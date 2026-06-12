Roberto Sánchez pide a sus votantes donaciones de hasta S/3 para financiar nulidad de actas electorales: “Hay tiempo”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, solicita en conferencia de prensa la colaboración de la ciudadanía para recaudar fondos y poder cubrir el pago de las tasas necesarias para los procesos ante el Jurado Nacional de Elecciones. | Exitosa

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, hizo un llamado a sus votantes y militantes para que contribuyan económicamente con el financiamiento de los pedidos de nulidad de actas electorales presentados tras la segunda vuelta presidencial. Según explicó, los recursos son necesarios para cubrir las tasas administrativas exigidas por los organismos electorales para la tramitación de estos procedimientos.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez señaló que su agrupación enfrenta elevados costos para sostener las solicitudes de nulidad que busca presentar ante las autoridades electorales. En ese contexto, pidió a la ciudadanía realizar aportes voluntarios de pequeñas cantidades con el objetivo de reunir el monto requerido dentro del plazo establecido.

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“Tenemos plazo hasta mañana. Todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar. Un sol, dos soles, tres soles, y lo vamos a lograr pagar esas tasas”, manifestó el candidato. Asimismo, indicó que la iniciativa busca autofinanciar el proceso mediante la participación de quienes respaldan a su organización política.

Roberto Sánchez pide a sus votantes donaciones para pagar solicitud de anulación de actas observadas. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Campaña de recaudación

Las declaraciones del postulante estuvieron acompañadas de una campaña impulsada por Juntos por el Perú en redes sociales. A través de publicaciones difundidas en sus plataformas oficiales, el partido exhortó a sus simpatizantes a sumarse a la recaudación económica destinada a financiar los recursos electorales.

En uno de los mensajes compartidos, la organización política sostuvo que las contribuciones de sus seguidores resultan fundamentales para continuar con los trámites vinculados a la revisión de actas. Además, señaló que los aportes permitirán cubrir los gastos administrativos necesarios para sustentar sus reclamos ante las instancias correspondientes.

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“Cada gesto de solidaridad suma a la defensa de lo más valioso: la decisión del pueblo expresada en las urnas”, indicó la agrupación en su pronunciamiento. El partido también afirmó que la campaña busca respaldar lo que considera una “defensa del voto popular” en el actual proceso electoral, pese a que un inicio aseguró que respetaría los resultados.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Rechazo por falta de pago

Durante la misma conferencia, Roberto Sánchez advirtió que los pedidos de nulidad podrían ser rechazados si no se completa el pago de las tasas exigidas para cada solicitud. El candidato explicó que el cumplimiento de este requisito administrativo es indispensable para que los recursos puedan ser evaluados por las autoridades electorales.

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En ese sentido, sostuvo que los costos asociados a estos procedimientos representan una dificultad para su organización. “Son impresionantes estas tasas. Las reconocemos que son como tal”, afirmó al referirse al monto que deben asumir para continuar con la tramitación de los expedientes presentados.

Además, remarcó que “la inadmisibilidad o improcedente deviene de la falta del pago de tasas”, al explicar las consecuencias de no cumplir con los requisitos establecidos dentro de los plazos previstos.

De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. Foto: EFE

Defiende nulidad de actas

Roberto Sánchez también respondió a las críticas surgidas por los pedidos de nulidad impulsados por su agrupación política. El postulante rechazó los cuestionamientos y sostuvo que tanto él como Juntos por el Perú ejercen un derecho contemplado en la normativa electoral al presentar recursos para cuestionar determinadas actas.

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Según indicó, la solicitud de revisión responde a sospechas e indicios que, a juicio de su organización, ameritan ser evaluados por las autoridades competentes. En esa línea, insistió en la necesidad de garantizar transparencia y respeto por la voluntad de los electores.

“Transparencia, respeto al voto popular, democracia, cero controversias; eso significa develar acciones donde creemos y sospechamos con indicios que hay algo que no nos parece”, expresó el candidato. Mientras avanza el procesamiento de los resultados de la segunda vuelta, Juntos por el Perú continúa buscando reunir los recursos económicos necesarios para sostener sus pedidos de nulidad ante los organismos electorales.

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