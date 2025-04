‘Loco’ Vargas confesó insólita clave de su éxito en Fiorentina: “Salíamos a la discoteca todos los jueves y clasificamos a la Champions”

El exfutbolista peruano señaló que un hecho en específico lo llevó a clasificar a la Champions League. (La Parrilla del Loco)

Juan Manuel Vargas ha comenzado una nueva etapa profesional como conductor de su programa en YouTube, ‘La Parrilla del Loco’. En su reciente tercera entrega, el exfutbolista peruano contó con un invitado de excepción: Roberto Palacios, con quien compartió equipo en la selección nacional durante varias ediciones de la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.

El popular ‘Loco’, junto con el ‘Chorri’, recordaron sus etapas como futbolistas y sobretodo contaron sus experiencias en el extranjero. El exlateral izquierdo no dudó en revelar la insólita clave para brillar en la Fiorentina de Italia e incluso clasificar a una Champions League, máxima competencia del mundo a nivel de clubes.

“A mí me tocó en la Fiorentina, todos los jueves, el capitán decía ‘vamos a salir’, empezábamos cena, aperitivos, teníamos un lugar para tomar unas copitas, picando algo. Después pasábamos al restaurant, pero no era restaurant, él hij… sabía que no era, eso se armaba discoteca, armábamos la cena y después los últimos soldados, quedábamos cinco, seis o siete”, comenzó.

'Loco' Vargas reveló la insólita clave de su éxito en Fiorentina y clasificación a la Champions League.

‘Chorri’ Palacios quiso hacer una aclaración para ayudar a su amigo, señalando que Vargas y sus excompañeros de la ‘viola’ lo hacían después de disputar su partido del fin de semana. Pero, el exdefensor lo contradijo: “No, no, un jueves, era jueves y jugábamos domingo”, causando asombro en el exmediocampista de Sporting Cristal.

Juan Manuel continuó con su historia, asegurando que su entrenador tenía conocimiento de sus actividades nocturnas. “Nuestro técnico era (Cesare) Prandelli en ese tiempo. Al día siguiente llegábamos, le miraba las caras a muchos y los separaba, decía ‘ustedes van a hacer regenerativo, van a trotar un poco y se van’, pero después el domingo te decía ‘tú has salido jueves, te has quedado hasta tarde, hoy quiero que corras por los que se fueron temprano a su casa’”.

El peruano aseguró que el libertinaje de Prandelli sirvió mucho para la ‘fiore’, permitiéndole alcanzar cupos de Liga de Campeones en la Serie A de Italia. “Nos sacábamos la m.... y llegábamos a Champions”. Y agregó que cuando dejaron de hacer eso, no volvieron a meterse al certamen más duro de Europa.

“Dejamos de salir los jueves, ¿tú crees que llegábamos a Champions? Ya no había grupo, porque ahí es cuando tú conoces a tu verdadero yo, te metías el traguito, te salía el bailarín, lo conocías más. Vino otro técnico, dejamos de hacer eso y como que la cosa no caminaba”, cerró.

Cesare Prandelli fue el técnico de Juan Manuel Vargas en la Fioretina de Italia.

‘Loco’ Vargas afirmó que en la Fiorentina lo reconocen más que en Perú

Por otro lado, Juan Manuel Vargas habló sobre su regreso a Fiorentina en marzo pasado para participar del partido de despedida de su excompañero Giuseppe Rossi. El ‘Loco’ comparó el valor que le dan en el Perú con el que le otorgaron en su vuelta a Italia después de una década.

“A veces creo que no hay respeto, porque no te valoran, ahora último me fui a Italia, después de 10 años regresé y volver de nuevo a la Fiorentina y ver a esa gente, los aplausos, los compañeros, el compañero que me invitó a esa despedida, te valoran más afuera que en tu propio país”, apuntó.

El 'Loco' jugó en el partido conmemorativo de Giuseppe Rossi. (Viola News)

La performance del ‘Loco’ Vargas en la Fiorentina

Juan Manuel Vargas disputó dos ediciones de la Champions League con Fiorentina. En 2008/2009, comenzó en etapa preliminar y logró meterse a la fase de grupos, donde totalizó siete partidos disputados, en los cuales dio una asistencia. En 2009/2010, superó lo hecho la temporada pasada, avanzando hasta octavos de final y marcando dos goles, uno a Bayern Múnich de Alemania.

¿Qué hace Juan Manuel Vargas en la actualidad?

Alejado del fútbol desde el 2020, Juan Manuel Vargas cuenta con su propio podcast, donde invita a distintos personajes del medio local. Asimismo, participa en eventos deportivos en todo el país junto a exfutbolistas, mayormente para hacer exhibiciones de fútbol. También pertenece a una casa de apuestas y maneja negocios personales.

Eso sí, desde su retiro, pasaron algunos años para que el ‘Loco’ se siente frente a una cámara, ya que buscó estar alejado del ojo público. Pero ahora la historia es otra y parece estar muy enganchado con los productos audiovisuales.