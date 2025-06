Christian Cueva rompe su silencio tras irse de Cienciano: “Me dolió, porque no estaba siendo valorado”

Christian Cueva habla de su salida de Cienciano y la llegada a Emelec. RPP

Christian Cueva rompió su silencio tras su sorpresiva salida de Cienciano del Cusco y su reciente incorporación al Emelec de Ecuador. En una entrevista concedida a RPP Noticias, el volante peruano explicó los motivos detrás de su salida del club cusqueño, habló de las condiciones contractuales que no se cumplieron y reveló detalles del acercamiento con su nuevo equipo.

El exjugador de Alianza Lima también se mostró crítico con la dirigencia de Cienciano, especialmente con su presidente Carlos Ludeña, asegurando que el club no valoró su permanencia hasta que su salida ya era un hecho.

“Mi idea siempre fue permanecer en Cienciano hasta el final del torneo. Pero por situaciones del club, donde hubo condiciones pactadas, económicas y premios que tenía con ellos, el club me castigó reduciéndome el contrato hasta fines de junio. Yo las acepté, con las multas que ellos me pusieron. De esas cosas no se habló”, declaró.

‘Aladino’ también reveló que su vínculo con Emelec se gestó antes de cualquier propuesta de continuidad por parte de Cienciano. De hecho, aseguró que el presidente del club, Carlos Ludeña, recién le habló cuando su salida ya era inminente.

“Yo ya venía conversando con la gente de Emelec, donde hubo un interés muy cercano a mí. Carlos Ludeña en ningún momento me habló hasta la primera semana de junio. Antes no tenía ningún interés”, afirmó.

Según el mediocampista, Cienciano solo intentó retenerlo cuando él ya había tomado la decisión de marcharse: “no tuve ninguna oferta del club hasta que les hice saber que quería salir. Recién ahí me ofrecieron extender el contrato hasta fin de año, pero sentí que no era la manera”, explicó.

Christian Cueva no se sintió valorado

Cueva fue tajante al referirse a las condiciones económicas y cómo se manejó internamente su situación. Si bien reconoció haber escuchado la propuesta de Emelec, aclaró que no firmó nada de inmediato, pero que se inclinó por el club ecuatoriano debido a su interés que mostraron.

“Nosotros como jugadores estamos abiertos a escuchar ofertas. Yo escuché a Emelec, pero en ningún momento firmé contrato. Cuando le transmito eso al señor Ludeña, recién ahí se despiertan. Él habló de que hicieron un esfuerzo económico, pero para nada, solo me ofrecieron devolverme las multas y extenderme el contrato hasta fin de año. Me dolió porque sentí que no estaba siendo valorado”.

Polémica con los premios de CONMEBOL

Uno de los puntos más sensibles que tocó el futbolista fue el tema de los premios impagos en Cienciano. Cueva afirmó que él mismo contactó a Agustín Lozano, presidente de la FPF, para hacerle saber la situación que vivía el plantel.

“La única persona que se comunicó con Agustín Lozano fui yo, y no es que él me llamó, yo lo llamé. Fue por el tema de que no nos estaban pagando los premios. Hasta el día de hoy tengo compañeros a los que no se les cumple. Todo lo declarado por el señor Ludeña me sorprende. Agustín me dijo que ya estaba a un 80 o 90 % pagado, pero yo nunca vi al señor Ludeña dando una conferencia como la que dio”.

¿Cueva pudo ir a otra liga?

Sobre su arribo a Ecuador, Cueva fue claro en destacar que el interés de Emelec fue serio desde el inicio y que, aunque no tuvo múltiples propuestas formales, prefirió priorizar lo concreto. “Ofertas reales como la de Emelec no tuve. Había rumores, sí, pero preferí ir a lo que era cierto. Es un club importante, lo enfrenté con San Martín en Copa Sudamericana y cualquiera quisiera estar aquí”, comentó.

Finalmente, se mostró entusiasmado con el presente de otro peruano en el equipo, Alfonso Barco: “Llegó ayer. Lo conozco desde muy chico. He visto un crecimiento físico y futbolístico en él. Muy contento por eso”.