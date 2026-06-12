Las últimas nueve mesas de votación pendientes llegan hoy a las 20:00 horas desde Yaquerana y marcarán el tramo final del escrutinio

Miembros de ONPE transportan material electoral proveniente de Yaquerana, Loreto, que continúa su ruta por vía terrestre y fluvial hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Requena para su procesamiento. (Composición: Infobae Perú / ONPE)

Esta noche, el material electoral del distrito de Yaquerana llegará a Lima a las 20:00 horas, con las últimas nueve actas de la segunda vuelta presidencial que aún no han sido incorporadas al cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Su arribo pone fin a días de espera y abre el último capítulo del conteo de votos emitidos en territorio nacional el pasado 7 de junio.

Las actas provienen de Yaquerana, un distrito de la provincia de Requena, en la región Loreto, enclavado en la Amazonía peruana y colindante con la frontera con Brasil. Una vez que la ONPE las procese en el centro de cómputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Requena, el organismo habrá contabilizado la totalidad de los votos emitidos en suelo peruano durante la segunda vuelta presidencial.

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Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputan las últmas nueve actas de Loreto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La llegada de estas nueve actas se produce en un escenario de paridad extrema. Con el 98,254% del escrutinio completado, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, registra el 50,003% de los votos válidos —equivalente a 9 millones 35 mil 493 sufragios— frente al 49,997% de Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, con 9 millones 34 mil 466 votos. La diferencia entre ambos es de apenas 1,027 votos sobre más de 18 millones de sufragios válidos contabilizados.

Las razones detrás de la demora en la llegada de las nueve actas pendientes

De acuerdo con información difundida por la Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de su cuenta oficial de X, se estima que el material electoral llegue hoy a las 20:00 horas a la provincia de Requena. El traslado se realiza por una compleja ruta amazónica: primero vía terrestre desde Iquitos hasta Nauta y posteriormente en bote hasta la ciudad de Requena.

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Durante este proceso, fiscalizadores del JNE permanecerán custodiando el material electoral en el centro poblado Colonia Angamos, capital del distrito de Yaquerana, provincia de Requena, en Loreto. Las condiciones climatológicas impidieron que el repliegue pudiera concretarse en los plazos inicialmente previstos.

Fiscalizadores del JNE y miembros de la Policía Nacional del Perú custodian el material electoral en el Centro Poblado Colonia Angamos, Loreto, el cual no pudo ser replegado previamente por condiciones climatológicas. (Foto: JNE)

La noche del jueves, la ONPE que las nueve actas electorales seguían pendientes de traslado debido a factores meteorológicos adversos. En el comunicado precisó: “Debido a clima adverso, queda pendiente el traslado de 9 actas electorales desde Yaquerana, provincia de Requena (Loreto), hacia el centro de cómputo de la ODPE Requena para su procesamiento".

Asimismo, la entidad señaló que “el traslado se realizará cuando mejoren las condiciones”, dejando sujeto el cronograma a la evolución del clima en la zona amazónica. La nueva estimación de llegada para esta noche representa un avance importante para completar el proceso.

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Fiscalizadores del JNE supervisan el repliegue de material electoral desde el Centro Poblado Colonia Angamos, capital de Yaquerana en Loreto, tras ser custodiado debido a condiciones climatológicas. (Composición: Infobae Perú / JNE)

Una diferencia de 1.551 votos mantiene en suspenso el resultado electoral

Con el 98,273 % de las actas contabilizadas en la elección presidencial de 2026, los resultados muestran una contienda extremadamente cerrada entre ambos candidatos.

Según el último reporte, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, obtiene el 50,004 % de los votos válidos, equivalentes a 9.037.650 sufragios. Por su parte, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, registra el 49,996 %, con 9.036.099 votos.

La diferencia entre ambos aspirantes es de apenas 1.551 votos, una cifra que ha incrementado la expectativa nacional sobre el desenlace oficial del proceso y la incorporación de las nueve actas restantes.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y su rival Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, saludan con la mano durante un debate presidencial celebrado en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

¿Cómo votó Yaquerana en la primera vuelta presidencial?

Los resultados de la primera vuelta del 12 de abril ofrecen una referencia sobre las preferencias del electorado de Yaquerana, aunque los especialistas advierten que el comportamiento puede variar de manera significativa en una elección de dos candidatos. En aquella jornada, Keiko Fujimori fue la candidata más votada en el distrito al obtener 219 votos válidos.

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En contraste, Roberto Sánchez alcanzó 26 votos y se ubicó en el quinto lugar entre los postulantes presidenciales. La diferencia entre ambos fue de 193 votos dentro de un distrito que registró 472 votos válidos durante esa elección.

Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Otro dato relevante fue el elevado número de votos en blanco. Según los resultados oficiales, esta opción acumuló 353 votos, equivalentes al 40,81 % de los votos emitidos. Los votos nulos, en tanto, sumaron 40 registros, es decir, el 4,62 % del total. En conjunto, Yaquerana contabilizó 865 votos emitidos durante la primera vuelta.

Que más del 45% del padrón local optara por no respaldar a ningún candidato en la primera vuelta convierte el comportamiento de esos electores en la segunda vuelta en la principal incógnita de las nueve actas que esta noche, finalmente, comenzarán a revelar su contenido.

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