La FPF contactó a técnico que dirigió a tres peruanos y ganó la Copa Libertadores: ¿No continuará Óscar Ibáñez?

El organismo del fútbol nacional llamó a un entrenador que tiene experiencia con jugadores 'incaicos' y que ganó titulos internacionales. (Video: Fútbol Champán)

El empate sin goles con Ecuador en el Estadio Nacional de Lima, no solo ha hecho que la selección peruana quede fuera de la contienda por un lugar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sino también que se cuestione el futuro del equipo. De hecho, un cambio en la dirección técnica no está descartada pese a los incansables esfuerzos de Óscar Ibáñez en los últimos partidos, por lo que desde la FPF analizan opciones para reemplazarlo.

En el programa de YouTube, ‘Fútbol Champán’, el periodista deportivo, Enrique de la Rosa, reveló la identidad de un candidato que estudian en las oficinas de la Videna con miras a la cita mundialista 2030. “El entrenador con el que han hablado es Ramón Díaz. Lo han tanteado, lo han averiguado, todavía no hay una negociación ni nada, pero es uno de los entrenadores que llama la atención”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, aseguró que el DT argentino tuvo bajo su mando a André Carrillo, aunque no le fue bien cuando dirigió a la selección de Paraguay. “Ha dirigido a Carrillo en Corinthians, dirigió a Paraguay donde no le fue bien. Me parece que si lo eligen, es un muy buen técnico”, comentó.

Pese a que otro de los nombres que sonaron para dicho cargo es el brasileño Tité, el popular ‘Kikín’ dejó entrever que el ‘Pelado’ tomaría la delantera. “En otros medios hablaron que habían tanteado a Tité, pero sé que Ramón Díaz es más alcanzable”, agregó.

Ramón Díaz viene de dirigir a André Carrillo en Corinthians. - créditos: REUTERS/Carla Carniel

De esta manera, surge la interrogante sobre si Óscar Ibáñez continuará al mando de la selección peruana, más allá de las Eliminatorias 2026. Su balance hasta el momento es de 1 triunfo, 1 derrota y 2 empates.

El palmarés de Ramón Díaz

Ramón Díaz es un exfutbolista que empezó su carrera como entrenador en 1995 en River Plate, para luego transitar por otros clubes de su país como San Lorenzo e Independiente de Avellaneda. También trabajo en México (América), Arabia Saudita (Al Ittihad y Al Hilal), Paraguay (Libertad), Egipto (Pyramids fc), Emiratos Árabes Unidos (Al Nasr) y Brasil (Vasco da Gama y Corinthians).

En cuanto a sus logros, tiene siete títulos locales con River, uno con San Lorenzo y cinco con Al Hilal. Además, ganó la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana con el ‘milonario’, al igual que la Supercopa de Lusail con el conjunto árabe.

Ramón Díaz y su conocimiento del jugador peruano

El estratega argentino conoce al jugador peruano, ya que pudo trabajar con tres futbolistas. Además de André Carrillo, también estuvo con Roberto Jiménez y Cristian Benavente.

Al ‘Malingas’ lo tuvo en San Lorenzo entre 2006 y 2007, mientras que al ‘Chaval’ lo dirigió en su breve etapa por Pyramids de Egipto (2018-2019).

No obstante, con la ‘Culebra’ fue con quien más exitos consiguió. En Al Hilal alzaron los trofeos de la Liga Profesional Saudí, Copa del Rey de Campeones y la Supercopa de Lusail. Asimismo, en Corinthians obtuvieron el Campeonato Paulista 2025, además de que fue el técnico que supo sacar la mejor versión de Carrilo Díaz, reconvirtiéndolo de extremo derecho a mediocampista y con un notable performance.

La 'Culebra' contó que el técnico argentino y la grandeza del 'timao' fueron claves para llegar a Brasil. (Video: Horacio Zimmermann)

Ramón Díaz y su etapa previa en selección

Ramón Díaz ya sabe lo que es dirigir a una selección. Justamente, estuvo al mando de Paraguay entre 2014 y 2016. Sin embargo, en el elenco ‘guaraní’ no le fue bien y arrojó un terrible saldo negativo: 3 victorias, 9 empates y 8 derrotas en 20 partidos.

Su salida se dio luego de la eliminación en fase de grupos de la Copa América Centenario 2016. Empero, el cuarto lugar en la Copa América 2015 ilusionó a los paraguayos, que luego se desilusionaron con los resultados negativos y la distancia lejana de la zona de clasificación para el Mundial de Rusia.

Ramón Díaz tuvo un paso para el olvido en la selección de Paraguay. - créditos: Conmebol