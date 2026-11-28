El Congreso ha propuesto el retiro de AFP y liberación de la CTS, desde dos posiciones políticas contrarias: por un lado Catherin Palomino de Juntos por el Perú, el partido de izquierda, propuso el primero; por otro, Norma Yarrow, de Renovación Popular, de derecha, propuso el segundo.
Y si bien en los últimos años estas medidas han venido promovidas desde el Congreso, esta vez el Consejo Nacional de Trabajo también ha recomendado aprobar un retiro de AFP y CTS, validado en el informe de una comisión que tiene las firmas de funcionario del mismo gobierno de Keiko Fujimori.
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Como ya resaltó Infobae Perú anteriormente, se trata de un informe de la Comisión Ad Hoc de respuesta tripartita al impacto laboral del Fenómeno El Niño (Aprobado por el Pleno del CNTPE en Sesión Extraordinaria N°50 del 20.11.2026), el cual recomienda textualmente que el MTPE y Sunafil evalúen “un régimen excepcional que autorice, de manera temporal y focalizada, el retiro de un porcentaje adicional de la CTS, así como de los fondos de AFP, para trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en zonas afectadas por el FEN, en tanto se mantenga la protección de un saldo mínimo”.
CNT pide liberar AFP y CTS
Como ya se había señalado anteriormente, el informe de la Comisión Ad Hoc de respuesta tripartita frente al impacto laboral del Fenómeno de El Niño ha acordado realizar una serie de recomendaciones para que los trabajadores puedan afrontar las consecuencias de las altas temperaturas: el impacto en el precio de alimentos y las viviendas.
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Pero entre estas hay una que destaca: el acceso a la AFP y CTS. Esto revelaría que desde el mismo Gobierno se podría validar una especie de retiro de AFP, pero que sería focalizado en los trabajadores en zonas afectadas por el FEN. Es decir, no uno de hasta 4 UIT (S/22.000) como busca el Congreso, sobre el cual los ministros de Economía y Trabajo se han mostrado en contra.
El punto 2 de la Recomendación 1 revela resalta que haya “mayor disponibilidad temporal de la CTS y liberación limitada de la AFP”. Esto involucra evaluar “un régimen excepcional que autorice, de manera temporal y focalizada, el retiro de un porcentaje adicional de la CTS, así como de los fondos de AFP, para trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en zonas afectadas por el FEN, en tanto se mantenga la protección de un saldo mínimo”.
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Es decir, que desde el Gobierno se valide un retiro de AFP, pero focalizado en algunos trabajadores y manteniendo un fondo mínimo. Por otro lado, también se recomienda ampliar el acceso a la CTS, cuyo retiro vence este 31 de diciembre de 2026 y no estará disponible para 2027.
Teletrabajo y licencias
También el informe recomienda que el MTPE, en coordinación con Sunafil, “proponga y emita un marco normativo temporal, excepcional y focalizado en zonas afectadas por el FEN, que precise y simplifique la aplicación de las reglas laborales durante” el fenómeno El Niño. Lo que se pide que considere lo anterior (un retiro de AFP y CTS), así como “habilitar un esquema temporal que permita, en zonas afectadas por el FEN cambios de jornadas, horarios, turnos y lugar de prestación de servicios”.
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Lo anterior supone que las empresas puedan “modificar jornada, horario y turnos con comunicación inmediata al trabajador y verificación posterior, cuando existan razones vinculadas a la seguridad, accesibilidad o continuidad razonable de la actividad”.
Pero también señala que se pueda establecer, de manera excepcional, “licencias con goce de haber compensable, con acuerdos o reglas claras de recuperación posterior de horas, priorizando el acuerdo entre partes”.
E inclusive dentro de lo pedida estaría que se evalúe “facilitar la movilidad funcional o geográfica temporal a sedes no afectadas, dentro de ámbitos razonables, salvaguardando la remuneración del trabajador y respetando los límites legales al ius variandi” (esto es la facultad del empleador para modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo).
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Con respecto al “trabajo virtual”, piden incluir pautas simplificadas para la implementación de teletrabajo por fuerza mayor. Esto, considerando tanto el interés del trabajador como del empleador damnificados, para mantener la prestación de servicios, con requisitos formales mínimos (por ejemplo, comunicaciones electrónicas y modelos de constancia), orientados a preservar el vínculo laboral siempre que la naturaleza de las funciones lo permita.
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