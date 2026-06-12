Voto extranjero 2026: país por país, dónde ganó Keiko Fujimori y dónde se impuso Roberto Sánchez en segunda vuelta

¿Quién ganó en cada país? Los resultados del voto extranjero que favorecieron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/IA/Andina)

El voto extranjero ha tenido un papel decisivo en la segunda vuelta presidencial de 2026, al punto de influir directamente en el liderazgo de los candidatos durante el conteo oficial. Con el procesamiento de actas al 98,272%, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanzó el 50,004% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, registró el 49,996%, en una contienda marcada por una diferencia inferior a los 1.500 votos.

Uno de los momentos clave del escrutinio ocurrió con la incorporación de las actas procedentes de Argentina. Tras el ingreso de estos resultados, Keiko Fujimori logró superar a Roberto Sánchez en el conteo nacional y asumir el primer lugar en la votación presidencial.

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Aunque la candidata de Fuerza Popular se impuso de manera amplia en el voto en el extranjero, Roberto Sánchez también consiguió victorias en determinados países. Según los resultados oficiales de la ONPE, Fujimori obtuvo 184.621 votos fuera del país, equivalentes al 63,396% de los sufragios válidos del exterior, mientras que Sánchez alcanzó 106.697 votos, correspondientes al 36,604%. La diferencia entre ambos candidatos fue de 77.924 votos a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori obtuvo un 63.396% de votos en el extranjero pero no logró ganar en todos los países. (Foto: ONPE)

América: ventaja de Keiko Fujimori

América fue el continente con mayor participación de peruanos residentes en el exterior. En esta región, Keiko Fujimori obtuvo 115.584 votos frente a los 57.744 alcanzados por Roberto Sánchez.

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Los resultados muestran una amplia ventaja para la candidata de Fuerza Popular, que se impuso en prácticamente todos los países del continente. La única excepción fue Cuba.

Keiko Fujimori se Fuerza Popular se impuso a Roberto Sánchez con 115.584 votos. (Foto: ONPE)

Países donde ganó Keiko Fujimori en América

Antillas Holandesas: FP 267 | JP 65

Argentina: FP 25.482 | JP 16.080

Bolivia: FP 2.834 | JP 1.797

Brasil: FP 2.769 | JP 2.203

Canadá: FP 5.332 | JP 2.047

Chile: FP 26.406 | JP 18.576

Colombia: FP 1.528 | JP 566

Costa Rica: FP 889 | JP 292

Ecuador: FP 1.819 | JP 935

El Salvador: FP 46 | JP 26

Estados Unidos: FP 44.440 | JP 13.607

Guatemala: FP 154 | JP 44

Guyana Francesa: FP 153 | JP 103

Honduras: FP 47 | JP 10

México: FP 1.005 | JP 402

Nicaragua: FP 44 | JP 14

Panamá: FP 961 | JP 292

Paraguay: FP 268 | JP 63

Puerto Rico: FP 181 | JP 66

República Dominicana: FP 378 | JP 213

Trinidad y Tobago: FP 7 | JP 1

Uruguay: FP 569 | JP 331

País donde ganó Roberto Sánchez en América

Cuba: FP 5 | JP 11

Europa: continente más disputado

Europa fue el segundo continente con mayor cantidad de votos emitidos por ciudadanos peruanos en el exterior. Allí, Keiko Fujimori obtuvo 59.726 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 47.226.

España e Italia concentraron la mayor cantidad de sufragios en esta región. En ambos países se registraron algunas de las cifras más altas del voto extranjero 2026.

Europa fue el continente más disputado por ambos candidatos pero Keiko Fujimori obtuvo casi el 56% de respaldo. (Foto: ONPE)

Países donde ganó Keiko Fujimori en Europa

Alemania: FP 1.540 | JP 1.422

Andorra: FP 51 | JP 39

Austria: FP 115 | JP 97

Bélgica: FP 673 | JP 610

Bielorrusia: FP 7 | JP 5

Dinamarca: FP 84 | JP 74

España: FP 32.510 | JP 21.571

Francia: FP 1.861 | JP 1.743

Gran Bretaña: FP 724 | JP 443

Grecia: FP 22 | JP 19

Hungría: FP 57 | JP 34

Italia: FP 19.563 | JP 19.105

Luxemburgo: FP 78 | JP 71

Macedonia: FP 2 | JP 1

Países Bajos: FP 434 | JP 283

Polonia: FP 44 | JP 31

Portugal: FP 101 | JP 51

República Checa: FP 41 | JP 34

Rumania: FP 29 | JP 18

Suiza: FP 1.209 | JP 850

Países donde ganó Roberto Sánchez en Europa

Irlanda: FP 33 | JP 34

Malta: FP 9 | JP 10

Noruega: FP 50 | JP 66

Rusia: FP 48 | JP 76

Suecia: FP 418 | JP 498

País donde hubo empate en Europa

Finlandia: FP 41 | JP 41

Asia y Medio Oriente: amplia ventaja para Fuerza Popular

En Asia y Medio Oriente, Keiko Fujimori obtuvo 7.974 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 976. Gran parte de esta diferencia se explica por los resultados registrados en Japón, país que concentra una importante comunidad peruana.

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Keiko Fujimori obtuvo un fuerte respaldo del voto proveniente de Asia con un sólido 89%. (Foto: ONPE)

Países donde ganó Keiko Fujimori en Asia y Medio Oriente

Arabia Saudita: FP 12 | JP 2

Catar: FP 11 | JP 5

China: FP 110 | JP 34

Corea del Sur: FP 56 | JP 46

Emiratos Árabes Unidos: FP 53 | JP 28

Filipinas: FP 4 | JP 2

India: FP 5 | JP 4

Indonesia: FP 6 | JP 3

Israel: FP 159 | JP 23

Japón: FP 7.492 | JP 775

Malasia: FP 4 | JP 2

Singapur: FP 18 | JP 9

Tailandia: FP 13 | JP 8

Turquía: FP 17 | JP 9

Países donde ganó Roberto Sánchez en Asia y Medio Oriente

Jordania: FP 13 | JP 21

Vietnam: FP 0 | JP 4

País donde hubo empate en Asia y Medio Oriente

Kuwait: FP 1 | JP 1

África y Oceanía apoyaron a Keiko Fujimori

En África, Keiko Fujimori obtuvo 30 votos frente a los 20 alcanzados por Roberto Sánchez. Sin embargo, el candidato de Juntos por el Perú consiguió imponerse en tres de los cinco países donde se registró votación.

Por su parte, Oceanía también favoreció a la candidata de Fuerza Popular, que sumó 1.307 votos frente a los 731 obtenidos por Sánchez.

Fuerza Popular se impuso a Juntos por el Perú en el conteo de votos en el extranjero. (Foto: ONPE)

Países donde ganó Keiko Fujimori en África

Argelia: FP 5 | JP 3

Sudáfrica: FP 19 | JP 3

Países donde ganó Roberto Sánchez en África

Egipto: FP 3 | JP 7

Kenia: FP 0 | JP 1

Marruecos: FP 3 | JP 6

Países donde ganó Keiko Fujimori en Oceanía

Australia: FP 1.138 | JP 648

Nueva Zelanda: FP 169 | JP 83

Fuerza Popular obtuvo la ventaja del 64% en los votos provenientes de Oceanía. (Foto: ONPE)