André Carrillo confesó que se disculpó con Jorge Fossati tras sorpresivo suceso en la selección peruana: “Me tiraba mi bomba”

André Carrillo vive un momento totalmente distinto al de meses atrás. Ahora, es figura en Corinthians y lo más seguro es que sea llamado a la selección peruana para los partidos ante Ecuador y Colombia en junio por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, hace poco pasó duros episodios con la ‘bicolor’ y el técnico Jorge Fossati, tanto en las clasificatorias como en la Copa América. A raíz de ello, se gestaron rumores sobre una supuesta mala relación entre el futbolista y estratega, pues este último no le dio muchas oportunidades en la escuadra nacional.

La ‘Culebra’ confesó que le pidió disculpas a Fossati recientemente por su bajo nivel en la selección peruana. El mediocampista nacional le escribió al uruguayo a raíz de su accidente saliendo de los entrenamientos de Universitario de Deportes semanas atrás. Ahí, aprovechó para hablar sobre su rendimiento.

“Por suerte está con vida, está bien, hace poco tuvo un accidente, le mandé un mensaje, el ‘Nonno’ es un entrenador increíble, por donde pasó, triunfó, lastimosamente en la selección peruana no le fue bien. Le mandé mensaje ahora último que tuvo el accidente para ver que estaba todo bien, me respondió de manera muy agradable y es más le pedí disculpas por mi bajo rendimiento que tuve en la selección, quedó súper bien, teníamos buena relación”, contó en la ‘Fe de Cuto’.

Carrillo, también, abordó sus polémicas palabras sobre el paso del ‘Nonno’ por la Videna. Y es que el volante de 33 años manifestó que él y sus compañeros no se encontraban cómodos con el sistema de juego del ‘charrúa’ al ser consultado sobre los cambios con la llegada del DT Óscar Ibáñez.

“Hace poco di unas declaraciones sobre él, no sobre él, sino cómo nosotros nos sentíamos en el campo, mucha gente lo malinterpretó, no fue nada en contra de él, todo lo contrario, tengo mucho respeto por él. Es cierto que tampoco estuve al nivel con él, no creo que él va a ser loco de no utilizar a un jugador que está bien, él quería lo mejor, yo no estando bien, él no me utilizó, me utilizó poco, la realidad es que mi nivel no estaba a la altura de la selección”, acotó.

Asimismo, recordó una anécdota con el experimentado entrenador. “Él me vacilaba por cada entreno, de loco, a mí y a (Aldo) Corzo, me vacilaba porque un día le dije ‘profe, usted habla mucho’, y a partir de ahí, cuando hacía sus charlas, decía ‘bueno, hoy día tenemos charla, pero voy a ser corto, porque a André Carrillo no le gustan las charlas’. Me tiraba mi bomba, yo me moría de la risa”.

André Carrillo se siente culpable de la salida de Juan Reynoso

Por otro lado, André Carrillo se refirió a Juan Reynoso, otro técnico que no la pasó bien en la selección peruana tras la salida de Ricardo Gareca. El futbolista de Corinthians destacó al ‘Cabezón’, quien actualmente se encuentra sin dirigir tras su fracaso en las Eliminatorias 2026.

“Es un técnico top para mí, el número uno en el Perú, la forma en la que él trabaja es muy diferenciada, tenía mucha cercanía con el jugador, me acuerdo partidos que terminábamos la cena y se quedaba conversando, nada de fútbol, de vida, de negocios, de todo”, contó.

Juan Reynoso se marchó de la selección peruana a finales del 2023 tras malos resultados en las Eliminatorias.

La ‘Culebra’ también develó que aún conserva su comunicación con su compatriota; por ese motivo, aprovechó ‘La Fe de Cuto’ para realizar mea culpa, señalando que se siente responsable de la pronta partida de Máximo de la ‘blanquirroja’.

“Lamentablemente, no rendí lo que pude rendir, la relación con él fue buenísima y me dolió mucho que lo despidan de la selección, porque me pareció que es un peruano demasiadas capacidades para conseguir buenos objetivos. Yo me siento culpable porque no rendí y porque a un peruano no le vaya bien, a mí lo más satisfactorio era que me vaya bien y a un peruano también”, cerró.