Guardar

El último fin de semana, un asalto armado contra una camioneta blindada en la Costa Verde, en el distrito de La Perla, sorprendió a los traseúntes. El hecho dejó dos personas heridas, quienes estarían vinculadas con Balaji S.A.C., una empresa que denunció el robo de 15 kilos de oro en el Callao en agosto de 2021.

Por aquel caso, tres policías recibieron condenas de 20 años de prisión efectiva, según información judicial citada por medios locales. El ataque ocurrió el viernes 27 de noviembre en la subida Santa Rosa de la Costa Verde.

PUBLICIDAD

Las víctimas viajaban en una camioneta Jeep Cherokee blindada que fue rodeada por varios vehículos. Los atacantes descendieron con armas de fuego y dispararon contra la unidad antes de llevarse maletas y paquetes, de acuerdo con los primeros reportes.

Los heridos fueron identificados como Vijay Pagrani Iza, ciudadano indio de 29 años, y la ingeniera peruana Mari Nataly Miranda Espinoza, de 35. Ambos fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel, con lesiones por arma de fuego.

Los heridos del asalto en la Costa Verde registrado el viernes tendrían nexos con una firma cuyos trabajadores fueron despojados | Foto: Difusión

Tras el ataque, los familiares de los agraviados afirmaron que en el vehículo “había maletas con ropa”. La investigación policial deberá establecer el contenido de los objetos sustraídos y el móvil del asalto.

PUBLICIDAD

Víctimas tendrían relación con una empresa dedicada a la comercialización de metales

De acuerdo con Panamericana Noticias, Pagrani y Miranda estarían relacionados con Balaji S.A.C., una compañía dedicada a la exportación de metales y minerales metalíferos.

El vínculo toma relevancia por un asalto ocurrido el 6 de agosto de 2021 en la cuadra 19 de la avenida Elmer Faucett, en el Callao. Ese día, delincuentes que vestían uniformes policiales interceptaron a trabajadores de la empresa y les quitaron tres lingotes de oro con un peso total de 15 kilos, valorizados en USD 842.000.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Callao condenó el 31 de julio de 2025 a Víctor Alfonso Hinostroza Luque, Erick Manuel Magallanes Valles y Juan Luzgardo Carbajal Ccallo a 20 años de prisión efectiva por el robo contra Balaji S.A.C.

PUBLICIDAD

Un familiar de las víctimas del asalto en la Costa Verde respondió a las preguntas de la prensa sobre las pertenencias que transportaban en la camioneta blindada. Su declaración llamó la atención ante las versiones sobre un posible robo de joyas. Fuente: ATV Noticias

Hinostroza, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue reconocido por uno de los agraviados del asalto de 2021, de acuerdo con declaraciones difundidas entonces por la defensa de la empresa. Reportes periodísticos indican que el condenado registra una orden de requisitoria.

Precisos momentos del ataque armado

El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 del viernes 27 de noviembre, en la subida de la avenida Santa Rosa, en La Perla, cuando los ocupantes de una Jeep Cherokee blindada se dirigían al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según la investigación preliminar, varios vehículos cercaron la camioneta y bloquearon su paso. Al menos siete delincuentes encapuchados bajaron armados, golpearon la unidad, intentaron romper las lunas y realizaron disparos contra el parabrisas y el lado del copiloto.

PUBLICIDAD

Los atacantes abrieron las puertas, sacaron a uno de los pasajeros y lo dejaron en la pista mientras retiraban los objetos que había dentro del vehículo. Se llevaron una maleta tipo carry on, un bolso beige y otros paquetes. Las víctimas dijeron que trasladaban joyas, pero la Policía Nacional del Perú (PNP) aún debe corroborar esa versión y determinar el valor de lo robado.