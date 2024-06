La selección peruana no depende de sí mismo para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024. Crédito: Getty Images

La selección peruana no conoce lo que es ser eliminado en la fase de grupos de la Copa América desde hace 10 ediciones y busca que en este 2024 no hayan excepciones. Sin embargo, hoy la ‘bicolor’ no depende de sí misma para superar la primera ronda del certamen, ya que después de la reciente caída ante Canadá el último martes, se le presentó un panorama bastante complicado. En esta nota, te damos a conocer los resultados que necesita el combinado dirigido por Jorge Fossati para alcanzar los cuartos de final de la competición.

Básicamente, la escuadra nacional urge de un milagro en la última jornada del Grupo A. Haber sido derrotado frente al combinado canadiense representó un duro golpe en sus intenciones de pasar de ronda. Un gol le bastó a los ‘canucks’ bastó para quedarse con los tres puntos (victoria por 1-0) y dejar con las manos vacías a los peruanos en Kansas City.

Sin embargo, no todo está perdido aún. A pesar de solo haber sumado un punto en la tabla de posiciones (por el empate sin goles con Chile en su debut), la selección peruana todavía cuenta con chances matemáticas de ubicarse en el segundo lugar de la serie y obtener así su boleto a la siguiente ronda del campeonato.

Eso sí, mientras juegue con el cuchillo entre los dientes ante Argentina -vigente campeón de la Copa América y del Mundial-, la ‘bicolor’ deberá mirar de reojo al choque entre Canadá y Chile, que también será determinante en su meta de superar la fase de grupos, ya que al menos los ‘canucks’ se encuentran en una situación más favorable por su reciente triunfo.

Copa América 2024 - Perú vs Canadá - Resumen del partido

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024?

La selección peruana luchará por el milagro en la última jornada de la Copa América frente a nada menos que Argentina. Pero, antes que sí mismo, depende de Chile y Canadá para conseguir su ansiado boleto. En primer lugar, un empate entre la ‘roja’ y los ‘canucks’ es el resultado más favorable para la ‘bicolor’, quedando con chances altas de poder superar a estos dos rivales en la tabla.

En caso se cumpla esta hipotética igualdad, Perú únicamente necesitaría ganarle a Argentina, así sea por la mínima diferencia, para conseguir su clasificación a los cuartos de final. Definitivamente, conseguir un triunfo sobre la ‘albiceleste’ será un desafío extremo, pero no imposible. De hecho, una buena noticia para los de Fossati es que Lionel Scaloni ha decidido usar una alineación alterna para este duelo.

Ahora bien, si Chile logra ganarle a Canadá, esto obliga a la escuadra nacional a jugar con la diferencia de goles (el principal criterio de desempate en la Copa América 2024). Es decir, si la ‘roja’ vence solo por un gol de distancia sobre el cuadro norteamericano, la ‘bicolor’ debe triunfar por dos goles en el marcador sobre el combinado gaucho. Esto, claro, incrementará de acuerdo a los tantos que celebre el equipo de Ricardo Gareca con los ‘canucks’.

Tabla del Grupo A tras el desarrollo de la fecha 2 - Créditos: Captura Google

Se presentan diversos escenarios para la selección peruana en busca de su clasificación. Pero la victoria ante Argentina no es negociable. El cuadro ‘blanquirrojo’ debe ganar sí o sí a la vigente campeona del mundo y, después, tendrá que esperar un resultado favorable del otro encuentro. Cabe mencionar que si el elenco canadiense le gana a Chile, el equipo de Fossati no tendrá ninguna chance de superarle en la tabla.

Criterios de desempate en la Copa América 2024

En la Copa América 2024 todo puede pasar y, por ello, la Conmebol determinó diversos criterios de desempate en caso exista igualdad de puntos en los grupos. Esto determinó el ente sudamericano para la presente edición del certamen continental:

1° Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo que integran los equipos que empataron la posición.

2° Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos del grupo que integran los equipos que empataron la posición.

3° Enfrentamiento directo, considerando sólo aquellos partidos disputados en la fase de grupos entre los equipos que empataron la posición a definir a favor del equipo con:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión

Mayor diferencia de goles en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando los goles recibidos de los goles marcados;

Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

4° Menor número de tarjetas rojas.

5° Menor número de tarjetas amarillas.

6° Por sorteo.