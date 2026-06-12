Voto extranjero 2026: país por país, dónde ganó Keiko Fujimori y dónde se impuso Roberto Sánchez en segunda vuelta

El voto extranjero ha tenido un papel decisivo en la segunda vuelta presidencial de 2026, al punto de influir directamente en el liderazgo de los candidatos durante el conteo oficial. Con el procesamiento de actas al 98,272%, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanzó el 50,004% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, registró el 49,996%, en una contienda marcada por una diferencia inferior a los 1.500 votos.
Uno de los momentos clave del escrutinio ocurrió con la incorporación de las actas procedentes de Argentina. Tras el ingreso de estos resultados, Keiko Fujimori logró superar a Roberto Sánchez en el conteo nacional y asumir el primer lugar en la votación presidencial.
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Aunque la candidata de Fuerza Popular se impuso de manera amplia en el voto en el extranjero, Roberto Sánchez también consiguió victorias en determinados países. Según los resultados oficiales de la ONPE, Fujimori obtuvo 184.621 votos fuera del país, equivalentes al 63,396% de los sufragios válidos del exterior, mientras que Sánchez alcanzó 106.697 votos, correspondientes al 36,604%. La diferencia entre ambos candidatos fue de 77.924 votos a favor de la lideresa de Fuerza Popular.
América: ventaja de Keiko Fujimori
América fue el continente con mayor participación de peruanos residentes en el exterior. En esta región, Keiko Fujimori obtuvo 115.584 votos frente a los 57.744 alcanzados por Roberto Sánchez.
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Los resultados muestran una amplia ventaja para la candidata de Fuerza Popular, que se impuso en prácticamente todos los países del continente. La única excepción fue Cuba.
Países donde ganó Keiko Fujimori en América
- Antillas Holandesas: FP 267 | JP 65
- Argentina: FP 25.482 | JP 16.080
- Bolivia: FP 2.834 | JP 1.797
- Brasil: FP 2.769 | JP 2.203
- Canadá: FP 5.332 | JP 2.047
- Chile: FP 26.406 | JP 18.576
- Colombia: FP 1.528 | JP 566
- Costa Rica: FP 889 | JP 292
- Ecuador: FP 1.819 | JP 935
- El Salvador: FP 46 | JP 26
- Estados Unidos: FP 44.440 | JP 13.607
- Guatemala: FP 154 | JP 44
- Guyana Francesa: FP 153 | JP 103
- Honduras: FP 47 | JP 10
- México: FP 1.005 | JP 402
- Nicaragua: FP 44 | JP 14
- Panamá: FP 961 | JP 292
- Paraguay: FP 268 | JP 63
- Puerto Rico: FP 181 | JP 66
- República Dominicana: FP 378 | JP 213
- Trinidad y Tobago: FP 7 | JP 1
- Uruguay: FP 569 | JP 331
País donde ganó Roberto Sánchez en América
- Cuba: FP 5 | JP 11
Europa: continente más disputado
Europa fue el segundo continente con mayor cantidad de votos emitidos por ciudadanos peruanos en el exterior. Allí, Keiko Fujimori obtuvo 59.726 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 47.226.
España e Italia concentraron la mayor cantidad de sufragios en esta región. En ambos países se registraron algunas de las cifras más altas del voto extranjero 2026.
Países donde ganó Keiko Fujimori en Europa
- Alemania: FP 1.540 | JP 1.422
- Andorra: FP 51 | JP 39
- Austria: FP 115 | JP 97
- Bélgica: FP 673 | JP 610
- Bielorrusia: FP 7 | JP 5
- Dinamarca: FP 84 | JP 74
- España: FP 32.510 | JP 21.571
- Francia: FP 1.861 | JP 1.743
- Gran Bretaña: FP 724 | JP 443
- Grecia: FP 22 | JP 19
- Hungría: FP 57 | JP 34
- Italia: FP 19.563 | JP 19.105
- Luxemburgo: FP 78 | JP 71
- Macedonia: FP 2 | JP 1
- Países Bajos: FP 434 | JP 283
- Polonia: FP 44 | JP 31
- Portugal: FP 101 | JP 51
- República Checa: FP 41 | JP 34
- Rumania: FP 29 | JP 18
- Suiza: FP 1.209 | JP 850
Países donde ganó Roberto Sánchez en Europa
- Irlanda: FP 33 | JP 34
- Malta: FP 9 | JP 10
- Noruega: FP 50 | JP 66
- Rusia: FP 48 | JP 76
- Suecia: FP 418 | JP 498
País donde hubo empate en Europa
- Finlandia: FP 41 | JP 41
Asia y Medio Oriente: amplia ventaja para Fuerza Popular
En Asia y Medio Oriente, Keiko Fujimori obtuvo 7.974 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 976. Gran parte de esta diferencia se explica por los resultados registrados en Japón, país que concentra una importante comunidad peruana.
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Países donde ganó Keiko Fujimori en Asia y Medio Oriente
- Arabia Saudita: FP 12 | JP 2
- Catar: FP 11 | JP 5
- China: FP 110 | JP 34
- Corea del Sur: FP 56 | JP 46
- Emiratos Árabes Unidos: FP 53 | JP 28
- Filipinas: FP 4 | JP 2
- India: FP 5 | JP 4
- Indonesia: FP 6 | JP 3
- Israel: FP 159 | JP 23
- Japón: FP 7.492 | JP 775
- Malasia: FP 4 | JP 2
- Singapur: FP 18 | JP 9
- Tailandia: FP 13 | JP 8
- Turquía: FP 17 | JP 9
Países donde ganó Roberto Sánchez en Asia y Medio Oriente
- Jordania: FP 13 | JP 21
- Vietnam: FP 0 | JP 4
País donde hubo empate en Asia y Medio Oriente
- Kuwait: FP 1 | JP 1
África y Oceanía apoyaron a Keiko Fujimori
En África, Keiko Fujimori obtuvo 30 votos frente a los 20 alcanzados por Roberto Sánchez. Sin embargo, el candidato de Juntos por el Perú consiguió imponerse en tres de los cinco países donde se registró votación.
Por su parte, Oceanía también favoreció a la candidata de Fuerza Popular, que sumó 1.307 votos frente a los 731 obtenidos por Sánchez.
Países donde ganó Keiko Fujimori en África
- Argelia: FP 5 | JP 3
- Sudáfrica: FP 19 | JP 3
Países donde ganó Roberto Sánchez en África
- Egipto: FP 3 | JP 7
- Kenia: FP 0 | JP 1
- Marruecos: FP 3 | JP 6
Países donde ganó Keiko Fujimori en Oceanía
- Australia: FP 1.138 | JP 648
- Nueva Zelanda: FP 169 | JP 83
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