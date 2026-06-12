Construcción y saneamiento impulsan la demanda de técnicos especializados en el Perú

La expansión de proyectos de vivienda, infraestructura y servicios básicos está empujando la demanda de técnicos especializados en el Perú. En sectores como construcción y saneamiento, las empresas y entidades públicas requieren cada vez más perfiles con formación práctica para responder a obras, mantenimiento, gestión de redes, tratamiento de agua y desarrollo urbano en distintas regiones del país.
Este escenario abre una ruta laboral para jóvenes que buscan carreras de rápida inserción, con contacto directo con el entorno productivo y posibilidades de especialización. Las áreas vinculadas a edificaciones, topografía, administración de obras, geomática, tratamiento de aguas y tecnologías aplicadas a la construcción aparecen entre las más requeridas por un mercado que necesita personal calificado para sostener el crecimiento de estos sectores.
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Carreras técnicas con alta demanda laboral
Con el objetivo de acercar estas alternativas a los futuros profesionales, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) participará en ExpoUniversidad 2026, feria en la que presentará su oferta académica orientada a la formación de técnicos especializados para los sectores construcción y saneamiento.
“La ejecución de proyectos de infraestructura, vivienda y servicios básicos requiere personal con conocimientos especializados y experiencia práctica. Formar ese talento es fundamental para acompañar el crecimiento del país y generar mayores oportunidades para los jóvenes”, señaló el presidente ejecutivo del Sencico, Francisco Dumler Cuya.
Durante el encuentro, la institución brindará información sobre nueve carreras profesionales técnicas diseñadas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral. Entre ellas figuran:
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- Edificaciones
- Diseño de Interiores
- Topografía y Geodesia
- Administración de Obras de Construcción Civil
- Dibujo Digital Aplicado a la Construcción
- Geomática y Laboratorio de Suelos
- Concreto y Asfalto
La oferta también incluye especialidades vinculadas al saneamiento, como:
- Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales
- Gestión de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales
Estas carreras se desarrollan bajo un modelo de formación dual, que combina aprendizaje académico con experiencia práctica en campo.
Formación para construcción, obras y servicios básicos
La necesidad de técnicos no se limita a las grandes obras. También alcanza a proyectos de vivienda, mantenimiento urbano, ampliación de servicios de agua y saneamiento, supervisión de obras, levantamiento topográfico, análisis de suelos y uso de herramientas digitales para el diseño y la gestión de proyectos.
En ese contexto, la formación técnica se presenta como una alternativa para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral con competencias concretas. A diferencia de otros procesos formativos más largos, estas carreras permiten desarrollar habilidades aplicadas y responder a necesidades específicas de sectores que mantienen actividad en distintas regiones del país.
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Además de las carreras profesionales técnicas, Sencico dará información sobre cursos especializados dirigidos a estudiantes, trabajadores y público en general. Entre los más solicitados figuran Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, Albañilería, Encofrado y Fierrería, AutoCAD, Revit Architecture y Metrados en Edificaciones.
Estas competencias son valoradas en obras de construcción, remodelación, mantenimiento, diseño y ejecución de proyectos. También permiten a trabajadores del sector actualizar conocimientos o complementar su experiencia práctica con herramientas técnicas más demandadas.
Examen de admisión y feria educativa
Los asistentes a EXPOUNIVERSIDAD 2026 también podrán conocer detalles del Examen de Admisión 2026-II, programado para el próximo 8 de agosto en 13 ciudades del país. La convocatoria busca acercar la formación técnica a jóvenes de distintas regiones, especialmente en áreas vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
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La feria se realizará entre el 24 y 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco. En ese espacio, Sencico presentará sus carreras, cursos y alternativas de capacitación para quienes buscan una opción formativa ligada a la construcción, infraestructura y saneamiento.
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