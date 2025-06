Ricardo Gareca recordó su paso por la selección peruana tras fracaso en Chile: “Edwin Oviedo me respaldó, el equipo peleó todo”

El 'Tigre' habló del respaldo que tuvo de Edwin Oviedo cuando dirigía a la 'bicolor' y también reveló su futuro próximo. (Video: Velez670 Radio)

La selección de Chile se quedó sin opciones de luchar por un espacio en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 luego de la derrota ante Bolivia en El Alto. Este resultado generó todo tipo de críticas al equipo y al técnico Ricardo Gareca por el último lugar ocupado. Sin embargo, apenas semanas después de ese fatídico resultado, el ‘Tigre’ reapareció y recordó el respaldo que vivió con Perú, mencionando a Edwin Oviedo.

Esto sucedió en plena entrevista para 'Velez670 Radio‘, donde el entrenador argentino repasó su etapa en Vélez Sarsfield y el tema de fondo era sobre la labor de un entrenador cuando un jugador joven se va al extranjero. En ese sentido, Gareca nombró al expresidente de la FPF.

"Yo tuve varios dirigentes en mi carrera que me respaldaron; en Perú, Edwin Oviedo“, fueron sus primeras palabras que no hacen más que expresar gratitud por el gran apoyo que tuvo, sobre todo, en los momentos complicados.

De la misma manera, el ‘Flaco’ aseguró que el tiempo que dirigió a la selección peruana pudo pelear por varios objetivos, entre ellos, Copas Américas y Eliminatorias Sudamericanas, con una clasificación incluida (Rusia 2018). Esto ha ocasionado un profundo agradecimiento de su parte hacia el exdirectivo de Juan Aurich y a los hinchas nacionales.

“En Perú fueron siete años y medio en los que la selección estuvo peleando todo. Peleamos todo y esas son cosas que la gente no se olvida y te lo reconocen siempre”, precisó.

Edwin Oviedo renovó a Ricardo Gareca por cuatro años más luego de la clasificación de Perú a Rusia 2018. - créditos: Twitter

De hecho, fue Edwin Oviedo, en conjunto con Juan Carlos Oblitas, quienes le dieron la chance a Ricardo Gareca de dirigir a la selección peruana en 2015 de cara al proceso clasificatorio de Rusia 2018.

No obstante, cuando la ‘bicolor’ estaba contra las cuerdas y las opciones de clasificación de alejaban, el mandatario le dio su respaldo al DT argentino, que logró poner al equipo en la cita mundialista luego de 36 años. Además, le dio un subcampeonato de Copa América (2019).

Ricardo Gareca sobre su futuro

Tras su salida de Chile, Ricardo Gareca fue consultado en dicho espacio radial acerca de su futuro, a lo que dijo lo siguiente: “El futuro mío es incierto. Siempre esta carrera es un poco incierto porque no sabemos para donde vamos. Pero ahora trato de acomodarme otra vez en Buenos Aires. Fue un año y pico bastante duro en Chile. Entonces, ahora a tratar de acomodarme y después lo que me llegue. Si surge algo que me guste, me pongo a trabajar”.

Entre las opciones que surgieron para volver al ruedo estaba América de Cali, donde ya estuvo como jugador y entrenador, aunque por ahora no habría algo concreto. Eso sí, no descartó tomar un cargo dirigencial más adelante. "¿Mánager? No se me ha cruzado por la cabeza. Por ahora sigo pensando como técnico. Ya tengo una edad avanzada, pero me siento bien, con fuerza como para estar al frente de un equipo. No es un puesto que me desagrada porque el mánager también toma decisiones, pero sigo pensando como técnico". indicó.

El mensaje de Ricardo Gareca no caló en el jugador de la selección de Chile. - créditos: ANFP

Ricardo Gareca sobre su salida de Chile

Ricardo Gareca confirmó su salida de la selección de Chile tras la derrota ante Bolivia en El Alto, resultado que dejó al equipo en una posición delicada en la tabla. El DT explicó que la decisión fue comunicada inmediatamente después del partido, tras una reunión en el vestuario con los dirigentes y el presidente de la federación. “Les comunicamos que queremos descomprimir la situación, que intentamos pelear hasta el final”, expresó en primera instancia.

El nacido en Tapiales agradeció el respaldo recibido durante su estadía en Chile, tanto de los jugadores como de la dirigencia, y aclaró que su salida no se debió a motivos económicos. “Quiero dejar bien en claro que nunca hubo un tema económico porque jamás le he hecho un juicio a nadie, simplemente era ponernos de acuerdo”, señaló.

Finalmente, admitió el difícil momento que atraviesa el cuadro ‘sureño’ y asumió el golpe personal que significa esta partida. “Lamentablemente, Chile está en una situación que nunca hubiésemos deseado. Con la experiencia que tengo, también es un golpe duro para mí, pero me tengo que levantar, así como Chile en un futuro”, concluyó.

El DT no aceptó preguntas y solo se despidió de los chilenos. (Video: Movistar Deportes).