidatos para el repechaje. Argentina vivirá el adiós de Lionel Messi en el circuito. Colombia busca sellar su pase directo al Mundial. Revisa la agenda deportiva

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Partidos de hoy, jueves 4
Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo. - Crédito: EFE

Hoy, jueves 4 de septiembre, hay una agenda demasiado cargada de partidos correspondientes a la recta final de las Eliminatorias 2026. Todas las confederaciones afiliadas a la FIFA tendrá una importante acción. Eso sí, la mayor atención recaerá en lo que se haga en las Clasificatorias CONMEBOL.

Aunque existen algunos elencos que dan por descontado su acceso a la próxima cita mundialista, como es el caso que representa Argentina por su brillante ubicación, hay un puñado de equipos que está luchando por hacerse con el boleto del repechaje. Los casos más representativos son Venezuela y Bolivia, por su ubicación en zona noble.

Sin embargo, Perú no quiere darse por vencido para meterse a ese pelotón pese a que las matemáticas se le resisten y necesita de un milagro para conseguir la heroica. En cualquier caso, la ‘bicolor’ se dedicará a hacer lo suyo en la fecha 17° de las Eliminatorias CONMEBOL, esperando que sus rivales cercanos sufran sendos reveses.

“No tengo dudas de que será un encuentro muy exigente, porque enfrentaremos a una selección con jugadores de gran nivel. Uruguay es un seleccionado importante, con nombres fuertes, que juega de forma muy vertical y exige mucho al rival“, declaró el entrenador Óscar Ibáñez.

Partidos de Eliminatorias Sudamericanas

- Argentina vs Venezuela (18:30 horas / GOLPERU)

- Colombia vs Bolivia (18:30 horas / Movistar Eventos 1)

- Paraguay vs Ecuador (18:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Uruguay vs Perú (18:30 horas / Movistar Deportes, América Televisión, ATV)

- Brasil vs Chile (19:30 horas / Latina TV)

Partidos de Eliminatorias UEFA

- Kazajistán vs Gales (09:00 horas / Disney +)

- Georgia vs Turquía (11:00 horas / ESPN2)

- Lituania vs Malta (11:00 horas / Disney +)

- Países Bajos vs Polonia (13:45 horas / Disney +)

- Luxemburgo vs Irlanda del Norte (13:45 horas / Disney +)

- Liechtenstein vs Bélgica (13:45 horas / Disney +)

- Eslovaquia vs Alemania (13:45 horas / ESPN)

- Bulgaria vs España (13:45 horas / Disney +)

Partidos de Eliminatorias AFC

- Chad vs Ghana (08:00 horas / FIFA +)

- Madagascar vs República Centroafricana (11:00 horas / FIFA +)

- Santo Tomé y Príncipe vs Guinea Ecuatorial (11:00 horas / FIFA +)

- Mauricio vs Islas Cabo Verde (11:00 horas / FIFA +)

- Angola vs Libia (11:00 horas / FIFA +)

- Guinea-Bissau vs Sierra Leona (11:00 horas / FIFA +)

- Malí vs Comoras (14:00 horas / FIFA +)

- Túnez vs Liberia (14:00 horas / FIFA +)

- Argelia vs Botsuana (14:00 horas / FIFA +)

- Camerún vs Eswatini (14:00 horas / FIFA +)

Partidos de Eliminatorias CONCACAF

- Surinam vs Panamá (16:30 horas / CONCACAF GO)

- Guatemala vs El Salvador (21:00 horas / Canal 4)

Partidos amistosos

- Malasia vs Singapur (08:00 horas / AstroGO)

- Arabia Saudí vs Macedonia del Norte (10:00 horas / DAZN)

- Gibraltar vs Albania (11:00 horas / Disney +)

- Noruega vs Finlandia (11:00 horas / Disney +)

- Emiratos Árabes Unidos vs Siria (11:30 horas / Abu Dhabi Sports 1)

- Rusia vs Jordania (12:00 horas / MATCH TV)

Temas Relacionados

Partidos de hoySelección peruanaEliminatorias 2026Selección de UruguayEliminatorias Sudamericanasperu-deportes

Más Noticias

Alineaciones de Perú vs Uruguay HOY: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Con algunos cambios en el once titular, la ‘bicolor’ buscará dar el batacazo ante la ‘celeste’ en el estadio Centenario. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Uruguay

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY en Perú: partido en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La ‘albiceleste’ enfrentará a la ‘vinotinto’, en lo que puede ser el último partido de Lionel Messi en territorio argentino. El conjunto ‘llanero’ necesita sumar para seguir en zona de repechaje

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Paraguay vs Ecuador HOY: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Los ‘guaraníes’ recibirán a los norteños en Asunción con la misión de asegurar su pase al Mundial 2026 en la penúltima jornada de las Clasificatorias. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Colombia vs Bolivia HOY en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El equipo de Lorenzo podría sellar su pase a la justa mundialista del próximo año; los de Villegas apelan a la heroica para soñar con Norteamérica 2026. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Colombia

A qué hora juega Brasil vs Chile HOY: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti buscará hacer respetar el estadio Maracaná ante una ‘roja’ que busca salir del fondo de la tabla. Conoce los horarios del partido

A qué hora juega Brasil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez asegura que

Juan José Santiváñez asegura que nuevo penal El Frontón empleará modelo similar al CECOT y estará listo entre 8 a 10 meses

Razones del TC para ordenar la liberación de Betssy Chávez tras dos años en prisión

“Te meten preso y después corrigen”: Reacciones desde el Congreso ante la excarcelación de Martín Vizcarra

Ordenan inmediata excarcelación de Martín Vizcarra por estos argumentos

Ley de Amnistía: Alexandria Ocasio-Cortez pidió al gobierno de Estados Unidos que no entregue fondos para las FF.AA. y la PNP del Perú

ENTRETENIMIENTO

Cri Cri recibió la llamada

Cri Cri recibió la llamada de la mamá de Jefferson Farfán al salir de la cárcel: “Yo siempre creí en ti”

Vanessa Pumarica insinúa que Christian Cueva sería la causa de su alejamiento con Pamela Franco: “No estoy para rogarle”

Pamela López revela cómo se comunica con Christian Cueva: “Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

Magaly Medina minimiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

Carlos Rincón asegura que Leslie Shaw no habría triunfado sin su ayuda: “Me exigió comprar autotune. Hay niveles para desafinados”

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Uruguay

Alineaciones de Perú vs Uruguay HOY: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY en Perú: partido en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Paraguay vs Ecuador HOY: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Colombia vs Bolivia HOY en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Brasil vs Chile HOY: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026