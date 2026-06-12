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Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

La ‘albirroja’ regresa a la máxima cita del mundo luego de cuatro ediciones y se estrena ante el local en Los Ángeles. Revisa cómo seguir el partido en vivo para no perderte ningún detalle

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Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026.
Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026.

Después de 16 años de ausencia en una Copa del Mundo, Paraguay volverá a disputar un partido mundialista cuando enfrente a Estados Unidos hoy, viernes 12 de junio, por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro marcará además un atractivo duelo de estrategas argentinos, ya que la ‘albirroja’ es dirigida por Gustavo Alfaro, mientras que el combinado norteamericano tiene al frente a Mauricio Pochettino. Ambos entrenadores buscarán iniciar con el pie derecho una competición que promete emociones desde el primer día. El choque se disputará en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, California, uno de los escenarios más modernos y espectaculares del planeta.

Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú por Mundial 2026

Los aficionados peruanos podrán seguir el compromiso entre Paraguay y Estados Unidos a través de las señales de DSports y Disney+, además de la plataforma online América TVGO.

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En Paraguay, la transmisión estará a cargo de Telefuturo, Tigo Sports, GEN y la aplicación Tigo Sports App. Por su parte, en México podrá verse mediante Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX. Mientras tanto, en Argentina estará disponible por Telefe, TyC Sports, DSports, DGO y Mi Telefe.

Un balón de fútbol oficial en césped verde, con banderas de Canadá, Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos y Paraguay. Estadios iluminados y fuegos artificiales de fondo.
Los duelos del viernes 12 de agosto en la Copa del Mundo 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos en Perú por Mundial 2026

El compromiso entre paraguayos y estadounidenses se disputará este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y comenzará a las 20:00 horas de Perú.

Horarios en Sudamérica:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
  • Paraguay y Chile: 22:00 horas
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

Paraguay regresa luego de 16 años

La selección paraguaya vuelve a una Copa del Mundo después de una prolongada ausencia que incluyó las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Su última participación fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que protagonizó la mejor campaña de su historia al alcanzar los cuartos de final bajo la conducción de Gerardo ‘Tata’ Martino.

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Aquel equipo estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores del planeta, pero terminó cayendo por la mínima diferencia ante España, selección que posteriormente se coronaría campeona del mundo. Ahora, con Gustavo Alfaro al mando, Paraguay pretende escribir una nueva página dorada apoyado en una generación talentosa encabezada por Gustavo Gómez, Julio Enciso, Ramón Sosa y Miguel Almirón.

Gráfico con 26 retratos de jugadores de fútbol paraguayos y sus nombres, el título 'CONVOCADOS', logos de la Albirroja y firma de Gustavo Alfaro
La imagen muestra la lista oficial de jugadores convocados por la Selección de Paraguay, conocida como la Albirroja, para el ciclo que culmina en 2026, firmada por el director técnico Gustavo Alfaro.

Estados Unidos quiere aprovechar la localía

El conjunto estadounidense afronta el Mundial con la responsabilidad de ser uno de los anfitriones y con la ilusión de igualar o superar sus mejores actuaciones históricas. Para ello apostó por la experiencia de Mauricio Pochettino, entrenador con amplio recorrido en el fútbol europeo y que asumió el reto de potenciar a una generación repleta de futbolistas que militan en ligas de primer nivel.

Jugadores como Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Giovanni Reyna y Folarin Balogun representan la base de un plantel que aspira a convertirse en protagonista. Debutar con una victoria en Los Ángeles sería un paso fundamental para encaminar su clasificación a los octavos de final.

Fixture de Paraguay en el Mundial 2026

Fecha 1: Paraguay vs Estados Unidos

12 de junio | SoFi Stadium (Los Ángeles) | 20:00 horas

Fecha 2: Paraguay vs Turquía

18 de junio | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara) | 23:00 horas

Fecha 3: Paraguay vs Australia

25 de junio | SoFi Stadium (Los Ángeles) | 21:00 horas

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026. Crédito: Instagram La Albirroja.
El fixture de Paraguay en el Mundial 2026. Crédito: Instagram La Albirroja.

Fixture de Estados Unidos en el Mundial 2026

Fecha 1: Estados Unidos vs Paraguay

12 de junio | SoFi Stadium (Los Ángeles) | 20:00 horas

Fecha 2: Estados Unidos vs Australia

19 de junio | Seattle Stadium (Seattle) | 14:00 horas

Fecha 3: Turquía vs Estados Unidos

25 de junio | SoFi Stadium (Los Ángeles) | 21:00 horas

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