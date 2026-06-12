Perú

Roberto Sánchez pide a sus votantes donaciones de hasta S/3 para financiar nulidad de actas electorales: “Hay tiempo”

El candidato de Juntos por el Perú advirtió que los recursos presentados ante los organismos electorales podrían ser declarados improcedentes si no se cancelan las tasas correspondientes

Guardar
Google icon
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, solicita en conferencia de prensa la colaboración de la ciudadanía para recaudar fondos y poder cubrir el pago de las tasas necesarias para los procesos ante el Jurado Nacional de Elecciones. | Exitosa

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, hizo un llamado a sus votantes y militantes para que contribuyan económicamente con el financiamiento de los pedidos de nulidad de actas electorales presentados tras la segunda vuelta presidencial. Según explicó, los recursos son necesarios para cubrir las tasas administrativas exigidas por los organismos electorales para la tramitación de estos procedimientos.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez señaló que su agrupación enfrenta elevados costos para sostener las solicitudes de nulidad que busca presentar ante las autoridades electorales. En ese contexto, pidió a la ciudadanía realizar aportes voluntarios de pequeñas cantidades con el objetivo de reunir el monto requerido dentro del plazo establecido.

PUBLICIDAD

“Tenemos plazo hasta mañana. Todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar. Un sol, dos soles, tres soles, y lo vamos a lograr pagar esas tasas”, manifestó el candidato. Asimismo, indicó que la iniciativa busca autofinanciar el proceso mediante la participación de quienes respaldan a su organización política.

Roberto Sánchez pide a sus votantes donaciones para pagar solicitud de anulación de actas observadas. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Roberto Sánchez pide a sus votantes donaciones para pagar solicitud de anulación de actas observadas. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Campaña de recaudación

Las declaraciones del postulante estuvieron acompañadas de una campaña impulsada por Juntos por el Perú en redes sociales. A través de publicaciones difundidas en sus plataformas oficiales, el partido exhortó a sus simpatizantes a sumarse a la recaudación económica destinada a financiar los recursos electorales.

En uno de los mensajes compartidos, la organización política sostuvo que las contribuciones de sus seguidores resultan fundamentales para continuar con los trámites vinculados a la revisión de actas. Además, señaló que los aportes permitirán cubrir los gastos administrativos necesarios para sustentar sus reclamos ante las instancias correspondientes.

PUBLICIDAD

“Cada gesto de solidaridad suma a la defensa de lo más valioso: la decisión del pueblo expresada en las urnas”, indicó la agrupación en su pronunciamiento. El partido también afirmó que la campaña busca respaldar lo que considera una “defensa del voto popular” en el actual proceso electoral, pese a que un inicio aseguró que respetaría los resultados.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Rechazo por falta de pago

Durante la misma conferencia, Roberto Sánchez advirtió que los pedidos de nulidad podrían ser rechazados si no se completa el pago de las tasas exigidas para cada solicitud. El candidato explicó que el cumplimiento de este requisito administrativo es indispensable para que los recursos puedan ser evaluados por las autoridades electorales.

En ese sentido, sostuvo que los costos asociados a estos procedimientos representan una dificultad para su organización. “Son impresionantes estas tasas. Las reconocemos que son como tal”, afirmó al referirse al monto que deben asumir para continuar con la tramitación de los expedientes presentados.

Además, remarcó que “la inadmisibilidad o improcedente deviene de la falta del pago de tasas”, al explicar las consecuencias de no cumplir con los requisitos establecidos dentro de los plazos previstos.

De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral.
De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. Foto: EFE

Defiende nulidad de actas

Roberto Sánchez también respondió a las críticas surgidas por los pedidos de nulidad impulsados por su agrupación política. El postulante rechazó los cuestionamientos y sostuvo que tanto él como Juntos por el Perú ejercen un derecho contemplado en la normativa electoral al presentar recursos para cuestionar determinadas actas.

