Perú vs Argentina EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por la Copa América 2024

Qué resultados necesita Perú para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024 El equipo dirigido por Jorge Fossati se esperanza en un milagro contra Argentina para no ser eliminado y avanzar a la siguiente ronda del torneo de Conmebol

La selección peruana no depende de sí mismo para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024. Crédito: Getty Images

La selección peruana no conoce lo que es ser eliminado en la fase de grupos de la Copa América desde hace 10 ediciones y busca que en este 2024 no hayan excepciones. Sin embargo, hoy la ‘bicolor’ no depende de sí misma para superar la primera ronda del certamen, ya que después de la reciente caída ante Canadá el último martes, se le presentó un panorama bastante complicado. En esta nota, te damos a conocer los resultados que necesita el combinado dirigido por Jorge Fossati para alcanzar los cuartos de final de la competición.