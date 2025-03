Juan Manuel Vargas anunció lanzamiento de su podcast y mandó advertencia a Jefferson Farfán: “El mío será algo diferente”

Juan Manuel Vargas no anunció su retiro del fútbol de manera oficial, solo desapareció de un momento a otro en el año 2019. La última camiseta que defendió fue la de Universitario de Deportes en 2018 y lamentablemente no tuvo un gran recuerdo debido a que no pudo desempeñarse futbolísticamente como quería.

Después de varios años, el popular ‘Loco’ reapareció brindando varias entrevistas y poco a poco fue mostrándose por las redes sociales. El referente de la ‘U’ fue invitado especial de varios programas como la ‘Fe del Cuto Guadalupe’, ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y ‘Tampoco Tampodcast’ de Kenji Fujimori.

Poco a poco se fue sumergiendo en el mundo del streaming y se dio cuenta de que se pueda generar mucho dinero, por eso reveló de que lanzará su podcast muy pronto y mandó advertencia a la ‘Foquita’. Vargas confesó de que ya está trabajando en su nuevo proyecto y dejó en claro que será algo diferente a lo que está haciendo el ‘10 de la calle’.

“Si no salen eventos en un mes, ¿qué haces? Tienes que sacar plata del colchón. Ahora soy embajador de una casa de apuestas, ya cambia la situación y tengo pensado hacerle la competencia a todos los que tienen podcast. El ‘Cuto’ Guadalupe hizo un millón de vistas y no me dio ningún ‘mango’; Kenji Fujimori le ha ido muy bien, y la ‘Foquita’ también le fue bien; así que tengo que hacer el mío. Tengo pensado hacerlo este año, pero será diferente. No se dicen las cosas, se hacen en silencio. Ya lo tengo pensado, ya lo tengo programado. Con la gente con la que trabajo harán todo”, apuntó el exjugador de la ‘U’ en conversación con el programa ‘La Linares’.

Jefferson Farfán junto a Roberto Guizasola y Juan Manuel Vargas en el set de 'Enfocados'.

El momento más difícil que vivió Juan Manuel Vargas tras su retiro

El ‘Loco’ contó de que la pasó muy mal después de haber decidido retirarse del fútbol, confesó de que pasó por un proceso de depresión y tuvo que acudir a un especialista para que lo ayude con ese delicado tema: “Trataba de querer salir de nuevo. No sé si me agarró una depresión, pero fui al psicólogo porque hubo momentos que no quería hacer nada. No dormía, me levantaba viendo películas en la mañana y de nuevo me dormía, no hacía nada”.

Juan Manuel Vargas reveló detalles del vía crucis que pasó durante todo su proceso como exfubolista, y explicó que no quería ni encontrarse con los hinchas y por ello evitó ir al estadio de Universitario de Deportes para no chocarse con nadie.

“Claudio (Pizarro). Pero él sigue en el ambiente futbolístico, va a Bayern, al estadio, yo no. No quería ni ir al Monumental. Decía ‘la gente va a estar ahí, ver un partido’, y cuando estaba dentro del campo pensaba que algo me faltaba. Pero son decisiones muy apresuradas que tomamos sin consultar”, disparó.

El 'Loco' se refirió a la vez que dejó el fútbol profesional y admitió que pudo seguir jugando, poniendo de ejemplo a Hernán Barcos y Paolo Guerrero. (Video: La Linares)

Juan Manuel Vargas elogió a Hernán Barcos y Paolo Guerrero

El ‘Loco’ Vargas se sinceró y mostró nostalgia porque reconoció que pudo haber seguido jugando fútbol a pesar de la edad, así como lo vienen haciendo Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Destacó las disciplina que tienen ambos delanteros de Alianza Lima y aseguró que le hubiese gustado seguir en vigencia a sus más de 40 años.

“Si hubiera seguido en el fútbol, veo a tantos que pienso que hubiese seguido en el fútbol. Yo creo que ellos toman el tema de la disciplina muy bien, de cuidarse, porque tienen una edad que ya en seis meses más o un año acaba. Yo también tengo 41, el fútbol ya no es lo mismo, ya no corres igual”, declaró.