Según indicó, la solicitud de revisión responde a sospechas e indicios que, a juicio de su organización, ameritan ser evaluados por las autoridades competentes. En esa línea, insistió en la necesidad de garantizar transparencia y respeto por la voluntad de los electores.

“Transparencia, respeto al voto popular, democracia, cero controversias; eso significa develar acciones donde creemos y sospechamos con indicios que hay algo que no nos parece”, expresó el candidato. Mientras avanza el procesamiento de los resultados de la segunda vuelta, Juntos por el Perú continúa buscando reunir los recursos económicos necesarios para sostener sus pedidos de nulidad ante los organismos electorales.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Roberto SánchezJuntos por el Perúperu-noticias

Más Noticias

Lucciana Pérez se instala en las semifinales del W35 de San Gregorio y alcanzará su mejor posición en el ranking WTA

La tenista nacional continúa ratificando su gran presente y ha firmado, casi sin despeinarse, su boleto al grupo de las cuatro mejores en el certamen italiano

Lucciana Pérez se instala en las semifinales del W35 de San Gregorio y alcanzará su mejor posición en el ranking WTA

Fuerza Popular rechaza pedido de Juntos por el Perú para recuento total de votos

Luis Galarreta cuestionó el planteamiento de Roberto Sánchez y afirmó que las observaciones, nulidades y eventuales reconteos deben resolverse mediante los organismos electorales y bajo el marco establecido por la ley

Fuerza Popular rechaza pedido de Juntos por el Perú para recuento total de votos

Universitario busca hacer trueque con Sporting Cristal: ofrecerá al ‘Tunche’ Rivera por joven promesa

Los ‘cremas’ quieren incorporar a un canterano del equipo rimense para el Torneo Clausura 2026 y ya han iniciado diálogo con su representante

Universitario busca hacer trueque con Sporting Cristal: ofrecerá al ‘Tunche’ Rivera por joven promesa

Fabio Gruber fue fichado por club de Bundesliga: este es el millonario monto que pagaron por el pase del peruano

El defensor de la selección nacional jugará en la Primera División después de varias temporadas en el ascenso

Fabio Gruber fue fichado por club de Bundesliga: este es el millonario monto que pagaron por el pase del peruano

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fuerza Popular rechaza pedido de Juntos por el Perú para recuento total de votos

Fuerza Popular rechaza pedido de Juntos por el Perú para recuento total de votos

Elecciones 2026: últimas 9 actas de ONPE provenientes de Loreto no pueden llegar Lima por mal clima

ONPE al 98%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.273 % Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez

Fiscalía pide 10 años de prisión contra Pedro Chávarry por extracción de pruebas que lo vinculaban a Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Melissa Loza confirma que está soltera y explica por qué terminó con el padre de su hija menor: “Cuando algo no funciona…”

Melissa Loza confirma que está soltera y explica por qué terminó con el padre de su hija menor: “Cuando algo no funciona…”

Vanessa Pumarica revela que Christian Domínguez y Pamela Franco tenían un fondo común para un depa: “Días antes del ampay, lo buscamos”

Karla Tarazona revisó en vivo el celular de Christian Domínguez y una pregunta dejó el set en silencio: “¿tienes más celulares?”

Hot Wheels Monster Trucks en Lima: vías de acceso y recomendaciones para ir al show en el Estadio San Marcos

‘La Bella Luz’ reemplazará a Corazón Serrano en el festival ‘Vibra Perú 2026′

DEPORTES

Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Nicolás Baena asciende cuatro escalones en el ranking ITF y se ubica en el 14° lugar gracias a su rendimiento en Roland Garros Junior

Lucciana Pérez se instala en las semifinales del W35 de San Gregorio y alcanzará su mejor posición en el ranking WTA

Universitario busca hacer trueque con Sporting Cristal: ofrecerá al ‘Tunche’ Rivera por joven promesa

Fabio Gruber fue fichado por club de Bundesliga: este es el millonario monto que pagaron por el pase del peruano