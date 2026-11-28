Reporte informativo sobre las lluvias registradas en el departamento de Piura. A partir de datos difundidos por el Senamhi, se da a conocer un récord de precipitación diaria en la estación Miraflores. La transmisión exhibe calles y avenidas residenciales cubiertas de agua, vehículos parcialmente sumergidos y afectaciones en el ingreso a viviendas de la zona urbana.

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La ciudad de Piura afronta inundaciones provocadas por lluvias de extrema intensidad, asociadas al fenómeno de El Niño. El aviso meteorológico de nivel rojo continúa vigente hasta el lunes 30 de noviembre para Piura y Tumbes, mientras las autoridades despliegan equipos de emergencia para evacuar el agua acumulada en calles, viviendas y zonas urbanas.

En varios barrios, el nivel del agua llegó hasta la cintura de los habitantes. Las imágenes de familias que intentaban proteger sus pertenencias y trasladarse por vías anegadas reflejaron la dimensión de la emergencia. Periodistas que cubrían las inundaciones también resultaron afectados desde sus propias viviendas, que quedaron rodeadas por el desborde de canales y el agua de lluvia.

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La estación meteorológica de Miraflores, situada en la ciudad, registró 143 milímetros de precipitación en un solo día. Ese volumen equivale a 143 litros de agua por cada metro cuadrado. El promedio habitual para noviembre en esa zona es de un milímetro diario, por lo que el registro superó en más de 100 veces el nivel esperado para esta época.

Un reporte televisivo de Latina Noticias informa sobre el récord de precipitaciones registrado por el Senamhi en el norte de Perú. Las imágenes muestran calles anegadas, viviendas afectadas y motocicletas sumergidas en el agua acumulada en Piura. Los pobladores se desplazan a pie en medio de las inundaciones mientras una conductora expone desde el estudio las consecuencias del fenómeno climático en la región.

Las zonas de Mayares, Morropón y San Miguel figuran entre las más afectadas

Las precipitaciones alcanzaron distintos puntos de la región y afectaron con mayor fuerza a Mayares, Morropón y San Miguel. En esas localidades, el agua ingresó a viviendas, interrumpió el tránsito y complicó las labores de asistencia. Los pronósticos anticipaban nuevas lluvias de alta intensidad en Piura, Tumbes y parte de Cajamarca, con riesgo de que la situación se extendiera hacia otras áreas vulnerables.

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Una infografía del Senamhi detalla un registro de 143 litros por día de lluvia en la estación Miraflores de Piura frente al promedio histórico mensual.

La emergencia volvió a poner bajo presión los sistemas de drenaje de Piura, una ciudad que aún arrastra déficits en infraestructura desde las inundaciones de 2017. Tras aquel episodio, se esperaba la ejecución de un plan de reconstrucción que contemplara una red de evacuación de aguas pluviales. Sin embargo, las lluvias dejaron expuestas las limitaciones de los mecanismos disponibles para responder a una precipitación de esa magnitud.

La falta de drenaje suficiente se combinó con dificultades para trasladar equipos, abastecer de combustible y poner en funcionamiento las motobombas. Esos obstáculos demoraron la evacuación del agua en algunos sectores y elevaron la preocupación de los vecinos. Las autoridades locales debían coordinar el uso de maquinaria y personal en los puntos con mayores niveles de anegamiento.

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El agua acumulada tras las intensas lluvias anega una calle residencial en Piura, donde el Senamhi registró un récord de precipitaciones.

Cinco equipos de drenaje operaron en Piura durante la emergencia

El Ministerio de Vivienda contaba con 55 sistemas de evacuación de aguas de lluvia distribuidos en el norte del país. Durante la emergencia, cinco equipos de drenaje estaban operativos en Piura. La intensidad de las precipitaciones superó la capacidad prevista para parte de esa infraestructura y el agua llegó hasta el grupo electrógeno de uno de los sistemas.

La maquinaria tuvo que permanecer apagada durante más de tres horas para evitar riesgos de electrocución entre los operadores. El Ministerio de Vivienda dispuso el envío de dos trasvasadores, motobombas de mayor tamaño instaladas sobre camiones, con el objetivo de reforzar las tareas de desagüe en los sectores donde la acumulación de agua impedía el tránsito y afectaba a las viviendas.

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Las mangueras de esos equipos se extendieron por unos 2 kilómetros hasta la zona de Ignacio Merino, con apoyo de soldados del Ejército. Después de esa intervención, el sistema de evacuación de agua retomó sus operaciones. La prioridad quedó centrada en reducir el nivel de las inundaciones antes de que nuevas precipitaciones agravaran el escenario.

Las calles de la ciudad de Piura permanecen anegadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño tras el reporte de récord de precipitaciones del Senamhi.

Las Fuerzas Armadas reforzaron la asistencia a familias aisladas por el agua

El ministro de Defensa viajó a la región durante la madrugada para supervisar las labores de respuesta. Las Fuerzas Armadas desplegaron personal para asistir a la población, colaborar con la evacuación de zonas anegadas y apoyar el traslado de equipos de drenaje. La presencia militar se concentró en los sectores donde el acceso resultaba más difícil por el estado de las calles.

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La atención de la emergencia dependía también de la coordinación con los municipios y de la disponibilidad de motobombas, combustible y generadores eléctricos. La acumulación de agua afectó vías principales y secundarias, con consecuencias para el traslado de personas, alimentos y suministros. El riesgo aumentaba en los barrios cercanos a canales y zonas de drenaje insuficiente.

La crisis coincidió con la campaña para la segunda vuelta de las elecciones regionales, prevista para el 6 de diciembre. Reinaldo Hilbck, exgobernador regional durante las inundaciones de 2017, buscaba volver al cargo frente a Guillermo de la Torre. La emergencia instaló cuestionamientos sobre el uso de los recursos destinados a Piura, La Libertad, Tumbes y Lambayeque, departamentos considerados entre los más expuestos a los efectos del fenómeno de El Niño.

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Varios residentes caminan por calles anegadas en Piura luego de que el Senamhi reportara un récord de precipitaciones en la región.

Keiko Fujimori postergó un viaje a Colombia por la emergencia

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, resolvió postergar el viaje que tenía previsto realizar el 3 de diciembre a Colombia. La mandataria debía participar en un encuentro presidencial y en un gabinete binacional, pero solicitó que se retirara del Senado la autorización para ese desplazamiento.

Fujimori sostuvo que la prioridad era atender a las familias afectadas por las inundaciones en el norte del país. La decisión se produjo mientras continuaban los operativos de drenaje y asistencia en Piura, donde las autoridades buscaban evitar que las lluvias previstas hasta el lunes provocaran nuevos desbordes.

La mandataria Keiko Fujimori dialoga con residentes en una zona afectada de Piura durante una cobertura informativa emitida por el canal ATV Noticias.

El aviso rojo para Piura y Tumbes mantuvo en alerta a las instituciones encargadas de la respuesta. Las próximas horas resultaban determinantes para evaluar la capacidad de los equipos instalados, el comportamiento de los canales y la evolución de las precipitaciones en una región donde miles de personas permanecían expuestas a las consecuencias del agua acumulada.

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