Perú

Congreso prolonga la legislatura nueve días más hasta el 24 de junio: estas son las razones

La decisión sumó nueve días al calendario previsto y dio más margen al pleno para debatir proyectos pendientes antes de que otro órgano del Parlamento asuma tareas específicas hasta julio de 2026

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Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso pasará a ser bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. (Foto: Agencia Andina)
Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

El Congreso de la República anunció la ampliación de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2025-2026 hasta el 24 de junio de 2026. La decisión se comunicó durante la sesión plenaria de este viernes por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, cuando se esperaba que culminara el último tramo de actividades del actual Legislativo unicameral.

La medida modificó el cronograma previsto en el Reglamento del Congreso y permitió que el pleno continuara con su agenda legislativa durante nueve días adicionales. El anuncio se produjo en una jornada de debate y aprobación de proyectos de ley, a días del cierre de esta etapa parlamentaria.

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La ampliación resultó clave por el contexto institucional: el actual Congreso, conformado por 130 legisladores desde julio de 2021, entró en la fase final de su funcionamiento como cámara única. En las próximas semanas comenzó la transición hacia el retorno de la bicameralidad, una reforma que cambió la estructura del Poder Legislativo después de más de tres décadas.

Peatones pasan por el Congreso un día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación, el lunes 16 de febrero de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Peatones pasan por el Congreso un día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación, el lunes 16 de febrero de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Congreso extiende la legislatura nueve días más: ¿por qué?

Durante la sesión del pleno, Fernando Rospigliosi informó que la decisión se adoptó en ejercicio de las atribuciones de la presidencia del Congreso.

“Señores congresistas, se le informa a la representación nacional que, en ejercicio de las atribuciones del presidente del Congreso de la República, la presente legislatura se amplía hasta el miércoles 24 de junio de 2026”, expresó ante los parlamentarios.

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De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento del Congreso, la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2025-2026 debía concluir el 15 de junio. La extensión mantuvo activo el trabajo parlamentario hasta nueve días después de esa fecha.

Pleno del Congreso sin gente
Congreso extiende la legislatura nueve días más. - Crédito Congreso

Según se indicó en el pleno, la ampliación buscó completar el tratamiento de asuntos pendientes en la agenda legislativa antes del inicio del periodo en el que la Comisión Permanente asumió funciones específicas del Parlamento.

Comisión Permanente asumirá funciones legislativas hasta el 15 de julio

La sesión plenaria que continuó este viernes comenzó el día anterior con una jornada de debates y votaciones. En un inicio, se proyectó como la última reunión del pleno del actual Congreso unicameral antes de transferir competencias a la Comisión Permanente.

Con la ampliación de la legislatura, el escenario cambió y el Congreso contó con un margen adicional para evaluar iniciativas legislativas pendientes.

Entre los acuerdos aprobados figuró una resolución legislativa que facultó a la Comisión Permanente a ejercer funciones parlamentarias hasta el 15 de julio de 2026.

Según lo votado por el pleno, ese órgano pudo debatir y votar dictámenes, proyectos de ley y resoluciones legislativas incluidos en la agenda o incorporados posteriormente por la Junta de Portavoces. También quedó habilitado para tramitar iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, conforme a lo establecido por la Constitución Política.

Bicameralidad en el Perú: qué cambiará desde julio de 2026

El cierre del periodo legislativo coincidió con el retorno del sistema bicameral en el Parlamento peruano. La actual composición del Congreso, integrada por 130 legisladores que asumieron funciones en julio de 2021, será la última del sistema unicameral antes del retorno de la bicameralidad y dará paso, a partir del 27 de julio de 2026, a un Parlamento de dos cámaras: un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130 legisladores.

Pleno del Congreso con tablero de votaciones
Parlamento de dos cámaras: un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130 legisladores. Esto es lo que se sabe. - Crédito Congreso

La instalación oficial del nuevo Congreso se previó para el 28 de julio de 2026, lo que marcó el regreso de la bicameralidad después de 36 años. Del total de senadores, 30 se eligieron por circunscripción nacional y los otros 30 representaron a distritos electorales específicos del país.

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