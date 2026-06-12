Perú

Construcción y saneamiento impulsan la demanda de técnicos especializados en el Perú

El crecimiento de proyectos de vivienda, infraestructura y servicios básicos eleva la necesidad de personal con formación práctica para labores de mantenimiento, gestión de redes, tratamiento de agua y desarrollo urbano en distintas regiones

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Primer plano de un trabajador con casco verde y chaleco naranja martillando una malla de refuerzo en una pared de ladrillo. Otros trabajadores en segundo plano
La expansión de proyectos de vivienda, infraestructura y servicios básicos impulsa la demanda de técnicos especializados en el Perú. (Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

La expansión de proyectos de vivienda, infraestructura y servicios básicos está empujando la demanda de técnicos especializados en el Perú. En sectores como construcción y saneamiento, las empresas y entidades públicas requieren cada vez más perfiles con formación práctica para responder a obras, mantenimiento, gestión de redes, tratamiento de agua y desarrollo urbano en distintas regiones del país.

Este escenario abre una ruta laboral para jóvenes que buscan carreras de rápida inserción, con contacto directo con el entorno productivo y posibilidades de especialización. Las áreas vinculadas a edificaciones, topografía, administración de obras, geomática, tratamiento de aguas y tecnologías aplicadas a la construcción aparecen entre las más requeridas por un mercado que necesita personal calificado para sostener el crecimiento de estos sectores.

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Un hombre con casco naranja y chaleco de seguridad naranja inspecciona tuberías negras grandes en una obra, sosteniendo un teléfono móvil
Un trabajador de la construcción inspecciona las grandes tuberías negras de un sistema de aguas residuales en una obra, utilizando un teléfono móvil para registrar datos. (AP/Cliff Owen)

Carreras técnicas con alta demanda laboral

Con el objetivo de acercar estas alternativas a los futuros profesionales, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) participará en ExpoUniversidad 2026, feria en la que presentará su oferta académica orientada a la formación de técnicos especializados para los sectores construcción y saneamiento.

“La ejecución de proyectos de infraestructura, vivienda y servicios básicos requiere personal con conocimientos especializados y experiencia práctica. Formar ese talento es fundamental para acompañar el crecimiento del país y generar mayores oportunidades para los jóvenes”, señaló el presidente ejecutivo del Sencico, Francisco Dumler Cuya.

Sencico ofrece más de mil becas para este proceso. (Foto: Andina)
Sencico informará sobre nueve carreras profesionales técnicas, entre ellas Edificaciones, Topografía y Geodesia, Administración de Obras de Construcción Civil y Geomática. (Foto: Andina)

Durante el encuentro, la institución brindará información sobre nueve carreras profesionales técnicas diseñadas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral. Entre ellas figuran:

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  • Edificaciones
  • Diseño de Interiores
  • Topografía y Geodesia
  • Administración de Obras de Construcción Civil
  • Dibujo Digital Aplicado a la Construcción
  • Geomática y Laboratorio de Suelos
  • Concreto y Asfalto

La oferta también incluye especialidades vinculadas al saneamiento, como:

  • Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales
  • Gestión de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales

Estas carreras se desarrollan bajo un modelo de formación dual, que combina aprendizaje académico con experiencia práctica en campo.

Sencico ofrece becas a jóvenes y adultos. (Foto: Andina)
Las carreras técnicas de Sencico se desarrollan con un modelo de formación dual que combina aprendizaje académico con experiencia práctica en campo. (Foto: Andina)

Formación para construcción, obras y servicios básicos

La necesidad de técnicos no se limita a las grandes obras. También alcanza a proyectos de vivienda, mantenimiento urbano, ampliación de servicios de agua y saneamiento, supervisión de obras, levantamiento topográfico, análisis de suelos y uso de herramientas digitales para el diseño y la gestión de proyectos.

En ese contexto, la formación técnica se presenta como una alternativa para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral con competencias concretas. A diferencia de otros procesos formativos más largos, estas carreras permiten desarrollar habilidades aplicadas y responder a necesidades específicas de sectores que mantienen actividad en distintas regiones del país.

Dos mujeres en un stand de Sencico. Una representante con chaleco rojo explica la oferta académica a una joven con gafas. Se aprecian folletos y un banner de Sencico
Representantes de Sencico informan a jóvenes sobre sus carreras técnicas en construcción y saneamiento durante la EXPOUNIVERSIDAD 2026, destacando la alta demanda laboral en Perú. (Sencico)

Además de las carreras profesionales técnicas, Sencico dará información sobre cursos especializados dirigidos a estudiantes, trabajadores y público en general. Entre los más solicitados figuran Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, Albañilería, Encofrado y Fierrería, AutoCAD, Revit Architecture y Metrados en Edificaciones.

Estas competencias son valoradas en obras de construcción, remodelación, mantenimiento, diseño y ejecución de proyectos. También permiten a trabajadores del sector actualizar conocimientos o complementar su experiencia práctica con herramientas técnicas más demandadas.

Examen de admisión y feria educativa

Vista exterior del edificio de Sencico en un día soleado, con el logo prominente en la entrada y en el techo, la bandera peruana ondeando y vehículos estacionados
La sede de Sencico en Perú, centro vital para la capacitación de técnicos que impulsan el desarrollo de la construcción y el saneamiento, se muestra en esta toma exterior. (Sencico)

Los asistentes a EXPOUNIVERSIDAD 2026 también podrán conocer detalles del Examen de Admisión 2026-II, programado para el próximo 8 de agosto en 13 ciudades del país. La convocatoria busca acercar la formación técnica a jóvenes de distintas regiones, especialmente en áreas vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

La feria se realizará entre el 24 y 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco. En ese espacio, Sencico presentará sus carreras, cursos y alternativas de capacitación para quienes buscan una opción formativa ligada a la construcción, infraestructura y saneamiento.

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