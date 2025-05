André Carrillo comparó y minimizó carrera de ‘Loco’ Vargas: “Revisé sus títulos y no tiene ninguno”

La 'Culebra' señaló que el exlateral izquierdo no consiguió ningún título. (Trome)

André Carrillo concedió una extensa entrevista al exfutbolista Luis Guadalupe en su programa de Youtube llamado ‘La Fe de Cuto’. En la segunda parte del podcast, la ‘Culebra’ continuó hablando sobre muchos temas, por ejemplo, su relación con Jorge Fossati y Juan Reynoso en la selección peruana.

El ahora jugador de Corinthians, también, se sometió a un ping pong con el ‘Cuto’ y sorprendió con su respuesta al ser consultado por quién es mejor: él o Juan Manuel Vargas. El volante señaló que su carrera está por encima de la del popular ‘Loco’.

“Juan Manuel Vargas, a ver, yo he sido lejos mejor que el ‘Loco’, pero lejooos. El ‘Loco’ es mi brother (hermano), yo lo admiro un montón, pero estoy lejos, mejor que el ‘Loco’, a nivel de clubes, he jugado en mejores clubes que él, ha jugado Champions, no tiene Champions. Después, sus títulos, revisé sus títulos hace un año, ninguno”, comenzó.

Las palabras de Carrillo causaron mucha gracia en Guadalupe, quien terminó en el suelo producto de las carcajadas. El exdefensor intentó proteger a su amigo Juan Manuel, pero no esperó que el exAlianza Lima le haga una aclaración e incluso se dirija a las cámaras para mandarle un mensaje al exFiorentina.

“Lo que pasa es que hoy por hoy, el futbolista, por títulos, se tiene..., el ‘Loco’ ninguno, ha sido buen jugador, todo bien, pero no se puede comparar conmigo, de lejos, ‘Loquito’, hermano, tú, Paolo, Jefferson, Claudio han sido mis referentes, pero yo soy mucho mejor que tú”, sentenció.

Pese a sus palabras, André Carrillo mantiene una buena relación con Juan Manuel Vargas, con quien coincidió un tiempo en la selección peruana y consiguieron una medalla de bronce en la Copa América 2011. Por ese motivo, la ‘Culebra’ manifestó que el exlateral lo ha invitado a su podcast llamado ‘La Parrilla del Loco’.

¿Juan Manuel Vargas no tiene ningún título como futbolista?

Juan Manuel Vargas ha sido uno de los mejores representantes nacionales en Europa en el último tiempo. Él junto a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son los deportistas que más tiempo pasaron en la élite del balompié.

El zurdo vistió las camisetas de Colón de Argentina, Calcio Catania, Fiorentina y Genova de Italia, y Real Betis de España. Además, pudo competir en torneos importantes como la Europa y Champions League, alcanzando los octavos de final de este último en mención.

Sin embargo, el ‘Loco’ -tal y como lo manifestó André Carrillo- no cuenta con ningún título en su paso por el ‘Viejo Continente’. En su palmarés, solo figura el trofeo de un torneo corto como el Apertura que levantó con Universitario de Deportes en el 2002.

Juan Manuel Vargas jugó en Fiorentina durante seis temporadas logrando clasificaciones a la Champions League

André Carrillo es el tercer futbolista peruano con más títulos

Hace poco, André Carrillo conquistó su primer trofeo con Corinthians al ganar el Campeonato Paulista. Esto le permitió seguir aumentando su legado en el balompié nacional, colocándose como el tercer jugador con más títulos en la historia y el primero que sigue en actividad.

El volante cuenta con 15 conquistas en toda su carrera y le sigue los pasos a Jefferson Farfán (17) y Claudio Pizarro (19). Está muy cerca y con los años que le quedan en el fútbol -probablemente- consiga superar a estos dos exjugadores.