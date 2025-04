‘Chorri’ Palacios lanzó advertencia a los jugadores de Sporting Cristal sobre Paulo Autuori: “No es tonto”

Sporting Cristal anunció la contratación del técnico Paulo Autuori y Roberto Palacios dio su opinión al respecto

La llegada del estratega brasileño, Paulo Autuori, ha generado mucha expectativa por su pasado en el fútbol peruano. El flamante DT de Sporting Cristal regresa al cuadro ‘cervecero’ tras 23 años en reemplazo del cesado Guillermo Farré.

En ese sentido, Roberto Palacios, exjugador y referente del elenco del Rímac y la selección peruana, reflexionó sobre la llegada de Autuori y le mandó un mensaje a los jugadores que integran actualmente el plantel profesional.

“Es un técnico muy confiable, él es una persona muy confiable, confía mucho en su material y si el jugador no saca provecho de eso y se quiere pasar de listo, el ‘profe’ no es tonto, él se va a dar cuenta rápido. Lo que el ‘profe’ quiere es siempre darle la oportunidad a que el jugador dé el 100 % día tras día”, afirmó el ‘Chorri’ en declaraciones a GOLPERU.

El otrora capitán de la ‘bicolor’, se mostró complacido por la elección de la directiva de Cristal. “Como no le voy a dar el visto bueno. Si hablamos que hay que traer a técnicos con jerarquía, que ayuden a los jugadores a mejorar, entonces yo estoy contento de verdad. Yo tengo las mejores referencias, lo he tenido en Sporting Cristal y la selección peruana. Cristal necesita crecer y yo siento que han decidido bien. Felicitar a la directiva que a pesar que los resultados no se están dando, la hinchada también ha estado presionando, eso ha sido importante. El hincha va domingo a domingo a alentar el equipo”.

El brasileño fue anunciado como flamante entrenador del club 'celeste'.

Para Palacios Mestas el director técnico campeón con Cristal en el 2002 todavía tiene energía, pese a sus 68 años, y espera que su gestión sea exitosa. “Creo que va a ayudar muchísimo a los jóvenes y convencerlos de que no deben estar perdiendo el tiempo porque este deporte es corto y se tiene que aprovechar al máximo, tal y como se hace en otro lugar. Estoy contento de que Autuori regrese al Perú. Estoy seguro que va a dar mucho a pesar que han pasado más de 20 años. Yo lo veo al ‘profe’ todavía entero con esa energía para poder transmitir a los jóvenes ese deseo de triunfar. Los muchachos tienen que entender que no hay tiempo para perder. Si no te preparas bien físicamente no vas a poder rendir en ningún torneo. Yo estoy seguro que viene con esa ilusión de cambiar el chip a los jóvenes que hoy en día están en el club y ojalá que lo pueda lograr. Estoy seguro que Autuori y su comando técnico van a aportar para que Cristal sea nuevamente ese equipo protagonista”, aseguró.

Sporting Cristal partió rumbo a Piura para enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 2025

Próximo partido de Cristal

Mientras se espera la llegada de Paulo Autuori para el viernes 18 de abril, el equipo ‘celeste’ se prepara para su partido ante Alianza Atlético del sábado 19 por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 desde las 15:30 horas.

Precisamente, el DT ganador de la Copa Libertadores 1997, tendrá que asumir el reto de conseguir el primer triunfo de Cristal en la presente edición del torneo de Conmebol cuando enfrente a Cerro Porteño en Asunción por la tercera fecha de la fase de grupos.

El equipo rimense tiene cero puntos en la tabla de posiciones del Grupo G tras perder dos veces consecutivas ante Palmeiras en Lima y Bolívar en La Paz. Así, quedaron en el último lugar y redujeron sus chances de clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, seguir en competencia internacional todavía en posible. En caso sea tercero en su serie podrá acceder a los play off de la Copa Sudamericana 2025.