Dónde ver Universitario vs Pirata FC HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

Dónde ver Universitario vs Pirata FC por la Copa de la Liga 2026. (Universitario)

Llegó el turno de Universitario de Deportes en la Copa de la Liga 2026. Los ‘cremas’ debutarán con Pirata FC con la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo D junto a Atlético Grau, que tendrá la participación de clubes de la Liga 1 y Liga 2.

Horario de Universitario vs Pirata FC por la Copa de la Liga 2026

Hoy, viernes 12 de junio, Universitario de Deportes abrirá su participación en la Copa de la Liga 2026 con una visita a Pirata FC en el estadio Mansiche de Trujillo.

El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú, un horario que también aplica para los aficionados en Colombia y Ecuador. Quienes sigan el encuentro desde Bolivia y Venezuela podrán hacerlo a partir de las 21:00 horas. En tanto, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión iniciará a las 22:00 horas, ofreciendo así una referencia clara para toda la región respecto al debut de Universitario en el certamen.

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La Copa de la Liga Caliente ya tiene fecha para el estreno de Universitario. Pirata FC confirmó que recibirá al cuadro crema en Trujillo por la primera jornada del Grupo D. (Piratas FC)

Dónde ver Universitario vs Pirata FC por la Copa de la Liga 2026

El seguimiento de la Copa de la Liga peruana 2026 marcará un cambio en la experiencia de los aficionados, ya que los partidos estarán disponibles exclusivamente a través de Bicolor +, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Este formato digital permite a los hinchas acceder a las transmisiones desde cualquier dispositivo, ya sea celular, computadora o smart TV, dejando de lado la dependencia de los canales tradicionales de televisión.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde el arranque del torneo. Los usuarios tendrán a disposición información en tiempo real: previas detalladas, seguimiento minuto a minuto, videos de las mejores jugadas, resultados actualizados y la tabla de posiciones. Así, la combinación de transmisión digital y cobertura periodística garantiza a la afición acceso inmediato y análisis profundo durante toda la competencia, facilitando una experiencia dinámica y participativa para el público en todo el país.

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Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026

Universitario usará equipo de Liga 3 para duelo con Pirata FC

La Copa de la Liga 2026 nace como un certamen especial para mantener la actividad de los clubes de Primera y Segunda División durante el receso por el Mundial. En Universitario de Deportes, la expectativa gira en torno a la alineación que empleará Héctor Cúper para el debut ante Pirata FC.

El cuerpo técnico ha decidido afrontar este primer compromiso con el equipo de la Liga 3, integrado principalmente por futbolistas de las divisiones menores. Esta decisión se debe a que el plantel profesional aún no ha retornado a los entrenamientos, ya que la reincorporación está prevista para el lunes 15 de junio, fecha en la que Cúper iniciará el reacondicionamiento físico de cara al Torneo Clausura.

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En el conjunto de Ate, la presencia de jugadores promovidos al plantel principal es reducida bajo la gestión del actual entrenador. Sin embargo, para el estreno en la Copa de la Liga, el club contará con Piero Alva como referente, quien asumirá la dirección técnica en este encuentro inicial, cumpliendo un papel central en la conducción del equipo juvenil.

Piero Alva habría preferido ver a Rafael Guzmán en el primer equipo de Universitario de Deportes antes de emigrar al extranjero. Crédito: Universitario.