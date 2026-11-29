El afiche de la producción teatral The Last Five Years anuncia sus funciones del 3 al 10 de diciembre en el Teatro Ricardo Blume de Lima.

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Spotlight Group reunirá en diciembre dos producciones de teatro musical en inglés que conectan la formación de estudiantes con el trabajo profesional en Lima. Hadestown, interpretada por alumnos de Spotlight Performing Arts, y The Last Five Years, a cargo de KSProductions, se presentarán con subtítulos en español y propondrán dos instancias de un mismo recorrido: el aprendizaje en el aula y la inserción en el escenario profesional.

El vínculo entre ambas producciones también aparece en sus equipos. Cinco exalumnos de Spotlight trabajan hoy en distintas áreas de KSProductions, mientras que otra exalumna forma parte del elenco protagonista de The Last Five Years. La continuidad entre los talleres y el ámbito laboral es uno de los objetivos que plantea Spotlight Group.

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La propuesta educativa de Spotlight combina actuación, canto y baile para que niños y jóvenes desarrollen herramientas de comunicación en inglés. Los programas apuntan a la fluidez oral, la creatividad, el trabajo colectivo y la confianza, y suelen concluir con montajes abiertos al público, donde los participantes llevan a escena el proceso realizado durante varios meses.

Dos intérpretes ensayan una escena teatral como parte de las actividades formativas de Spotlight Group en Lima.

Kara Seigal creó un programa que une el inglés con las artes escénicas

La directora y CEO de Spotlight Group, Kara Seigal, construyó el proyecto a partir de su experiencia en el teatro comunitario y de su trayectoria posterior en Chicago y Lima. Al instalarse en la capital peruana y trabajar en un colegio, detectó el interés de niños y adolescentes por interpretar musicales en su idioma original.

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Seigal explicó que el método parte de una meta concreta para los alumnos: participar de una obra. “Está aprendiendo porque tiene un objetivo concreto que le importa”, sostuvo sobre quienes deben memorizar textos, preparar canciones, coordinar escenas y asumir un personaje mientras utilizan el inglés como lengua de trabajo.

El esquema incluye un ciclo de verano y dos períodos regulares al año, cada uno de cerca de cuatro meses. La presentación final funciona como una meta compartida, aunque la formación abarca cada etapa previa: los ensayos, la preparación vocal, el trabajo corporal, el análisis de los personajes y la construcción colectiva de una historia.

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Dos intérpretes ensayan una obra de teatro musical en un escenario de Lima acompañados por una banda en vivo, con una iluminación dividida que separa sus espacios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los roles se asignan según el desafío artístico y pedagógico de cada alumno

La distribución de personajes responde a las necesidades de cada musical y al proceso individual de los estudiantes. Un rol puede exigir que un participante fortalezca aspectos vocales, expresivos o corporales; también puede responder a una decisión vinculada con el equilibrio del elenco y las exigencias de la puesta.

Para Seigal, la confianza representa una de las barreras más frecuentes durante la preadolescencia y la adolescencia. “Muchas veces el obstáculo no es solamente el conocimiento del inglés, sino la confianza para abrir la boca, equivocarte y seguir adelante”, afirmó. El escenario plantea una exposición que obliga a los alumnos a escuchar, responder y sostener responsabilidades frente a otros.

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La directora indicó que varios exalumnos vuelven a contactar al equipo después de tres, cuatro o cinco años para contar cómo aplicaron herramientas adquiridas en Spotlight en ámbitos académicos, laborales o personales. La experiencia escénica, según explicó, les permite enfrentar situaciones de exposición pública y trabajo grupal con otros recursos.

Dos participantes vinculados al proyecto artístico de Spotlight Group posan frente a un fondo violeta en Lima.

Hadestown llevará el mito de Orfeo y Eurídice a la Sala Quilla

Hadestown tendrá funciones los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de diciembre de 2026 en la Sala Quilla, en Barranco. El montaje de Spotlight Performing Arts reunirá a estudiantes en una producción que integra canto, actuación y baile en inglés, con subtítulos en español para el público local.

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La obra propone una relectura musical del mito de Orfeo y Eurídice. A través de esa historia, desarrolla temas vinculados con el amor, la esperanza, las decisiones individuales y el poder de la comunidad. La producción marcará el cierre del taller de montaje musical de la organización.

El trabajo de Spotlight también incorpora artistas invitados internacionales, principalmente de Nueva York y Los Ángeles, junto con docentes y artistas peruanos. Para Seigal, la preparación en teatro musical demanda atención simultánea sobre tres disciplinas: interpretación, canto y baile. Ese cruce exige constancia durante los ensayos y coordinación entre todos los integrantes de la puesta.

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Un grupo de estudiantes ensaya una coreografía junto a pupitres con partituras mientras un elenco musical actúa bajo los reflectores del escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Last Five Years tendrá dos elencos y banda en vivo en Jesús María

La segunda producción será The Last Five Years, musical de Jason Robert Brown que KSProductions presentará del 3 al 10 de diciembre de 2026 en el Teatro Ricardo Blume, en Jesús María. La puesta contará con banda en vivo, licencia oficial de Music Theatre International y dos elencos integrados por artistas peruanos y estadounidenses.

La historia sigue a Cathy y Jamie, una pareja que reconstruye su vínculo desde dos cronologías opuestas. Mientras uno de los personajes narra la relación desde el inicio, el otro lo hace desde su final. La estructura permite abordar el amor, las expectativas profesionales y la separación sin establecer una explicación única sobre el deterioro de la pareja.

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English Bernhardt e Ítalo Maldonado Jueves 3 y viernes 4 de diciembre, a las 20:00 Sábado 5 de diciembre, a las 16:00 Domingo 6 de diciembre, a las 19:00

Pamela Valdivia y Diego Urcia Sábado 5 de diciembre, a las 20:00 Domingo 6 de diciembre, a las 16:00 Miércoles 9 y jueves 10 de diciembre, a las 20:00



Cada elenco realizará cuatro funciones.

El actor Ítalo Maldonado sostiene un libro de armonía musical frente a un fondo violeta.

KSProductions busca conservar el idioma original con subtítulos en español

La selección de los intérpretes incluyó una convocatoria abierta en Perú, dos rondas de devolución para los postulantes y una elección final bajo el mismo criterio artístico para las dos formaciones. Seigal explicó que la participación de Bernhardt surgió del interés de KSProductions por facilitar intercambios entre profesionales internacionales y artistas peruanos.

La directora Sarah Crane participó en la búsqueda de intérpretes emergentes vinculados con la industria de Broadway que estuvieran interesados en sumarse al proyecto en Lima. La presencia de una actriz estadounidense forma parte de una dinámica que busca poner en contacto trayectorias y métodos de trabajo de distintos contextos teatrales.

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El afiche oficial anuncia las funciones y la preventa de entradas para la versión juvenil del musical Hadestown en la Sala Quilla de Lima.

KSProductions plantea la presentación de musicales en su idioma original como una forma de conservar sus ritmos, referencias culturales, humor y musicalidad. Los subtítulos en español permiten que el público siga la historia sin alterar la versión original. La productora sostiene que sus procesos deben contemplar remuneración justa, comunicación clara y respeto por el tiempo de actores, músicos, técnicos y equipos de producción.