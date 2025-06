Christian Cueva pidió que Ricardo Gareca asuma la selección peruana: “Me gustaría que regrese”

Christian Cueva confiesa que le gustaría que Ricardo Gareca regrese a la selección peruana. RPP

Christian Cueva reapareció públicamente tras su salida de Cienciano y su llegada a Emelec, esta vez sus palabras apuntaron directamente al presente crítico de la selección peruana en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. En una entrevista con el programa Fútbol como cancha de RPP, el volante no dudó en expresar su deseo de que Ricardo Gareca vuelva a dirigir a la ‘bicolor’, en un momento donde solo quedan dos fechas y el equipo está prácticamente eliminado.

Cueva, uno de los protagonistas del histórico proceso que llevó a Perú a Rusia 2018, destacó el conocimiento y la conexión que tiene el ‘Tigre’ con el fútbol local. Además, lamentó los constantes cambios en el comando técnico y consideró que no se le dio el tiempo suficiente a Juan Reynoso ni a Jorge Fossati para consolidar un proyecto a largo plazo.

“Me gustaría que regrese Ricardo Gareca por lo que él conoce el fútbol peruano. Pero al final las decisiones las toman el presidente y el comité que tiene al lado. Lo único que pedimos los jugadores es que las decisiones que se tomen sean lo mejor para la selección. Al final, lo que deseamos es estar en un ambiente cómodo”, señaló el mediocampista.

Christian Cueva pidió el regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana.

A su vez, Cueva también se refirió a su ausencia en la lista de convocados por Óscar Ibáñez para las recientes jornadas de las eliminatorias. Si bien aseguró que no lo tomó por sorpresa, reconoció que se había preparado con la ilusión de volver a vestir la camiseta de la selección.

“Todo jugador siempre va a pensar en la selección. Yo siempre me voy a preparar para mí y para mi equipo, y por consecuencia se va a dar una convocatoria. No me sorprendió porque al final los entrenadores son los que deciden quién está y quién no. Me hubiese gustado, sin duda, era algo que tenía en mi cabeza. Me preparé desde el estado físico y emocional para darle lo mejor a mi selección como siempre lo he hecho. No se dio, pero hay que seguir trabajando”, expresó.

Además, reveló que nadie del comando técnico ni de la FPF se comunicó con él: “nunca se comunicó nadie de la Federación conmigo, no es una obligación. Se entiende, porque quien está bajo el mando es Óscar Ibáñez y como siempre lo he dicho le deseo lo mejor, por mi lado no hay ninguna incomodidad”, dijo. También contó que varios de sus compañeros esperaban verlo en la lista: “He conversado con muchos compañeros de la selección y esperaban mi convocatoria, pero también no hay que sentir extrañeza porque están los que se lo merecen”, manifestó.

El volante marcó el empate vía penal tras falta que él mismo generó. (Video: DSports)

Cueva también se refirió a Juan Reynoso, mostrándole su respaldo pese a su corta etapa al frente de la selección. “Me hubiera gustado que le den más tiempo. Es un entrenador con mucha capacidad y una buena persona. Por ahí puede tener su carácter como todos, pero a nivel profesional le podía dar mucho a la selección. Estas cosas necesitan tiempo y paciencia. Lo mismo pasó con Ricardo, que al inicio también lo querían sacar. Igual con Jorge Fossati. No se dio, tomaron las decisiones y eso de cierta manera influyó”, opinó.

“Se cortaron los procesos de adaptación (con Juan Reynoso y Jorge Fossati). Yo creo que ambos son grandes técnicos. Pero siento que las decisiones no fueron las correctas”, expresó.

En cuanto al cargo que dejó Juan Carlos Oblitas y la posibilidad de que Jean Ferrari asuma en el puesto dijo: “Yo no puedo decir quién debe y quién no. Dentro de la FPF están las personas adecuadas para tomar esas decisiones. Si hablamos de todo lo que está pasando, la ‘U’, estando Jean (Ferrari) ahí, ha hecho un buen trabajo. Yo no tengo ningún problema. Con Jean he tenido muchos cruces, pero todo dentro del fútbol”.

Agustín Lozano al lado de Jean Ferrari en una reunión por la organización de la Liga 1. - Crédito: Difusión

Finalmente, al ser consultado por Gianluca Lapadula, reveló que mantienen contacto y que el ítalo-peruano disfruta el ambiente sudamericano; sin embargo, no cree que en el futuro decida jugar en Sudamérica.

“Gianluca es una persona que quiero mucho, espontáneamente tenemos contacto. Le gusta como se vive el fútbol en Sudamérica, pero yo creería que no estaría acá”, finalizó.